Ajker Patrika
> স্বাস্থ্য
> স্বাস্থ্য টিপস

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

ফিচার ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

নিয়মিত শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পাশাপাশি বিশেষ কিছু পানীয়ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই পানীয়গুলো অল্প সময়ে সহজে তৈরি করা যায়।

এ ছাড়া মৌসুমি ফ্লুসহ অন্যান্য সংক্রমণ থেকে শরীরকে সুরক্ষিত রাখতে কার্যকর।

হলুদ-আদা চা

হলুদে থাকা প্রাকৃতিক রাসায়নিক উপাদান কুরকিউমিন শরীরের জন্য বেশ উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, কুরকিউমিন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে শরীরে প্রদাহের মাত্রা অনেকটা কমে যায়। এটি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

আমলকীর রস

এটি ভিটামিন সির দারুণ উৎস। এক গবেষণা থেকে জানা যায়, আমলকী প্রাকৃতিক ভিটামিন

সি-এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎস। প্রতিটি আমলকীর মধ্যে ৬০০ থেকে ৭০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে।

তুলসী চা

তুলসীর অনেক উপকারিতা রয়েছে। এটি মানসিক চাপ কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তুলসীতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি ও জিংক শরীরের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

গ্রিন স্মুদি

সকালের পানীয় হিসেবে গ্রিন স্মুদি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। এটি ক্লোরোফিল, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পূর্ণ থাকায় রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

হলুদ দুধ

এটি ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদিক পানীয়, যা স্বাস্থ্য উপকারিতায় ভরপুর এবং পাচনতন্ত্রের সুস্থতা বজায় রাখে। এই পানীয় নিয়মিত খেলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে এবং বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা মিলবে।

সূত্র: হেলথশট

বিষয়:

ছাপা সংস্করণস্বাস্থ্য টিপসশরীরচর্চাস্বাস্থ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ চাইলেন ফখরুল

শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না জাবি শিক্ষক মৌমিতার

অনিয়মের অভিযোগ এনে জাকসু নির্বাচন কমিশন সদস্যের পদত্যাগ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ২৪৫ জন

ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ২৪৫ জন

ডেঙ্গুতে শিশুসহ ৬ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৫৮৬

ডেঙ্গুতে শিশুসহ ৬ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৫৮৬

সরকারি তহবিল হ্রাস আত্মহত্যা প্রতিরোধ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করবে: মানসিক স্বাস্থ্য খাতসংশ্লিষ্টরা

সরকারি তহবিল হ্রাস আত্মহত্যা প্রতিরোধ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করবে: মানসিক স্বাস্থ্য খাতসংশ্লিষ্টরা