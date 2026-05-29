Ajker Patrika
গান

টেইলর সুইফটের ভিয়েনা কনসার্টে হামলার পরিকল্পনাকারীর ১৫ বছরের কারাদণ্ড

বিনোদন ডেস্ক
টেইলর সুইফটের ভিয়েনা কনসার্টে হামলার পরিকল্পনাকারীর ১৫ বছরের কারাদণ্ড
টেইলর সুইফট। ছবি: সংগৃহীত

২০২৪ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় পপ সুপারস্টার টেইলর সুইফটের ইরাস ট্যুর কনসার্টে আত্মঘাতী বোমা হামলার পরিকল্পনার দায়ে ২১ বছর বয়সী এক অস্ট্রিয়ান যুবককে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

গত বৃহস্পতিবার অস্ট্রিয়ার একটি আদালত এই রায় ঘোষণা করেন। বিবিসি জানিয়েছে, বেরান এ নামে পরিচিত ওই যুবককে সন্ত্রাসবাদ-সম্পর্কিত আরও একাধিক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারাদণ্ডের পাশাপাশি সাজা শেষ হওয়ার পর তাঁকে একটি মানসিক নিরাময় কেন্দ্রে রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে ভিয়েনার আর্নেস্ট হ্যাপেল স্টেডিয়ামে টেইলর সুইফটের টানা তিনটি কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল। তিনটি কনসার্টেরই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কনসার্ট শুরুর আগমুহূর্তে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সেখানে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে বলে অস্ট্রিয়ার কর্মকর্তাদের সতর্ক করে। নিরাপত্তার স্বার্থে কনসার্টগুলো বাতিল করা হয়। সিআইএর কাছ থেকে পাওয়া গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ওই যুবকসহ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলেছেন, উত্তর মেসিডোনীয় বংশোদ্ভূত এই অস্ট্রিয়ান নাগরিক চরমপন্থী হয়ে উঠেছিলেন এবং আইএসের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। সুইফটের গান শুনতে আর্নেস্ট হ্যাপেল স্টেডিয়ামে প্রায় ৬৫ হাজার দর্শক সমবেত হওয়ার কথা ছিল, সেখানে ধারালো অস্ত্র ও ঘরে তৈরি বিস্ফোরক ব্যবহার করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন ওই যুবক।

গত এপ্রিলে বিচার শুরু হলে আদালতে নিজের দোষ স্বীকার করেন বেরান এ। আদালতে তিনি স্বীকার করেছেন যে, কনসার্টে হামলার উদ্দেশে তিনি একটি মেশিনগান ও একটি হ্যান্ড গ্রেনেডসহ বিভিন্ন অস্ত্র অবৈধভাবে সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। তবে ব্যর্থ হন। রায় ঘোষণার আগে আদালতে নিজের কৃতকর্মের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন বেরান এ।

এই মামলায় আরদা কে নামের ২১ বছর বয়সী আরেক যুবককে দোষী সাব্যস্ত করে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আরদা কে সরাসরি টেইলর সুইফটের ভিয়েনা কনসার্টে হামলার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য হওয়া, উগ্রবাদী প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং হত্যাচেষ্টায় সহযোগিতা করার মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

বিষয়:

কারাদণ্ডগানকনসার্টহামলাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত