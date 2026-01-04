প্রথমবার পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে রুনা খান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দুই দশকের ক্যারিয়ারে নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুনা খান। এবার তিনি পর্দায় আসছেন পুলিশ কর্মকর্তা হয়ে। জুলফিকার জাহেদীর ‘রক্তছায়া’ নামের স্বল্পদৈর্ঘ্যে এমন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুনা। সম্প্রতি শেষ হয়েছে সিনেমাটির শুটিং। নির্মাতা জানান, কান চলচ্চিত্র উৎসবকে লক্ষ্য করে নির্মিত হয়েছে রক্তছায়া।
রক্তছায়ার গল্প নিয়ে পরিচালক জুলফিকার জাহেদী বলেন, ‘নারীর প্রতি এখনো যে বৈষম্য দেখা যায়, সে বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই এগিয়েছে গল্প। এখানে আমরা নারীর শক্তি, বুদ্ধিমত্তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর এ জন্য আমার একজন শক্তিমান গুণী অভিনয় শিল্পীর প্রয়োজন ছিল। যে কারণে রুনা খানকে বেছে নিয়েছি। তাঁর অভিনয় দক্ষতা, পরিমিতি বোধে আমি দারুণভাবে মুগ্ধ হয়েছি। আশা করছি, চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেলে সবার ভালো লাগবে।’
রুনা খান বলেন, ‘নারীপ্রধান গল্পে তৈরি হয়েছে রক্তছায়া। এটাকে সাইকোথ্রিলার গল্প বলা যায়। এখানে আমার অভিনীত চরিত্রের নাম শিভানা নাসরিন। সে একজন দায়িত্বশীল প্রতিবাদী পুলিশ কর্মকর্তা। নিজের পেশা ও সততার বিষয়ে অটল। এবারই প্রথম পুলিশ চরিত্রে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা হলো। গল্পে দেখা যাবে শহরে অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সেটা দমনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় শিভানাকে। কোনো নারী দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই সিনেমার গল্পেও থাকছে একই চিত্র। পাশাপাশি সিনেমাটি সমাজের নানা অসংগতিও তুলে ধরবে।’
আদ্রিয়ান প্রোডাকশনের প্রযোজনায় রক্তছায়া চলচ্চিত্রে আরও অভিনয় করেছেন আমান রেজা, রাফাহ নানজীবা তোরসা, নকশী তাবাচ্ছুম, আফফান মিতুল প্রমুখ।
এদিকে জুলফিকার জাহেদীর একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন রুনা খান। ‘চলচ্চিত্র: দ্য সিনেমা’ নামের সিনেমাটির গল্প সাজানো হয়েছে রুপালি পর্দার মানুষের জীবন নিয়ে। এতে চিত্রনায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন রুনা খান।
