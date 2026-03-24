পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ মার্চ ২০২৬, ২৩: ১৬
পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার
চট্টগ্রামের পটিয়া থানার মোড় এলাকায় সরকারি জমি পুনরুদ্ধার করে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। ছবিঃ আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার মোড় এলাকায় অবস্থিত আল মদিনা হোটেলের পেছনে সরকারি খাসজমিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দখল করা জমি উদ্ধার করেছে উপজেলা প্রশাসন। এ ঘটনায় হোটেল কর্তৃপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, পটিয়া থানার মোড় এলাকায় আল মদিনা হোটেলের পেছনে প্রায় ১৩ গন্ডা সরকারি সম্পত্তি রয়েছে। এর মধ্যে কিছু অংশ বেদখল হয়ে গেছে। ঈদের ছুটির সুযোগ নিয়ে হোটেল মালিকপক্ষ জোরপূর্বক নতুন স্থাপনা নির্মাণের কাজ শুরু করে। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকালে খবর পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় প্রায় এক কোটি টাকা সমমূল্যের দুই গন্ডা (৪ শতক) সরকারি খাসজমি উদ্ধার এবং অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রয়া ত্রিপুরা জানান, ঈদের বন্ধের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আল মদিনা হোটেলের মালিকপক্ষ রাতারাতি লোকবল নিয়োগ করে সরকারি জমি দখলের উদ্দেশ্যে স্থাপনা নির্মাণ করে। বিষয়টি জানতে পেরে প্রশাসন দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ এবং জরিমানা আদায় করে।

তেহরানে প্রস্তাব পৌঁছে দিয়েছে ওয়াশিংটন, পর্যালোচনা করছে ইরান

এক-এগারোর আলোচিত সাবেক জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার

ঈদ শেষে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে একই পরিবারের ৩ জন নিহত

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরানের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে স্পিকার গালিবাফকে বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

পাঠকের আগ্রহ

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে অধিকাংশ পেট্রলপাম্পে জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ

চট্টগ্রামে অধিকাংশ পেট্রলপাম্পে জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ

সৈকতে যথেচ্ছ মোটরসাইকেল চালনা, ঝুঁকিতে পর্যটকেরা

সৈকতে যথেচ্ছ মোটরসাইকেল চালনা, ঝুঁকিতে পর্যটকেরা

‎আদাবরে পুলিশের টহল দলের সামনেই চুরির অভিযোগ

‎আদাবরে পুলিশের টহল দলের সামনেই চুরির অভিযোগ

কসবায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

কসবায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যুবককে পিটিয়ে হত্যা