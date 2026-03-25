যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করল ইরান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান। তেহরান জানিয়েছে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনায় বসা এই মুহূর্তে ‘যৌক্তিক’ নয়। আজ বুধবার ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ একটি কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে।

ফার্স নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষ তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় এখন আলোচনার পথ খুঁজছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র সংবাদ সংস্থাটিকে জানিয়েছে, ইরান কোনো যুদ্ধবিরতি মেনে নেবে না। যারা অতীতে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, তাদের সঙ্গে এই ধরনের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করা অযৌক্তিক।

সূত্রটি আরও বলেছে, যুদ্ধ শেষ করার আগে ইরান তার ‘কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ’ অর্জন করতে চায়। অর্থাৎ, যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের অবস্থান আরও সংহত না করা পর্যন্ত তারা কোনো সমঝোতায় আসবে না।

এদিকে গত সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয় পক্ষই একটি ‘চুক্তি’ করতে চায়। তিনি জানান, তাঁর বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনার এই আলোচনায় জড়িত এবং ইরানই এই আলোচনার আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে ইরানের পক্ষ থেকে কার সঙ্গে কথা হচ্ছে, সে বিষয়ে ট্রাম্প কোনো নির্দিষ্ট নাম প্রকাশ করেননি।

মার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানেরমার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, পাকিস্তান মারফত ইরানকে ১৫ দফার একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই তালিকায় বেশ কঠিন (ইরানের জন্য) কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে—তেহরানের সামরিক ও প্রতিরক্ষা শক্তির ওপর লাগাম টানা, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী বা প্রক্সি বাহিনীকে সহায়তা বন্ধ করা, ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া।

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত ‘বড় উপহার’ দিয়েছে ইরান

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত ‘বড় উপহার’ দিয়েছে ইরান

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

সম্পর্কিত

যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করল ইরান

যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করল ইরান

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরানে ট্রাম্পের ১৫ দফা, যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা কতটুকু

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরানে ট্রাম্পের ১৫ দফা, যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা কতটুকু

মার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

ট্রাম্পের মার-এ-লাগোর আসনেই হারল রিপাবলিকানেরা

ট্রাম্পের মার-এ-লাগোর আসনেই হারল রিপাবলিকানেরা