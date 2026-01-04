মারা গেছেন চিত্রগ্রাহক ও পরিচালক আব্দুল লতিফ বাচ্চু

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকাই সিনেমার প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক ও চলচ্চিত্র পরিচালক আব্দুল লতিফ বাচ্চু মারা গেছেন। আজ রোববার দুপুর আনুমানিক ১২টায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। আব্দুল লতিফ বাচ্চুর মৃত্যুর সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি শাহীন সুমন।
১৯৪২ সালের ৯ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন আব্দুল লতিফ বাচ্চু। প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক সাধন রায়ের সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্র জগতে যাত্রা শুরু করেন তিনি। সে সময় তিনি ‘আলোর পিপাসা’, ‘আগন্তুক’, ‘দর্পচূর্ণ’ ইত্যাদি সিনেমায় কাজ করেন। তাঁর একক চিত্রগ্রহণে নির্মিত প্রথম সিনেমা ১৯৬৮ সালের ‘রূপকুমারী’। ‘অবুঝ মন’ সিনেমায় চিত্রা জহির ও কাজী জহিরের সঙ্গে কাজ করে নিজের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেন আব্দুল লতিফ বাচ্চু।
পরিচালক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন আব্দুল লতিফ বাচ্চু। তাঁর নির্মিত উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে ‘বলবান’, ‘যাদুর বাঁশি’, ‘দ্বীপকন্যা’, ‘নতুন বউ’, ‘মি. মাওলা’, ‘প্রতারক’ ইত্যাদি। তাঁর পরিচালিত যাদুর বাঁশি সিনেমাটি বাচসাস (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি) পুরস্কার অর্জন করে। এ ছাড়া নতুন বউ সিনেমাটি তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বাচসাস, ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কারসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হন।
চলচ্চিত্র ও নাট্যজগতে আব্দুল লতিফ বাচ্চুর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু নির্মাণেই নয়, চলচ্চিত্র অঙ্গনের নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি সরকারি সেন্সর বোর্ড ও জুরিবোর্ডে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের নির্বাচনে একাধিকবার নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করে প্রশংসিত হয়েছে।
আব্দুল লতিফ বাচ্চুর মৃত্যুতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমেছে। অভিনয়শিল্পী, পরিচালক, চিত্রগ্রাহক, কলাকুশলীদের পাশাপাশি শোক প্রকাশ করেছে অভিনয়শিল্পী সংঘ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠন।
