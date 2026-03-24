Ajker Patrika
খুলনা

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
প্রতীকী ছবি

যশোর থেকে খুলনায় ঘুরতে নিয়ে এসে স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে রূপসা নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) খুলনার রূপসা নদীতে ঘটনাটি ঘটে। বর্তমানে দম্পতি রবিউল ইসলাম ও রুমা আক্তার হাসি পূর্ব রূপসা বাসস্ট্যান্ডের পুলিশ ফাঁড়িতে রয়েছেন।

পূর্ব রূপসার স্থানীয়রা জানান, বিকেলে রূপসা ঘাট থেকে একটি নৌকা রিজার্ভ করে খানজাহান আলী (রহ.) সেতুর দিকে রওনা হয় যশোর কোতোয়ালি থানার কাজীপাড়া এলাকার বাসিন্দা হেদায়েত হোসেনের ছেলে রবিউল ইসলাম এবং তাঁর স্ত্রী রুমা আক্তার হাসি। কিন্তু পথিমধ্যে সালাম সি ফুডের সামনে এসে স্ত্রী হাসিকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেন রাসেল। বিষয়টি উপস্থিত কয়েকজন নৌকার মাঝি দেখে ফেলেন।

সালাম সি ফুডের নৌকাচালক রেজাউল বিষয়টি আঁচ করে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং হাসিকে উদ্ধার করে। তাঁকে সালাম সি ফুডের ঘাটে ওঠানো হয়। পরবর্তীকালে উপস্থিত জনতা হাসিকে দেখার জন্য ঘটনাস্থলে যায় এবং তাঁর মুখ থেকে বিষয়টি জেনে পুলিশকে খবর দেয়। এরপর স্বামী-স্ত্রীকে পূর্ব রূপসা বাসস্ট্যান্ড ফাঁড়িতে নেওয়া হয়।

এদিকে ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আকরামুল হক বিষয়টি হালকাভাবে উপস্থাপন করে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। মঙ্গলবার রাতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা না বলে তাঁর ব্যবহৃত ফোনটি হোল্ড করে রাখেন। পরবর্তীকালে একাধিকবার যোগাযোগ করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

জানতে চাইলে রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক মীর এ প্রতিবেদককে বলেন, ‘বিষয়টি আমি শুনেছি। স্বামী-স্ত্রী দুজনই পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। দুজনের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

যশোরনদীখুলনা বিভাগখুলনাস্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

