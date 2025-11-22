Ajker Patrika
ঢাকার কাছেই ফের ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল বাইপাইল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ১৬
ফাইল ছবি

ঢাকার অদূরে নরসিংদীর মাধবদীতে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর আজ শনিবার সাভারের আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

আবহাওয়া অফিস বলেছে, সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে।

আবহাওয়া অফিসের দায়িত্বরত কর্মকর্তা নিজামউদ্দিন আহমেদ জানান, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৩ দশমিক ৩। উৎপত্তিস্থল ছিল বাইপাইল।

ভূমিকম্পের তীব্র ঝাঁকুনিতে গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অধিকাংশ এলাকা কেঁপে ওঠে। এতে শিশুসহ ১০ জনের প্রাণহানি ও ছয় শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি—পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে নরসিংদীতে। ঢাকায় চার ও নারায়ণগঞ্জে একজন মারা গেছে।

ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে অনেকেই ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে আহত হয়েছে। এ ছাড়া কিছু ভবন হেলে পড়েছে ও ফাটল দেখা দিয়েছে।

বিষয়:

সাভারআশুলিয়াভূমিকম্প
