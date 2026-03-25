যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করল ইরান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান। তেহরান জানিয়েছে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনায় বসা এই মুহূর্তে ‘যৌক্তিক’ নয়। আজ বুধবার ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ একটি কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে।
ফার্স নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষ তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় এখন আলোচনার পথ খুঁজছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র সংবাদ সংস্থাটিকে জানিয়েছে, ইরান কোনো যুদ্ধবিরতি মেনে নেবে না। যারা অতীতে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, তাদের সঙ্গে এই ধরনের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করা অযৌক্তিক।
সূত্রটি আরও বলেছে, যুদ্ধ শেষ করার আগে ইরান তার ‘কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ’ অর্জন করতে চায়। অর্থাৎ, যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের অবস্থান আরও সংহত না করা পর্যন্ত তারা কোনো সমঝোতায় আসবে না।
এদিকে গত সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয় পক্ষই একটি ‘চুক্তি’ করতে চায়। তিনি জানান, তাঁর বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনার এই আলোচনায় জড়িত এবং ইরানই এই আলোচনার আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে ইরানের পক্ষ থেকে কার সঙ্গে কথা হচ্ছে, সে বিষয়ে ট্রাম্প কোনো নির্দিষ্ট নাম প্রকাশ করেননি।
সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, পাকিস্তান মারফত ইরানকে ১৫ দফার একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই তালিকায় বেশ কঠিন (ইরানের জন্য) কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে—তেহরানের সামরিক ও প্রতিরক্ষা শক্তির ওপর লাগাম টানা, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী বা প্রক্সি বাহিনীকে সহায়তা বন্ধ করা, ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে একটি ১৫ দফা পরিকল্পনা পেশ করেছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরা নিশ্চিত করেছে, এই পরিকল্পনা পাকিস্তানের মাধ্যমে ইরানের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান ইতিমধ্যে চলতি সপ্তাহে শান্তি আলোচনার মধ্যস্থতার জন্য প্রস্তুতির..৩৮ মিনিট আগে
ইরান দাবি করেছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এর ফলে মার্কিন নৌবহরটি অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। বুধবার (২৫ মার্চ) দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এই তথ্য জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাসভবন ‘মার-এ-লাগো’ যে নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত, সেই রিপাবলিকান আসনটি এবার ডেমোক্র্যাটরা ছিনিয়ে নিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন প্রথমবারের মতো রাজনীতিতে আসা এমিলি গ্রেগরি।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আলোচনার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাতে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে চীন। বেইজিং জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমন এবং পুনরায় সংলাপের মাধ্যমে যেকোনো গঠনমূলক উদ্যোগকে তারা স্বাগত জানায়।২ ঘণ্টা আগে