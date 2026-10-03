শিশুর পাতে স্বাস্থ্যকর খাবার

টিফিন বক্সে বাবার হাত, মায়ের মমতা
প্রতিদিন সকালে প্রায় প্রতিটি মধ্যবিত্ত এবং কর্মজীবী পরিবারে একটি অত্যন্ত পরিচিত ও উদ্বেগজনক দৃশ্য দেখা যায়। তা হলো, হাতে সময় কম, ঘড়ির কাঁটা দ্রুত ছুটছে আর রান্নাঘরে তৈরি হচ্ছে অস্থিরতা। স্কুলের ঘণ্টা বাজার আগেই শিশুর টিফিন বক্সে কী দেওয়া হবে, তা নিয়ে নিত্যদিনের এই টানাপোড়েন আমাদের পারিবারিক জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আমাদের সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে টিফিন তৈরি থেকে শুরু করে শিশুর খাদ্যাভ্যাস সামলানোর পুরো চাপ মায়ের ওপর গিয়ে পড়ে। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও নিউট্রিশন সায়েন্স বলছে, টিফিন তৈরিতে বাবার সক্রিয় অংশগ্রহণ শুধু মায়ের ওপর চাপই কমায় না, বরং শিশুর সার্বিক মানসিক বিকাশ এবং সুস্থ খাদ্যাভ্যাস গঠনে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে।
একটি শিশু তার পরিবার থেকে জীবনবোধের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। বাবা যখন সকালে রান্নাঘরে গিয়ে শিশুর জন্য টিফিন গুছিয়ে দেন বা মায়ের সঙ্গে মিলে টিফিন তৈরিতে হাত বাড়ান, তা শিশুর কচি মনে ‘যৌথ দায়িত্বশীলতার’ এক চমৎকার উদাহরণ তৈরি করে। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়; তারা ছোটবেলা থেকে অনুধাবন করতে শেখে যে যত্ন নেওয়া, রান্না করা কিংবা ঘরের কাজ শুধু মায়ের একার দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি পরিবারের সব সদস্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।
বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, যেসব পরিবারের টিফিন ও খাদ্যাভ্যাসে বাবা-মা উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আগ্রহ যুক্ত থাকে, সেই শিশুরা নতুন ও ভিন্নধর্মী পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে বেশি উৎসাহী হয়। বাবার হাতের স্পর্শে তৈরি টিফিন শিশুর মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তাবোধকে আরও মজবুত করে এবং তাকে মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।
সকালের ক্লান্তি ও তাড়াহুড়োর অজুহাতে অনেক মা-বাবা অতি সহজে বাজার থেকে কেনা প্রক্রিয়াজাত খাবার শিশুর টিফিন বক্সে পুরে দেন। প্যাকেটজাত নুডলস, চিপস, চকলেট, বাণিজ্যিকভাবে তৈরি বিস্কুট কিংবা প্রিজারভেটিভযুক্ত ফ্লেভার্ড জুস আপাতদৃষ্টে সমাধান মনে হলেও এটি মূলত একটি পুষ্টির ফাঁদ।
এই প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলোতে প্রচুর ট্রান্সফ্যাট, অতিরিক্ত রিফাইন্ড চিনি এবং কৃত্রিম ফ্লেভার ও রাসায়নিক থাকে। নিয়মিত এসব খাবার খেলে রক্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ইনসুলিন স্পাইক ঘটে, যা শিশুর ক্ষুধাবোধের স্বাভাবিক কেন্দ্র এলোমেলো করে দেয়। ফলে শিশুরা অল্পতেই অলস, চঞ্চল ও অমনোযোগী হয়ে পড়ে। বিশ্বজুড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকা চাইল্ডহুড ওবেসিটি বা শৈশবের স্থূলতা এবং শিশুদের টাইপ-২ ডায়াবেটিসের পেছনে এই শর্টকাট প্রক্রিয়াজাত টিফিনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।
স্মার্ট টিফিন মানেই দামি বা বিদেশি খাবার নয়। আমাদের হাতের কাছে থাকা অতি সাধারণ ও কম খরচের দেশি উপাদান দিয়েই প্রোটিন, জটিল কার্বোহাইড্রেট, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও ভিটামিনের চমৎকার ভারসাম্য তৈরি করা সম্ভব।
ডিম ও চিড়ার মিল: সেদ্ধ ডিম কিংবা সামান্য ঘি ও সবজি দিয়ে ডিম-চিড়ার পোলাও শিশুর জন্য ফার্স্ট-ক্লাস প্রোটিন এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার টেকসই শক্তির সেরা উৎস।
মৌসুমি ফলের বৈচিত্র্য: দামি আপেল-আঙুরের বদলে পেয়ারা, কলা, আমড়া কিংবা পেঁপের মতো দেশি ফল টিফিনে রাখা যায়। এগুলোতে থাকা প্রাকৃতিক আঁশ ও ভিটামিন সি শিশুর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়।
ঘরে তৈরি রোলের জাদু: লাল আটার রুটিতে সামান্য ডিম, ছানা বা চিকেনের কিমার সঙ্গে শসা-গাজর পেঁচিয়ে দেওয়া রোল শিশুরা বেশ আনন্দের সঙ্গে খায়।
কর্মজীবী মা-বাবার পক্ষে প্রতিদিন সকালে একদম নতুন করে রান্নার প্রস্তুতি নেওয়া কষ্টকর। তাই ছুটির দিনেই মা-বাবা মিলে সপ্তাহের টিফিনের একটি পূর্বপ্রস্তুতি গুছিয়ে রাখতে পারেন:
» শসা, গাজর বা মৌসুমি ফল ধুয়ে-কেটে এয়ারটাইট বক্সে ফ্রিজিং করে রাখা।
» সুজি, চিড়া বা আটা হালকা টেলে মেপে রাখা।
» সেদ্ধ ডিম, চিকেন বা সবজির পুর আগে থেকে এয়ারটাইট কৌটায় বানিয়ে রাখা, যাতে সকালে মাত্র ৫ থেকে ১০ মিনিটে তাকে গরম ও আকর্ষণীয় টিফিনে রূপ দেওয়া যায়।
শিশুর টিফিন বক্স শুধু খিদে মেটানোর মাধ্যম নয়; এটি মা-বাবা ও শিশুর ভালোবাসার এক অদৃশ্য সেতু। যে পরিবারে টিফিন তৈরিতে বাবার হাত এবং মায়ের মমতা একসঙ্গে মেশে, সেই পরিবারের শিশুরা শুধু শারীরিক পুষ্টিই পায় না, লাভ করে মানসিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার বড় শিক্ষা। সকালের ১০ মিনিটের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং একটু সচেতনতাই পারে আমাদের সন্তানদের প্যাকেটের বিষাক্ত খাবার থেকে দূরে রেখে একটি সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে।
জিনিয়া কুলসুম, পুষ্টিবিদ
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