অস্কার ট্রফিকে অস্ত্র ভেবে যত কাণ্ড

এবার অস্কারে সেরা তথ্যচিত্র হিসেবে পুরস্কার জেতে ‘মিস্টার নোবডি অ্যাগেইনস্ট পুতিন’। রাশিয়ান নির্মাতা পাভেল তালানকিন এই তথ্যচিত্রের সহনির্মাতা। বুধবার নিউইয়র্ক থেকে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে যাচ্ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল সেই অস্কার ট্রফি। নিউইয়র্কের জেএফ কেনেডি বিমানবন্দরে পৌঁছালে বাদ সাধেন সেখানকার নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। তাঁদের যুক্তি ছিল, এটি ওয়েপন (অস্ত্র) হিসেবে ব্যবহারের আশঙ্কা আছে। তাই এটি বিমানে নেওয়া যাবে না।
নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের এমন মন্তব্যে বিস্মিত হন পাভেল তালানকিন। সংবাদমাধ্যম ডেডলাইনকে তিনি বলেন, ‘তাঁরা কীভাবে অস্কার ট্রফিকে অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করলেন, এটা হতবাক করার মতো। মার্চে অস্কার পাওয়ার পর আমি এই ট্রফি নিয়ে একাধিকবার ফ্লাইটে ভ্রমণ করেছি। কিন্তু এমন সমস্যা কখনো হয়নি।’
পাভেল তালানকিন জানান, জেএফকে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের আপত্তির মুখে তাঁকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন লুফথানসা এয়ারলাইনসের একজন এজেন্ট। তিনি নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বলেন, পুরো যাত্রাপথে ট্রফিটি তাঁদের কাছেই থাকবে। ককপিটে নিরাপদে রাখা হবে। ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছে সেটি দায়িত্ব নিয়ে বিমানবন্দরের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন তাঁরা। কিন্তু তাতেও রাজি হননি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। পরে ট্রফিটিকে একটি কাঠের বাক্সে ভরে বিমানের লাগেজ অংশে রাখা হয়। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুটে পৌঁছে দেখা যায়, ট্রফি রাখা সেই বাক্স নিখোঁজ।
ট্রফি হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন পাভেল তালানকিন। মিস্টার নোবডি অ্যাগেইনস্ট পুতিন তথ্যচিত্রের আরেক নির্মাতা ডেভিড বোরেনস্টাইন এ বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলে এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। চাপে পড়ে অনুসন্ধান শুরু করে লুফথানসা এয়ারলাইনস।
অবশেষে দুই দিন পর লুফথানসা এয়ারলাইনস জানায়, ট্রফি খুঁজে পাওয়া গেছে। ফ্রাঙ্কফুর্টে তাদের কাছে সেটি নিরাপদে আছে। সংবাদমাধ্যম ডেডলাইন গতকাল জানিয়েছে, শ্বাসরুদ্ধকর নাটকীয় পরিস্থিতির পর নির্মাতা পাভেল তালানকিনের কাছে ট্রফিটা পৌঁছে দিয়েছে লুফথানসা এয়ারলাইনস। এ ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে তারা। জেএফকে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের অস্কার ট্রফিকে অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করার এই ঘটনা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে চলচ্চিত্র দুনিয়ায়।
প্রায় তিন বছর আগে নির্মাতা ও অভিনেতা হাসান জাহাঙ্গীর জানিয়েছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মৌসুমীকে নিয়ে ‘কন্ট্রাক্ট বিয়ে’ নামের একটি সিরিজ নির্মাণ করছেন তিনি। তবে গত শনিবার হাসান জাহাঙ্গীর ঘোষণা দেন সিরিজ নয়, ১৫ মে ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নামের সিনেমা হিসেবে মুক্তি পাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহে।২ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ সময়ের বিরতির পর আবার পর্দায় জুটি হয়েছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ ও শার্লিন ফারজানা। অভিনয় করেছেন সৈকত রায়ের ‘সন্দেশ’ সিনেমায়। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে শুটিং। নির্মাতা জানালেন, এ বছর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সিনেমাটি।২ ঘণ্টা আগে
নাট্যম রেপার্টরির প্রথম প্রযোজনা ‘দমের মাদার’। ২০১০ সালে মঞ্চে আসে নাটকটি। দেশের বাইরেও নাটকটির প্রদর্শনী করেছে নাট্যম। ১৬ বছরের এই যাত্রায় দমের মাদার নাটকের ৮০তম প্রদর্শনীর দ্বারপ্রান্তে নাট্যদলটি। এ উপলক্ষে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে দলটি আয়োজন করেছে ‘দমের মাদার নাট্যোৎসব ৮০-তে যাত্রা’।২ ঘণ্টা আগে
প্রায় দেড় যুগ পর তৈরি হচ্ছে দ্য ক্রনিকলস অব নার্নিয়া সিরিজের নতুন সিনেমা। আগের তিনটি পর্ব পরিচালনা করেছিলেন অ্যান্ড্রু অ্যাডামসন ও মাইকেল অ্যাপটেড। চতুর্থ পর্বে বদলে গেছে পরিচালক। নতুন সিনেমাটি পরিচালনা করছেন ‘বার্বি’খ্যাত নির্মাতা গ্রেটা গারউইগ।১২ ঘণ্টা আগে