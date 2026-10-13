নেপালে ফের বন্যায় পাহাড়ে আটকা ৯ বাংলাদেশিসহ শতাধিক পর্যটক

নেপালের মধ্যাঞ্চলের গোর্খা জেলায় ফের আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে শতাধিক পর্যটক আটকা পড়েছেন। এর মধ্যে ৯ জন বাংলাদেশি পর্যটক রয়েছেন বলেও জানা গেছে আল জাজিরার প্রতিবেদনে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদেশি ট্রেকার বা পর্বতপথে হাঁটতে যাওয়া পর্যটকেরা দেশটির জনপ্রিয় মানাসলু ট্রেকিং রুটের বিভিন্ন পয়েন্টে আটকা পড়েছেন। গতকাল সোমবারের বন্যায় সেতু, সড়কপথ ও কয়েক শ বাড়িঘর ভেসে যায়।
মানাসলু সংরক্ষণ এলাকা প্রকল্পের কর্মকর্তা ভুবন রাজ ওঝা জানান, বন্যার কারণে পদব্রজে ভ্রমণের পথের কিছু অংশ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় পর্যটকদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।
ভুবন রাজ আরও জানান, যাঁরা ফিরে যেতে চান, তাঁদের দ্রুত উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে আর যাঁরা ট্রেকিং চালিয়ে যেতে চান, তাঁদের নিরাপদ স্থানগুলোতে অবস্থান করতে বলা হয়েছে। আটকে পড়া পর্যটকদের আশ্রয়ের জন্য পথের ধারের রেস্তোরাঁ ও চায়ের দোকানগুলো বর্তমানে নিরাপদ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
জাতীয় দুর্যোগ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত রোববার ভোরে কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত গোর্খা জেলায় এক বড় ভূমিধসে বুড়ি গণ্ডকী নদীর প্রবাহ আটকে গেলে এই আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়। এরপরই কালো কাদামাটি ও ধ্বংসাবশেষের স্রোতে নদীপারের দুই শতাধিক বাড়িঘর ভেসে যায় এবং তিনটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্রসহ ব্যাপক অবকাঠামোগত ক্ষতি হয়। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো নিহতের খবর পাওয়া না গেলেও অন্তত পাঁচজন গ্রামবাসী নিখোঁজ রয়েছেন।
বর্তমানে নদীর পানির উচ্চতা কিছুটা কমায় উদ্ধার অভিযান জোরদার করেছে নেপাল সেনাবাহিনী। ইতিমধ্যে ১২ জন বিদেশিসহ ৩২১ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে গোর্খা জেলার জগৎ গ্রামে এখনো ৯ জন বাংলাদেশি ট্রেকার আটকা পড়ে আছেন বলে তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলুর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।
গোর্খা জেলার জগৎ গ্রামে আটকা পড়া বাংলাদেশি ট্রেকার মো. শাহাদাত হোসেন বার্তা সংস্থা আনাদোলুকে জানান, হেলিকপ্টারের মাধ্যমে তাঁদের সরিয়ে নেওয়া হতে পারে বলে আশা করছেন তাঁরা।
শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘গতকাল থেকে আমরা জগতে আটকা পড়ে আছি। গ্রামের ওপরের দিক থেকে আকস্মিক বন্যার পানি নেমে এসে গ্রামের নিচের অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।’
শাহাদাত আরও বলেন, ‘আমরা নিরাপদে আছি। তবে গতকাল থেকে বিদ্যুৎ নেই। বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খাবারের সরবরাহও ধীরে ধীরে কমে আসছে।’
গোর্খা জেলার কর্তৃপক্ষ নদীর ভাটিতে দুই তীরের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
জাতীয় দুর্যোগ কর্তৃপক্ষ গোর্খা, তানাহুন, চিতওয়ান, পূর্ব নাওয়ালপারাসি ও পশ্চিম নাওয়ালপারাসি জেলার নদীতীরবর্তী বাসিন্দাদেরও বন্যার বিষয়ে সতর্ক করেছে।
বুড়ি গণ্ডকী নদী ত্রিশূলী নদীর একটি উপনদী। এর ভাটিতে থাকা আরও একটি উপনদীতে হিমবাহ ধসে গত আগস্টে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। ওই বন্যায় ১ হাজার ৪৫৭ জনের মৃত্যু হয়। এখনো হাজারো মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন।
কৃষ্ণসাগরে বুলগেরিয়ার উপকূলের কাছে দুটি জাহাজে ড্রোন হামলার পর একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ডুবে গেছে বলে জানিয়েছেন বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী রুমেন রাদেভ। এ হামলায় রাশিয়াকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। এ ঘটনায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছেন প্রধানমন্ত্রী।২ ঘণ্টা আগে
ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক যন্তর মন্তরকে বিক্ষোভের নির্ধারিত স্থান হিসেবে বাতিল করার মাত্র একদিন পরই সেখানে ঝটিকা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে ‘ককোরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। আজ মঙ্গলবার ভোরে ব্যারিকেড ও গেট টপকে যন্তর মন্তরে প্রবেশ করে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা।৪ ঘণ্টা আগে
ফ্রান্সের কয়েক শ সুপারমার্কেটে সাইবার হামলা চালিয়েছে হ্যাকাররা। মার্কেটগুলোতে থাকা ফ্রিজগুলোতে এই হামলা চালানো হয়েছিল বলে দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে জানা গেছে। রাতারাতি অনেক ফ্রিজের তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়ায় কয়েকটি স্থানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং বিপুল পরিমাণ...৪ ঘণ্টা আগে
ইয়েমেনের ইরানসমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে সরাসরি ইসরায়েলকে যুক্ত করতে সৌদি আরবের সম্মতি পাওয়ার জোরালো চেষ্টা চালাচ্ছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় রিয়াদের সঙ্গে এই সমঝোতার চেষ্টা চললেও সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান৫ ঘণ্টা আগে