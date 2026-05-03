Ajker Patrika
হলিউড

হলেই মুক্তি পাবে নার্নিয়ার চতুর্থ সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক
হলেই মুক্তি পাবে নার্নিয়ার চতুর্থ সিনেমা
‘দ্য ক্রনিকলস অব নার্নিয়া: দ্য ভোয়ায়েজ অব দ্য ডন ট্রেডার’ সিনেমার দৃশ্য; ছবি সংগৃহীত

রূপকথার রাজ্য নার্নিয়া। সেখানে প্রাণীরা মানুষের মতোই কথা বলে, পৌরাণিক চরিত্রেরা ঘুরে বেড়ায় দেশজুড়ে। আছে জাদুর প্রভাবও। জাদুশক্তির বলে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে চলে নার্নিয়া রাজ্যে। সি এস লিউইসের লেখা সাত পর্বের উপন্যাস ‘দ্য ক্রনিকলস অব নার্নিয়া’ অবলম্বনে এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে তিনটি সিনেমা। ‘দ্য লায়ন, দ্য উইচ অ্যান্ড দ্য ওয়ারড্রোব’ (২০০৫), ‘প্রিন্স ক্যাস্পিয়ন’ (২০০৮) ও ‘দ্য ভোয়ায়েজ অব দ্য ডন ট্রেডার’ (২০১০)।

প্রায় দেড় যুগ পর তৈরি হচ্ছে দ্য ক্রনিকলস অব নার্নিয়া সিরিজের নতুন সিনেমা। আগের তিনটি পর্ব পরিচালনা করেছিলেন অ্যান্ড্রু অ্যাডামসন ও মাইকেল অ্যাপটেড। চতুর্থ পর্বে বদলে গেছে পরিচালক। ‘বার্বি’খ্যাত নির্মাতা গ্রেটা গারউইগ পরিচালনা করছেন এটি। তৈরি হচ্ছে সি এস লিউইসের ষষ্ঠ উপন্যাস ‘দ্য ম্যাজিশিয়ানস নেফিউ’-এর ওপর ভিত্তি করে।

২০১৮ সালে নেটফ্লিক্স নার্নিয়ার স্বত্ব কিনে নেওয়ার পর থেকে এ সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। নেটফ্লিক্স এটিকে তাদের ইতিহাসের অন্যতম ব্যয়বহুল এবং বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে দেখছে।

গত বছর যখন দ্য ম্যাজিশিয়ানস নেফিউ সিনেমার ঘোষণা আসে, তখন নির্মাতাদের পরিকল্পনা ছিল, এটি শুধু নেটফ্লিক্সেই মুক্তি পাবে। কিন্তু এখন পরিকল্পনায় বদল এসেছে।

ভ্যারাইটি জানিয়েছে, থ্যাঙ্কসগিভিং উপলক্ষে ২০২৬ সালের ২৬ নভেম্বর এটি নেটফ্লিক্সে আসার কথা ছিল। কিন্তু শুধু ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সীমাবদ্ধ না থেকে নির্মাতারা এখন নার্নিয়াকে বড় আয়োজনে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দিতে চাইছেন। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘দ্য ম্যাজিশিয়ানস নেফিউ’। এরপর ২ এপ্রিল থেকে দেখা যাবে নেটফ্লিক্সে।

গ্রেটা গারউইকের ব্লকবাস্টার সিনেমা বার্বিতে পদার্থবিদ বার্বির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ব্রিটিশ অভিনেত্রী এমা ম্যাকি। দ্য ম্যাজিশিয়ানস নেফিউতেও আছেন তিনি। এতে সাদা ডাইনির চরিত্রে অভিনয় করেছেন এমা। গল্পে চরিত্রটি জাদুবলে নার্নিয়া রাজ্যকে শত বছর ধরে হিমায়িত করে রাখে। শত্রুদের পাথরের মূর্তি বানিয়ে রেখে শাস্তি দেয়। এককথায়, নার্নিয়া রাজ্যের প্রধান ভিলেন এই সাদা ডাইনি। আগের পর্বে এ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ব্রিটিশ অভিনেত্রী টিল্ডা সুইনটন।

এমা ম্যাকি ছাড়াও দ্য ম্যাজিশিয়ানস নেফিউ সিনেমায় প্রফেসর ডিগরি কির্কের চরিত্রে ড্যানিয়েল ক্রেইগ, সিংহ আসলান চরিত্রে মেরিল স্ট্রিপ ও মেবেল কার্কের চরিত্রে আছেন কেরি মালিগান।

বিষয়:

সিনেমাহলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল অস্ত্র বিক্রির তোড়জোড় ট্রাম্পের, অন্যদিকে অবরোধ ভেঙে ইরান-ইরাক-সিরিয়া অক্ষের উত্থান

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

বুড়ো বয়সে আমাকে দেখার আশায় সন্তানকে বড় করিনি: অঞ্জন দত্ত

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

সম্পর্কিত

হলেই মুক্তি পাবে নার্নিয়ার চতুর্থ সিনেমা

হলেই মুক্তি পাবে নার্নিয়ার চতুর্থ সিনেমা

‘ছেলে বাড়ি-গাড়ি কিছুই চায় না’, জেন-জিদের নিয়ে মুগ্ধ আর মাধবন

‘ছেলে বাড়ি-গাড়ি কিছুই চায় না’, জেন-জিদের নিয়ে মুগ্ধ আর মাধবন

বাংলা ওয়েব ‘তারকাটা’য় ভয়ংকর চরিত্রে মেইয়াং চ্যাং

বাংলা ওয়েব ‘তারকাটা’য় ভয়ংকর চরিত্রে মেইয়াং চ্যাং

বুড়ো বয়সে আমাকে দেখার আশায় সন্তানকে বড় করিনি: অঞ্জন দত্ত

বুড়ো বয়সে আমাকে দেখার আশায় সন্তানকে বড় করিনি: অঞ্জন দত্ত