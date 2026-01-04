Ajker Patrika
গান

আইনি ব্যবস্থা নেবেন তৌসিফ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
তৌসিফ
তৌসিফ

গত ২৮ ডিসেম্বর সকালে রাজধানীতে নিজ বাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান তৌসিফ। এতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় এবং মাথায় ২৭টি সেলাই দিতে হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা জানান, স্ট্রোক করেছিলেন তিনি। চিকিৎসা শেষে বৃহস্পতিবার কিছুটা সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরেন এই সংগীতশিল্পী। শুক্রবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয় তৌসিফের অসুস্থতার খবর। গতকাল শনিবার তাঁর অসুস্থতার খবর নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতিবাচক ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ আনলেন তৌসিফ। বিষয়টি সাইবার বুলিং ও মানহানিকর উল্লেখ করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল ফেসবুকে তৌসিফ লেখেন, ‘আমার স্ট্রোকের খবরে বেশ কজন ব্যক্তি নেতিবাচক কমেন্টস করেছেন।...সাইবার বুলিং, মানহানি ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অপরাধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ভাবছি।’

নেটিজেনদের একাংশ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন বলে দাবি করেন তৌসিফ। তাই পরিবারের সদস্যদের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি লেখেন, ‘আমার বাবা একজন বিসিএস ক্যাডার, তিনি সিভিল সার্জন ছিলেন তিন জেলায়। আমরা তিন ভাইবোন ও তাদের পরিবারের সদস্যরাও ডাক্তার। ছোট ভাই একজন মেধাবী প্রকৌশলী।...যাঁরা আমাকে চেনেন তাঁরা জানেন আমি কেমন মানুষ। প্লিজ আমার পরিবারকে ছোট করবেন না। তারা সবাই অনেক মেধাবী ও মানুষের সেবা করে যাচ্ছে।’

তাঁর নাম নিয়েও কেউ কেউ ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ করে তৌসিফ লেখেন, ‘একজন লিখেছেন আমার নাম তৌসিফ উদ্দিন। এটা একশত ভাগ ভুল। স্কুল, কলেজ ও মেডিকেল কলেজের নথিতে আমার নাম তৌসিফ। আমার নাম ডাক্তার তৌসিফ আহমেদ। পড়েছি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে। হয়তো বড় শিল্পী হতে পারিনি। আমার প্রাপ্তি হলো বিশ বছর পরেও আমার গান আমার ভক্তরা শোনে। এর চেয়ে একজন শিল্পীর আর কী পাওয়ার থাকতে পারে। একটা অনুরোধ থাকবে, আমার সম্পর্কে না জেনে মিথ্যা গুজব ছড়াবেন না।’

তৌসিফ জানান, ১৫ বছর আগে তাঁর হার্টের সমস্যা ও ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। সেভার হাইপারগ্লাইসেমিয়ার কারণে ২৮ ডিসেম্বর তাঁর স্ট্রোক হয়েছে। এর আগে ২০২২ ও ২০২৪ সালে দুইবার হার্ট অ্যাটাক হয় তাঁর।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানসংগীতসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বন্দী মাদুরোর প্রথম ছবি প্রকাশ করলেন ট্রাম্প

সুন্দরবনে রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে অপহরণ, ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি দস্যুদের

মাদুরো নেই, ভেনেজুয়েলার শাসনভার কার হাতে

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনের আসল কারণ কী

ভারত থেকে ম্যাচ সরানো ও আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের অনুরোধ আসিফ নজরুলের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত থেকে ম্যাচ সরানো ও আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের অনুরোধ আসিফ নজরুলের

ভারত থেকে ম্যাচ সরানো ও আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের অনুরোধ আসিফ নজরুলের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বন্দী মাদুরোর প্রথম ছবি প্রকাশ করলেন ট্রাম্প

মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বন্দী মাদুরোর প্রথম ছবি প্রকাশ

সুন্দরবনে রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে অপহরণ, ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি দস্যুদের

সুন্দরবনে রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে অপহরণ, ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি দস্যুদের

মাদুরোর আগে সাদ্দামকে উৎখাত করে এই ডেল্টা ফোর্স

মাদুরোর আগে সাদ্দামকে উৎখাত করে এই ডেল্টা ফোর্স

ত্রিশালে এমপি হতে চাওয়া সেই ভিক্ষুকের মনোনয়ন বাতিল

ত্রিশালে এমপি হতে চাওয়া সেই ভিক্ষুকের মনোনয়ন বাতিল

সম্পর্কিত

ঈদে শাকিবের সিনেমা মুক্তি পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা: গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ প্রযোজকের

ঈদে শাকিবের সিনেমা মুক্তি পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা: গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ প্রযোজকের

আইনি ব্যবস্থা নেবেন তৌসিফ

আইনি ব্যবস্থা নেবেন তৌসিফ

প্রথমবার পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে রুনা খান

প্রথমবার পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে রুনা খান

শাহরুখ ও আমিরের পরেই অক্ষয় খান্না

শাহরুখ ও আমিরের পরেই অক্ষয় খান্না