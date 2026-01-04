Ajker Patrika
বলিউড

শাহরুখ ও আমিরের পরেই অক্ষয় খান্না

বিনোদন ডেস্ক
‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় অক্ষয় খান্না। ছবি: সংগৃহীত
‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় অক্ষয় খান্না। ছবি: সংগৃহীত

তিন দশকের ক্যারিয়ারে এত ভালো সময় কখনো আসেনি অক্ষয় খান্নার। বলিউডের ২০২৫ সালটি যেন একাই দখল করে নিলেন তিনি। খলনায়ক হয়েই করলেন বাজিমাত। গত বছর দুটি সিনেমা মুক্তি পায় অক্ষয়ের— ‘ছাভা’ ও ‘ধুরন্ধর’। দুটিতেই ছিলেন নেতিবাচক চরিত্রে। সিনেমা দুটি সব মিলিয়ে ২ হাজার কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করেছে। ব্যবসার অঙ্কে ২০২৫ সালে তিনিই বলিউডের সবচেয়ে সফল অভিনেতা।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে লহ্মণ উতেকরের ছাভা সিনেমায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্রে দেখা দেন অক্ষয় খান্না। ভিকি কৌশল ছিলেন মূল চরিত্রে। বিশ্বব্যাপী ৮০০ কোটি রুপির বেশি আয় করে ছাভা। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত বলিউডে এটিই ছিল বছরের সর্বোচ্চ হিট। তবে হিসাব বদলে যায় ৫ ডিসেম্বর আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার ধুরন্ধর মুক্তির পর। রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অর্জুন রামপালের পাশাপাশি রহমান ডাকাত চরিত্রে সাড়া ফেলে দেন অক্ষয়। এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ১ হাজার ১৬৭ কোটি রুপি আয় করেছে ধুরন্ধর। সব মিলিয়ে গত বছর ২০০১ কোটি রুপির বক্স অফিস কালেকশন এসেছে অক্ষয় খান্না অভিনীত দুই সিনেমা থেকে।

এ সাফল্যের মাধ্যমে প্রায় সব ভারতীয় অভিনেতাকে টপকে গেলেন অক্ষয় খান্না। ছুঁতে পারেননি কেবল দুজনকে—শাহরুখ খান ও আমির খান। এখন পর্যন্ত এক বছরে সর্বোচ্চ বক্স অফিস কালেকশনের রেকর্ড রয়েছে শাহরুখের দখলে। ২০২৩ সালে তাঁর তিনটি সিনেমা ‘পাঠান’, ‘জওয়ান’ ও ‘ডানকি’ আয় করে ২ হাজার ৬৮৫ কোটি। আর আমির খান ‘দঙ্গল’ দিয়েই আয় করেছিলেন ২০৭০ কোটি। সিনেমাটি ভারতের বাজারে ৭১৬ কোটি এবং চীনে ব্যবসা করেছিল ১ হাজার ৩০০ কোটির বেশি।

ছাভা ও ধুরন্ধর দিয়ে এত সাফল্য পেলেও অক্ষয়কে নিয়ে বেশি হইচই হয়েছে ধুরন্ধর সিনেমাকে ঘিরে। দীর্ঘদিন পর এ সিনেমা দিয়ে নতুনভাবে আলোচনায় ফিরেছেন অক্ষয়।

বিষয়:

হিন্দি সিনেমাছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনবলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বন্দী মাদুরোর প্রথম ছবি প্রকাশ করলেন ট্রাম্প

সুন্দরবনে রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে অপহরণ, ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি দস্যুদের

মাদুরো নেই, ভেনেজুয়েলার শাসনভার কার হাতে

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনের আসল কারণ কী

ভারত থেকে ম্যাচ সরানো ও আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের অনুরোধ আসিফ নজরুলের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত থেকে ম্যাচ সরানো ও আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের অনুরোধ আসিফ নজরুলের

ভারত থেকে ম্যাচ সরানো ও আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের অনুরোধ আসিফ নজরুলের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বন্দী মাদুরোর প্রথম ছবি প্রকাশ করলেন ট্রাম্প

মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বন্দী মাদুরোর প্রথম ছবি প্রকাশ

সুন্দরবনে রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে অপহরণ, ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি দস্যুদের

সুন্দরবনে রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে অপহরণ, ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি দস্যুদের

মাদুরোর আগে সাদ্দামকে উৎখাত করে এই ডেল্টা ফোর্স

মাদুরোর আগে সাদ্দামকে উৎখাত করে এই ডেল্টা ফোর্স

ত্রিশালে এমপি হতে চাওয়া সেই ভিক্ষুকের মনোনয়ন বাতিল

ত্রিশালে এমপি হতে চাওয়া সেই ভিক্ষুকের মনোনয়ন বাতিল

সম্পর্কিত

ঈদে শাকিবের সিনেমা মুক্তি পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা: গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ প্রযোজকের

ঈদে শাকিবের সিনেমা মুক্তি পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা: গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ প্রযোজকের

আইনি ব্যবস্থা নেবেন তৌসিফ

আইনি ব্যবস্থা নেবেন তৌসিফ

প্রথমবার পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে রুনা খান

প্রথমবার পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে রুনা খান

শাহরুখ ও আমিরের পরেই অক্ষয় খান্না

শাহরুখ ও আমিরের পরেই অক্ষয় খান্না