ট্রাম্পের মার-এ-লাগোর আসনেই হারল রিপাবলিকানেরা

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের একটি বিশেষ নির্বাচনে অভাবনীয় জয় পেয়েছে ডেমোক্রেটিক পার্টি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাসভবন ‘মার-এ-লাগো’ যে নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত, সেই রিপাবলিকান আসনটি এবার ডেমোক্র্যাটরা ছিনিয়ে নিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন প্রথমবারের মতো রাজনীতিতে আসা এমিলি গ্রেগরি।
পেশায় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এমিলি গ্রেগরি গর্ভবতী ও সন্তান জন্মদান পরবর্তী নারীদের জন্য একটি ফিটনেস সেন্টার পরিচালনা করেন। নির্বাচনে জয়ের পর সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তাঁর প্রচারণার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সমস্যা, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নন।
এমিলি বলেন, ‘আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্পকে সামনে রেখে প্রচার চালিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ফ্লোরিডার পরিবারগুলোর জন্য জরুরি ইস্যুগুলোতে মনোযোগ দিয়েছি। সবাই এখন জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে সংকটে আছেন; ৪ ডলার গ্যালন দরে গ্যাস কেনা তাঁদের জন্য মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।’
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই আসনে তাঁর প্রতিবেশী ও অর্থ উপদেষ্টা জন ম্যাপলসকে সমর্থন দিয়েছিলেন। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে ম্যাপলসকে একজন সফল ব্যবসায়ী ও নাগরিক নেতা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সমর্থন ম্যাপলসকে জেতাতে পারেনি।
উল্লেখ্য, ট্রাম্প নিজে এই নির্বাচনে ডাকযোগে ভোট দিয়েছেন। অথচ তিনি নিজেই এই পদ্ধতির ঘোর সমালোচক।
এদিকে এই জয়কে ফ্লোরিডা ডেমোক্র্যাটদের জন্য একটি ‘যুগান্তকারী বিজয়’ হিসেবে অভিহিত করেছে দলটি। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প এই এলাকায় বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন, তাই এই ফলাফলকে রিপাবলিকানদের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ডিএনসি চেয়ার কেন মার্টিন এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিবেশীরাই একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন—তাঁরা ক্ষুব্ধ এবং পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। ট্রাম্প যখন ধনকুবের দাতাদের নিয়ে পার্টি করছেন, তখন সাধারণ আমেরিকানরা ভোটের মাধ্যমে তাঁদের অধিকার বুঝে নিচ্ছেন।’
ফ্লোরিডার ডিস্ট্রিক্ট ৮৭-এর গভর্নর রন ডিস্যান্টিস এই আসনের প্রতিনিধি মাইক কারুসোকে (সাবেক রিপাবলিকান) কাউন্টি ক্লার্ক হিসেবে নিয়োগ দিলে আসনটি শূন্য হয়। এরপরই বিশেষ নির্বাচনে জয় পেয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির এমিলি গ্রেগরি।
