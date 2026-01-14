Ajker Patrika
টেলিভিশন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিটিভিতে ‘প্রথম ভোট’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘প্রথম ভোট’ অনুষ্ঠানে ফেরদৌসী আহমেদ চৌধুরী
‘প্রথম ভোট’ অনুষ্ঠানে ফেরদৌসী আহমেদ চৌধুরী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে শুরু হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘প্রথম ভোট’। ভোট দানে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে অনুষ্ঠানটি। ফেরদৌসী আহমেদ চৌধুরীর উপস্থাপনায় এবং ইয়াসির আরাফাতের প্রযোজনায় অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার রাত ১০টায়। ১৩ জানুয়ারি থেকে প্রচার শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানটি চলবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত।

প্রথমবারের মতো ভোট দেবেন এমন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষ অনুষ্ঠানটিতে অংশ নিয়ে ভোট-সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন ও মতামত তুলে ধরবেন। আরও থাকবে ভোটার নিবন্ধন, ভোট দেওয়ার পদ্ধতি, নির্বাচনী আচরণবিধি, ভোটের গুরুত্ব ও নাগরিক দায়িত্বসহ নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ার নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করবেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। ফলে নতুন ভোটারদের পাশাপাশি সাধারণ দর্শকেরাও নির্বাচন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন।

নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠান ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন বিটিভি কর্তৃপক্ষ।

বিষয়:

নির্বাচনছাপা সংস্করণজাতীয় সংসদবিনোদনটেলিভিশনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
