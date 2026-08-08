Ajker Patrika
En
দেশ

ফ্যাক্টচেক /‘জুলাই আন্দোলনে ছাদ থেকে গুলি করেছে মৌলবাদীরা’ দাবিতে ছড়ানো ভিডিওটি অস্ট্রেলিয়ার

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
‘জুলাই আন্দোলনে ছাদ থেকে গুলি করেছে মৌলবাদীরা’ দাবিতে ছড়ানো ভিডিওটি অস্ট্রেলিয়ার
২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে গুলি করে মানুষ হত্যার দাবিতে প্রচারিত ভিডিও। ছবি: স্ক্রিনশট

২৪-এর জুলাই আন্দোলনে ‘পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীরা’ ছাদ থেকে সাধারণ মানুষকে ৭.৬২ রাইফেল দিয়ে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের ওপর দায় চাপিয়েছে—এমন একটি চাঞ্চল্যকর দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে (১, ২,৩,)পড়েছে।

আলোচিত দাবিতে ছড়িয়ে পড়া পোস্টগুলোর ক্যাপশনে দাবি করা হয়, ‘সেই দিন ছিলো ০৫ আগস্ট ২০২৪, কোটা নামে স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তান পন্থী মৌলবাদীরা জঙ্গী হামলা করে রাস্তায় সাধারণ মানুষ কে ছাদের উপর থেকে ৭.৬২ রাইফেল দিয়ে গুলি করে মানুষ হত্যা করে। দোষ দিয়ে দেয়, আওয়ামীলীগ ও পুলিশের উপর। দেখুন রাস্তার পাশে ছাদের উপর থেকে কারা গুলি করছে!’

ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর কমেন্ট ও রিয়েকশন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অধিকাংশ নেটিজেনই দৃশ্যটিকে বাংলাদেশ ও জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনা মনে করে কমেন্ট করেছেন।

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

আলোচিত দাবির সত্যতা যাচাইয়ে ভিডিওর কয়েকটি কি-ফ্রেম নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। তবে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশে এমন কোনো ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পরে আরও অনুসন্ধানে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘KTLA 5’-এ গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। ‘At least 11 killed in Hanukkah shooting at Australia’s Bondi Beach’ শিরোনামে প্রকাশিত ওই সংবাদ প্রতিবেদনের ১ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড থেকে ১ মিনিট ৪২ সেকেন্ডের দৃশ্যের সঙ্গে আলোচিত দাবিতে ছড়ানো ভিডিওটির প্রথম ৫ সেকেন্ডের হুবহু মিল পাওয়া যায়।

KTLA 5-এর প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট
KTLA 5-এর প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সিডনির বন্ডাই বিচে হানুক্কাহ (ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসব) উদ্‌যাপনকে লক্ষ্য করে হামলায় ১৫ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে ১০ বছর বয়সী একটি শিশুও ছিল। ঘটনায় আরও ৪২ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, বাবা ও ছেলে মিলে এই হামলা চালায়। ৫০ বছর বয়সী বাবা সাজিদ আকরাম ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং তাঁর ২৪ বছর বয়সী ছেলে নাভিদ আকরাম হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

ঘটনার পর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজি দেশজুড়ে অস্ত্র আইন আরও কঠোর করার ঘোষণা দেন। প্রস্তাবিত পরিবর্তনের মধ্যে একজন ব্যক্তির কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা সীমিত করা এবং অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের জন্য অস্ত্রের লাইসেন্স সীমিত করার বিষয়ও রয়েছে। হামলার পর সিডনি ও মেলবোর্নে নিহতদের স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

একই তথ্য পাওয়া যায় ব্রিটিশ সম্প্রচার মাধ্যম স্কাই নিউজদেশীয় গণমাধ্যমের সংবাদ প্রতিবেদনেও।

অর্থাৎ, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ঘটে যাওয়া একটি বন্দুক হামলার ভিডিওকে বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ছাদের ওপর থেকে গুলির দৃশ্য দাবি করে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

কম্পেরিজন: আজকের পত্রিকা। ছবি: স্ক্রিনশট
কম্পেরিজন: আজকের পত্রিকা। ছবি: স্ক্রিনশট

সিদ্ধান্ত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মৌলবাদীরা ছাদ থেকে গুলি করে আন্দোলনকারীদের হত্যা করে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের ওপর দায় চাপিয়েছে— এমন দাবিতে প্রচারিত ভিডিওটি বাংলাদেশেই নয়। মূলত অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই বিচে ঘটে যাওয়া বন্দুক হামলার দৃশ্য এটি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

গুলিআন্দোলনহত্যাফ্যাক্টচেকবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত