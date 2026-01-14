জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিটিভিতে ‘প্রথম ভোট’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে শুরু হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘প্রথম ভোট’। ভোট দানে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে অনুষ্ঠানটি। ফেরদৌসী আহমেদ চৌধুরীর উপস্থাপনায় এবং ইয়াসির আরাফাতের প্রযোজনায় অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার রাত ১০টায়। ১৩ জানুয়ারি থেকে প্রচার শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানটি চলবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত।
প্রথমবারের মতো ভোট দেবেন এমন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষ অনুষ্ঠানটিতে অংশ নিয়ে ভোট-সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন ও মতামত তুলে ধরবেন। আরও থাকবে ভোটার নিবন্ধন, ভোট দেওয়ার পদ্ধতি, নির্বাচনী আচরণবিধি, ভোটের গুরুত্ব ও নাগরিক দায়িত্বসহ নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ার নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করবেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। ফলে নতুন ভোটারদের পাশাপাশি সাধারণ দর্শকেরাও নির্বাচন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন।
নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠান ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন বিটিভি কর্তৃপক্ষ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে শুরু হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘প্রথম ভোট’। ভোট দানে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে অনুষ্ঠানটি। ফেরদৌসী আহমেদ চৌধুরীর উপস্থাপনায় এবং ইয়াসির আরাফাতের প্রযোজনায় অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার রাত ১০টায়। ১৩ জানুয়ারি থেকে প্রচার শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানটি চলবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত।
প্রথমবারের মতো ভোট দেবেন এমন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষ অনুষ্ঠানটিতে অংশ নিয়ে ভোট-সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন ও মতামত তুলে ধরবেন। আরও থাকবে ভোটার নিবন্ধন, ভোট দেওয়ার পদ্ধতি, নির্বাচনী আচরণবিধি, ভোটের গুরুত্ব ও নাগরিক দায়িত্বসহ নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ার নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করবেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। ফলে নতুন ভোটারদের পাশাপাশি সাধারণ দর্শকেরাও নির্বাচন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন।
নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠান ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন বিটিভি কর্তৃপক্ষ।
পোশাকশিল্পের ঝুট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তৈরি হলো সিনেমা। নাম কাট-পিস। বানিয়েছেন ইফফাত জাহান মম। সিনেমার কেন্দ্রীয় দুই চরিত্র তাজ ও মালার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সিফাত আমিন শুভ ও রাফাহ নানজীবা তোরসা। গত সোমবার এফডিসিতে এক অনুষ্ঠানে ফার্স্ট লুক টিজার প্রকাশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয় কাট-পিস সিনেমার১ ঘণ্টা আগে
একসময় চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় করতেন ডলি জহুর। মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে যাঁরা জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ডলি জহুর। একাধিকবার পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। অনেকটা অভিমান থেকেই ২০১১ সালে সরে আসেন সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি থেকে। নাটকে নিয়মিত অভিনয় করলেও সিনেমা থেকে ছিলেন দূরে। সিনেমায় আর কাজ১ ঘণ্টা আগে
নেটফ্লিক্সের সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’ গত বছর হইচই ফেলে দিয়েছিল বিশ্বজুড়ে। ১৩ বছর বয়সী এক স্কুলপড়ুয়ার হাতে তার সহপাঠী খুন হওয়ার গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে সিরিজটি। তবে অ্যাডোলেসেন্সের উদ্দেশ্য ছিল, এই সময়ের কিশোরদের মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান। এই ব্রিটিশ সিরিজ সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, কত নীরবে কত ভয়ংকর১ ঘণ্টা আগে
কয়েকজন তরুণ নাট্যকর্মী নতুন ধারার থিয়েটার নির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে গঠন করেছেন ‘থেসপিয়ানস দ্য ঢাকা’ নামের নতুন নাট্যদল। এ মাসেই ঢাকার মঞ্চে যাত্রা শুরু করবে দলটি। থেসপিয়ানস দ্য ঢাকার প্রথম প্রযোজনার নাম ‘দ্য সি অব সাইলেন্স’। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় রয়েছেন তাজউদ্দিন তাজু।১ দিন আগে