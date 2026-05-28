Ajker Patrika
দক্ষিণের সিনেমা

তামিল সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির উন্নতির জন্য বড় সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের

বিনোদন ডেস্ক
থালাপতি বিজয়। ছবি: সংগৃহীত

থালাপতি বিজয় রাজনীতির ময়দানে পা রাখার পর থেকেই নতুন আশার আলো দেখেছিল তামিল সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ইন্ডাস্ট্রির উন্নতির জন্য বড় পদক্ষেপ নিলেন তিনি। থালাপতি বিজয়ের নেতৃত্বাধীন তামিলনাড়ু সরকারের নতুন আদেশ অনুযায়ী, এখন থেকে তামিলনাড়ুর সব প্রেক্ষাগৃহে নতুন সিনেমা মুক্তির প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন ৫টি করে শো প্রদর্শনীর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তামিলনাড়ু সিনেমাস (রেগুলেশন) বিধিমালা ১৯৫৭ অনুযায়ী, এতদিন রাজ্যের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে নতুন সিনেমার জন্য প্রতিদিন চারটি শো দেখানোর অনুমতি ছিল। কেবল বিশেষ উৎসব বা সরকারি ছুটির দিনে জেলা কালেক্টর বা চেন্নাই পুলিশ কমিশনারের আগাম অনুমতি নিয়ে অতিরিক্ত একটি শো দেখানো যেত। নতুন নির্দেশনায় এই জটিলতা দূর করা হয়েছে।

সম্প্রতি তামিল সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সিনেমা হলের দৈনিক শোর সংখ্যা বাড়ানোর অনুরোধ জানান। তাঁদের অনুরোধ বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী সিনেমা প্রদর্শনী আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেন।

নতুন নির্দেশিকায় সেই নিয়মে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে যেকোনো নতুন তামিল সিনেমা মুক্তির প্রথম ৭ দিন প্রতিদিন ৫টি করে শো চালাতে পারবেন প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা। প্রথম সপ্তাহের পরেও সমস্ত উইকেন্ড (শনিবার ও রোববার), সরকারি ছুটির দিন এবং বিশেষ উৎসবে দৈনিক ৫টি শো চালানো যাবে। এই অতিরিক্ত শো চালানোর জন্য প্রতিবার আলাদা করে প্রশাসনিক অনুমতি নেওয়ার ঝামেলা পোহাতে হবে না থিয়েটার মালিকদের।

স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে খুশি তামিল চলচ্চিত্র জগত। ইন্ডাস্ট্রির একাংশের মতে, বড় বাজেটের সিনেমার প্রথম সপ্তাহের ব্যবসা বাড়াতে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এ ছাড়া, চলচ্চিত্রের দীর্ঘদিনের অভিশাপ পাইরেসি রোধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন প্রযোজকেরা। সম্প্রতি তামিল ফিল্ম অ্যাক্টিভ প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই দাবি জানান। পাইরেসি শিকার হয়েছেন বিজয় নিজেও। তাঁর সবশেষ সিনেমা ‘জন নায়াগন’ মুক্তির আগেই অনলাইনে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রযোজকদের এই দাবির প্রেক্ষিতে পাইরেসি চক্রের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কী ধরনের পদক্ষেপ নেন, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

মুখ্যমন্ত্রীদক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাথালাপতি বিজয়বিনোদন
