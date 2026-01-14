Ajker Patrika
দুই সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় ফিরছেন ডলি জহুর

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ডলি জহুর। ছবি: সংগৃহীত
ডলি জহুর। ছবি: সংগৃহীত

একসময় চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় করতেন ডলি জহুর। মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে যাঁরা জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ডলি জহুর। একাধিকবার পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। অনেকটা অভিমান থেকেই ২০১১ সালে সরে আসেন সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি থেকে। নাটকে নিয়মিত অভিনয় করলেও সিনেমা থেকে ছিলেন দূরে। সিনেমায় আর কাজ না করার ইচ্ছাও জানিয়েছেন কয়েকবার। প্রায় দেড় দশকের বিরতি কাটিয়ে বড় পর্দায় ফিরছেন ডলি জহুর। অভিনয় করছেন দুটি সিনেমায়। একটি রেদওয়ান রনির ‘দম’, অন্যটি ইয়ামিন ইলানের ‘ঝামেলা’।

পারিবারিক গল্পে নির্মিত হচ্ছে ঝামেলা। দিয়া প্রোডাকশনসের ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনা করছেন দিয়া রইস। ঝামেলার গল্প নিয়ে নির্মাতা ইয়ামিন ইলান বলেন, ‘গল্পটি মৌলিক ও পারিবারিক। বিদেশি কোনো সিনেমার আদলে বানানো নয়। এটি একটি বাংলা ও বাংলাদেশি সিনেমা।’

ঝামেলায় ডলি জহুরের অভিনয় প্রসঙ্গে নির্মাতা বলেন, ‘সিনেমায় অভিনয় করতে প্রথমে রাজি ছিলেন না তিনি। অনেক অনুরোধের পর গল্প শুনলেন। গল্পটা শুনে ভালো লাগায় তিনি অভিনয়ে সম্মতি দেন। আশা করছি দর্শকদেরও ভালো লাগবে। গল্পের সঙ্গে নিজেদের কানেক্ট করতে পারবেন তাঁরা।’

ঝামেলা সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন শ্যামল মাওলা, তানজিকা আমিন, রাশেদ মামুন অপু, কাজী নওশাবা আহমেদ, আবু হুরায়রা তানভীর, আব্দুল্লাহ রানা, সাবেরী আলম, ইকবাল হোসেইন, দিয়া রইস, সাইফুর রহমান ইভান, রেজমিন সেতু, ফয়সাল বাপ্পী, ফারহানা ইয়াসমিন ইভা, জান্নাহ (শিশুশিল্পী), আদৃতা (শিশুশিল্পী), নাজনীন শবনম, ইসরাত রহমান, শাহেদ ওসমান রোমেল ও রেশমা আহমেদ।

নির্মাতা জানান, ইতিমধ্যে ঢাকা ও গাজীপুরের বিভিন্ন লোকেশনে শেষ হয়েছে সিনেমার দুই লটের শুটিং। আজ থেকে শুরু হবে শেষ অংশের শুটিং। এ বছর কোনো এক ঈদে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে দম সিনেমায় আফরান নিশোর মায়ের চরিত্রে দেখা যাবে ডলি জহুরকে। পাবনায় চলছে সিনেমার শেষ ভাগের শুটিং। সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় সারভাইভাল গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে দম। পরিচালনা করছেন রেদওয়ান রনি। এতে আরও আছেন চঞ্চল চৌধুরী, পূজা চেরি প্রমুখ। গত বছরের শেষ দিকে কাজাখস্তানে হয় দমের বেশির ভাগ দৃশ্যধারণের কাজ। এই রোজার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে দম।

দীর্ঘদিন পর সিনেমায় ফেরা প্রসঙ্গে আজকের পত্রিকাকে ডলি জহুর বলেন, ‘সত্যিই সিনেমায় আর ফিরতে চাইনি। এখনো বলি কমার্শিয়াল ফর্মুলাবেজ সিনেমায় অভিনয় করব না। এই দুটি সিনেমার গল্প শুনে, নির্মাতাদের কাছে নির্মাণপ্রক্রিয়া শুনে মনে হয়েছে কাজগুলো করা যায়। তাছাড়া সিনেমা দুটিতে নাটকের শিল্পীরা অভিনয় করছেন। যাঁদের সঙ্গে আমার নিয়মিত কাজ হচ্ছে, দেখা হচ্ছে। তাই সব মিলিয়ে এই দুই সিনেমায় কাজ করা।’

