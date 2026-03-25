যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

ফেব্রুয়ারির শেষ দিক থেকে চলা যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে রাজি হতে ইরান পাঁচটি শর্ত দিয়েছে। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১২-এর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে মিডল ইস্ট মনিটর এই তথ্য জানিয়েছে। এর আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের কাছে ১৫ দফা শর্ত পাঠিয়েছে।
চ্যানেল-১২-এর খবরে বলা হয়েছে, সংঘাত শেষ করার জন্য ইরান কঠোর কিছু আনুষ্ঠানিক দাবি জানিয়েছে। এসব দাবি এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত পরোক্ষ আলোচনার অংশ হিসেবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানি কর্মকর্তারা এমন দৃঢ় নিশ্চয়তা চান, যাতে যুদ্ধ আবার শুরু না হয়। তাঁরা হরমুজ প্রণালির জন্য নতুন একটি ব্যবস্থা চান, যা কার্যত প্রণালিটি ইরানের নিয়ন্ত্রণে দেবে।
ইরান অঞ্চলজুড়ে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলো বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছে। পাশাপাশি যুদ্ধে যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণও চেয়েছে তারা।
এর আগে গত সোমবার ট্রাম্প বলেন, ওয়াশিংটন কিছু সময় ধরে ইরানের সঙ্গে আলোচনা করছে এবং ‘এবার তারা সিরিয়াস।’ টেনেসিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের সামরিক বাহিনীর অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আশা করি একটি চুক্তি হবে। কিন্তু যা-ই ঘটুক, আমরা নিশ্চিত করব যে ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে।’
শেষে তিনি বলেন, ‘আমেরিকা ও আমাদের মিত্রদের প্রতি হুমকি বন্ধ করার জন্য ইরানের সামনে এখন আরেকটি সুযোগ আছে, এবং আমরা আশা করি তারা এটি নেবে। যা-ই হোক না কেন, আমেরিকা ও পুরো বিশ্ব আরও নিরাপদ হবে এবং আমাদের গ্রহ আরও স্থিতিশীল হবে।’
এদিকে নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের শুরু করা যুদ্ধ শেষ করতে ইরানকে ১৫ দফার একটি পরিকল্পনা পাঠিয়েছে ওয়াশিংটন। কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে দুই মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক ক্ষতি সামাল দিতে গিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন দ্রুত যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কর্মকর্তারা এর সামগ্রিক রূপরেখা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এতে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে।
পাকিস্তানের মাধ্যমে পাঠানো এই পরিকল্পনা ইরানের কর্মকর্তাদের মধ্যে কতটা ছড়িয়েছে বা ইরান এটিকে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে মেনে নেবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলও ইরানে বোমা হামলা চালাচ্ছে। তারা এই প্রস্তাবে সম্মত কি না, সেটিও জানা যায়নি। তবে পরিকল্পনাটি পাঠানো হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, চার সপ্তাহ ধরে চলা এই যুদ্ধ শেষ করতে প্রশাসন প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে। এই যুদ্ধে আরও কয়েকটি দেশ জড়িয়ে পড়েছে।
এক কর্মকর্তা বলেন, পরিকল্পনায় সমুদ্রপথ নিয়েও আলোচনা আছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরান কার্যত হরমুজ প্রণালির মধ্য দিয়ে পশ্চিমা জাহাজ চলাচল নিরাপদভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। পারস্য উপসাগরে যাতায়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ পথ বন্ধ হওয়ায় বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের সরবরাহ কমেছে এবং দাম বেড়েছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ মন্ত্রণালয় তথা পেন্টাগন মধ্যপ্রাচ্যে দেশটির সেনাবাহিনীর এলিট ৮২তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনের কয়েক হাজার সৈন্য পাঠাতে যাচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুই ব্যক্তি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এই তথ্য জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলজুড়ে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়েছে ইরান ও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। তারা একযোগে উত্তর ইসরায়েল, রাজধানী তেল আবিবসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত এক নারী নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের শুরু করা যুদ্ধ শেষ করতে ইরানকে ১৫ দফার একটি পরিকল্পনা পাঠিয়েছে ওয়াশিংটন। কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে দুই মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক ক্ষতি সামাল দিতে গিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন দ্রুত যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনা মধ্যস্থতা করার চেষ্টাকারী দেশগুলোকে বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদের দুইবার ধোঁকা দিয়েছেন এবং ‘আমরা আর বোকা হতে চাই না।’ আলোচনার সম্পর্কে অবগত একটি সূত্র এ তথ্য দিয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা২ ঘণ্টা আগে