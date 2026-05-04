Ajker Patrika
হলিউড

অস্কার ট্রফিকে অস্ত্র ভেবে যত কাণ্ড

বিনোদন ডেস্ক
অস্কার ট্রফিকে অস্ত্র ভেবে যত কাণ্ড
পাভেল তালানকিন। ছবি: সংগৃহীত

এবার অস্কারে সেরা তথ্যচিত্র হিসেবে পুরস্কার জেতে ‘মিস্টার নোবডি অ্যাগেইনস্ট পুতিন’। রাশিয়ান নির্মাতা পাভেল তালানকিন এই তথ্যচিত্রের সহনির্মাতা। বুধবার নিউইয়র্ক থেকে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে যাচ্ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল সেই অস্কার ট্রফি। নিউইয়র্কের জেএফ কেনেডি বিমানবন্দরে পৌঁছালে বাদ সাধেন সেখানকার নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। তাঁদের যুক্তি ছিল, এটি ওয়েপন (অস্ত্র) হিসেবে ব্যবহারের আশঙ্কা আছে। তাই এটি বিমানে নেওয়া যাবে না।

নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের এমন মন্তব্যে বিস্মিত হন পাভেল তালানকিন। সংবাদমাধ্যম ডেডলাইনকে তিনি বলেন, ‘তাঁরা কীভাবে অস্কার ট্রফিকে অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করলেন, এটা হতবাক করার মতো। মার্চে অস্কার পাওয়ার পর আমি এই ট্রফি নিয়ে একাধিকবার ফ্লাইটে ভ্রমণ করেছি। কিন্তু এমন সমস্যা কখনো হয়নি।’

পাভেল তালানকিন জানান, জেএফকে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের আপত্তির মুখে তাঁকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন লুফথানসা এয়ারলাইনসের একজন এজেন্ট। তিনি নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বলেন, পুরো যাত্রাপথে ট্রফিটি তাঁদের কাছেই থাকবে। ককপিটে নিরাপদে রাখা হবে। ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছে সেটি দায়িত্ব নিয়ে বিমানবন্দরের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন তাঁরা। কিন্তু তাতেও রাজি হননি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। পরে ট্রফিটিকে একটি কাঠের বাক্সে ভরে বিমানের লাগেজ অংশে রাখা হয়। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুটে পৌঁছে দেখা যায়, ট্রফি রাখা সেই বাক্স নিখোঁজ।

ট্রফি হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন পাভেল তালানকিন। মিস্টার নোবডি অ্যাগেইনস্ট পুতিন তথ্যচিত্রের আরেক নির্মাতা ডেভিড বোরেনস্টাইন এ বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলে এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। চাপে পড়ে অনুসন্ধান শুরু করে লুফথানসা এয়ারলাইনস।

অবশেষে দুই দিন পর লুফথানসা এয়ারলাইনস জানায়, ট্রফি খুঁজে পাওয়া গেছে। ফ্রাঙ্কফুর্টে তাদের কাছে সেটি নিরাপদে আছে। সংবাদমাধ্যম ডেডলাইন গতকাল জানিয়েছে, শ্বাসরুদ্ধকর নাটকীয় পরিস্থিতির পর নির্মাতা পাভেল তালানকিনের কাছে ট্রফিটা পৌঁছে দিয়েছে লুফথানসা এয়ারলাইনস। এ ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে তারা। জেএফকে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের অস্কার ট্রফিকে অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করার এই ঘটনা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে চলচ্চিত্র দুনিয়ায়।

বিষয়:

পুরস্কারছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনহলিউডবিনোদনঅস্কার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

সম্পর্কিত

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ মুক্তির খবরে খেপেছেন অভিনেত্রী

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ মুক্তির খবরে খেপেছেন অভিনেত্রী

উৎসবে প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বর্ষণ-শার্লিন জুটির ‘সন্দেশ’

উৎসবে প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বর্ষণ-শার্লিন জুটির ‘সন্দেশ’

অস্কার ট্রফিকে অস্ত্র ভেবে যত কাণ্ড

অস্কার ট্রফিকে অস্ত্র ভেবে যত কাণ্ড

শিল্পকলায় নাট্যম রেপার্টরির ‘দমের মাদার নাট্যোৎসব ৮০-তে যাত্রা’

শিল্পকলায় নাট্যম রেপার্টরির ‘দমের মাদার নাট্যোৎসব ৮০-তে যাত্রা’