যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ মার্চ ২০২৬, ১১: ৩১
যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ শেষ করতে ইরানের কাছে ১৫ দফার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

ফেব্রুয়ারির শেষ দিক থেকে চলা যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে রাজি হতে ইরান পাঁচটি শর্ত দিয়েছে। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১২-এর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে মিডল ইস্ট মনিটর এই তথ্য জানিয়েছে। এর আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের কাছে ১৫ দফা শর্ত পাঠিয়েছে।

চ্যানেল-১২-এর খবরে বলা হয়েছে, সংঘাত শেষ করার জন্য ইরান কঠোর কিছু আনুষ্ঠানিক দাবি জানিয়েছে। এসব দাবি এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত পরোক্ষ আলোচনার অংশ হিসেবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানি কর্মকর্তারা এমন দৃঢ় নিশ্চয়তা চান, যাতে যুদ্ধ আবার শুরু না হয়। তাঁরা হরমুজ প্রণালির জন্য নতুন একটি ব্যবস্থা চান, যা কার্যত প্রণালিটি ইরানের নিয়ন্ত্রণে দেবে।

ইরান অঞ্চলজুড়ে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলো বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছে। পাশাপাশি যুদ্ধে যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণও চেয়েছে তারা।

এর আগে গত সোমবার ট্রাম্প বলেন, ওয়াশিংটন কিছু সময় ধরে ইরানের সঙ্গে আলোচনা করছে এবং ‘এবার তারা সিরিয়াস।’ টেনেসিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের সামরিক বাহিনীর অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আশা করি একটি চুক্তি হবে। কিন্তু যা-ই ঘটুক, আমরা নিশ্চিত করব যে ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে।’

শেষে তিনি বলেন, ‘আমেরিকা ও আমাদের মিত্রদের প্রতি হুমকি বন্ধ করার জন্য ইরানের সামনে এখন আরেকটি সুযোগ আছে, এবং আমরা আশা করি তারা এটি নেবে। যা-ই হোক না কেন, আমেরিকা ও পুরো বিশ্ব আরও নিরাপদ হবে এবং আমাদের গ্রহ আরও স্থিতিশীল হবে।’

এদিকে নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের শুরু করা যুদ্ধ শেষ করতে ইরানকে ১৫ দফার একটি পরিকল্পনা পাঠিয়েছে ওয়াশিংটন। কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে দুই মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক ক্ষতি সামাল দিতে গিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন দ্রুত যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কর্মকর্তারা এর সামগ্রিক রূপরেখা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এতে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে।

পাকিস্তানের মাধ্যমে পাঠানো এই পরিকল্পনা ইরানের কর্মকর্তাদের মধ্যে কতটা ছড়িয়েছে বা ইরান এটিকে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে মেনে নেবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলও ইরানে বোমা হামলা চালাচ্ছে। তারা এই প্রস্তাবে সম্মত কি না, সেটিও জানা যায়নি। তবে পরিকল্পনাটি পাঠানো হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, চার সপ্তাহ ধরে চলা এই যুদ্ধ শেষ করতে প্রশাসন প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে। এই যুদ্ধে আরও কয়েকটি দেশ জড়িয়ে পড়েছে।

এক কর্মকর্তা বলেন, পরিকল্পনায় সমুদ্রপথ নিয়েও আলোচনা আছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরান কার্যত হরমুজ প্রণালির মধ্য দিয়ে পশ্চিমা জাহাজ চলাচল নিরাপদভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। পারস্য উপসাগরে যাতায়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ পথ বন্ধ হওয়ায় বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের সরবরাহ কমেছে এবং দাম বেড়েছে।

বিষয়:

পাকিস্তানযুদ্ধডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
