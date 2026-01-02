ফেব্রুয়ারিতে জয়া আহসানের ‘ওসিডি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দুই বাংলার প্রেক্ষাগৃহে ২০২৫ সালজুড়ে নিয়মিত সিনেমা মুক্তি পেয়েছে জয়া আহসানের। ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, ‘ফেরেশতে’, ‘জয়া আর শারমিন’, ‘ডিয়ার মা’ দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন জয়া। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘ওসিডি’।
একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা নষ্ট করে দিতে পারে যেকোনো শিশুর ভবিষ্যৎ। সেটা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার বোঝা তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয় সারা জীবন। তেমনই এক অতীত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে ওসিডি। বানিয়েছেন সৌকর্য ঘোষাল। নির্মাতা জানান, এটি মূলত সাইকোলজিক্যাল ড্রামা।
ওসিডিতে একজন চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে জয়া আহসানকে। তাঁর চরিত্রের নাম শ্বেতা, যার জীবনে রয়েছে অতীতের ধূসর ছায়া, যা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। শ্বেতার সেই অতীত সম্পর্কে তার এক রোগী হঠাৎ জেনে যাওয়ায় শ্বেতা তাকে হত্যা করে। এভাবেই তার আশপাশে থাকা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রতিটি মানুষকেই শেষ করে দিতে চায় সে।
২০২১ সালে ওসিডির শুটিং শুরু হয়। পরের বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়। এর পর আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পালা।
গতকাল সিনেমার পোস্টার ও মুক্তির তারিখ শেয়ার করে ক্যাপশনে জয়া লেখেন, ‘মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।’ নির্মাতা সৌকর্য ঘোষাল বলেন, ‘এই সিনেমাকে আমার প্রতিবাদের ভাষা বলা যেতে পারে। চারদিকে এত বাচ্চাকে দেখেছি বিভিন্ন ঘটনার শিকার হতে, তা বলার নয়। এমনও বহু শিশুকে দেখেছি যারা হেনস্তার শিকার হয়েও শুধু ভয়ে ও পরিবারকে পাশে না পেয়ে চুপ করে থাকে। ফলে অভিযুক্তরা পার পেয়ে যায়। শিশুরা চিরটাকাল এই স্মৃতি নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়ায়, যার উপশম হয় না কখনো।’
এটি সৌকর্য ঘোষালের পরিচালনায় জয়ার দ্বিতীয় সিনেমা। এর আগে একই পরিচালকের ‘ভূতপরী’তে অভিনয় করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শনের পর গত বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ভূতপরী।
দুই বাংলার প্রেক্ষাগৃহে ২০২৫ সালজুড়ে নিয়মিত সিনেমা মুক্তি পেয়েছে জয়া আহসানের। ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, ‘ফেরেশতে’, ‘জয়া আর শারমিন’, ‘ডিয়ার মা’ দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন জয়া। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘ওসিডি’।
একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা নষ্ট করে দিতে পারে যেকোনো শিশুর ভবিষ্যৎ। সেটা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার বোঝা তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয় সারা জীবন। তেমনই এক অতীত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে ওসিডি। বানিয়েছেন সৌকর্য ঘোষাল। নির্মাতা জানান, এটি মূলত সাইকোলজিক্যাল ড্রামা।
ওসিডিতে একজন চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে জয়া আহসানকে। তাঁর চরিত্রের নাম শ্বেতা, যার জীবনে রয়েছে অতীতের ধূসর ছায়া, যা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। শ্বেতার সেই অতীত সম্পর্কে তার এক রোগী হঠাৎ জেনে যাওয়ায় শ্বেতা তাকে হত্যা করে। এভাবেই তার আশপাশে থাকা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রতিটি মানুষকেই শেষ করে দিতে চায় সে।
২০২১ সালে ওসিডির শুটিং শুরু হয়। পরের বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়। এর পর আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পালা।
গতকাল সিনেমার পোস্টার ও মুক্তির তারিখ শেয়ার করে ক্যাপশনে জয়া লেখেন, ‘মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।’ নির্মাতা সৌকর্য ঘোষাল বলেন, ‘এই সিনেমাকে আমার প্রতিবাদের ভাষা বলা যেতে পারে। চারদিকে এত বাচ্চাকে দেখেছি বিভিন্ন ঘটনার শিকার হতে, তা বলার নয়। এমনও বহু শিশুকে দেখেছি যারা হেনস্তার শিকার হয়েও শুধু ভয়ে ও পরিবারকে পাশে না পেয়ে চুপ করে থাকে। ফলে অভিযুক্তরা পার পেয়ে যায়। শিশুরা চিরটাকাল এই স্মৃতি নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়ায়, যার উপশম হয় না কখনো।’
এটি সৌকর্য ঘোষালের পরিচালনায় জয়ার দ্বিতীয় সিনেমা। এর আগে একই পরিচালকের ‘ভূতপরী’তে অভিনয় করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শনের পর গত বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ভূতপরী।
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।৯ মিনিট আগে
সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। সবাই নতুন বছরে সুখে থাকুক, দেশে শান্তি ফিরে আসুক। খুব করে চাই, দেশের অবস্থা যেন স্বাভাবিক হয়। আমরা সাধারণ মানুষ যেন নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারি। ব্যক্তিজীবনে খুব শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করি। এটা সম্ভব হয়েছে আমার পরিবার এবং আশপাশের মানুষদের জন্য।১ দিন আগে
ছেলের অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় আছেন সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ। সেখান থেকেই নিয়মিত গান করছেন তিনি। নিজের গানের পাশাপাশি অন্য শিল্পীর জন্য গান লিখছেন, সুর করছেন। এবার তিনি সুর করলেন মৌমিতা বড়ুয়ার একটি গানের। শিরোনাম ‘তোমায় রেখেছিলাম এগিয়ে’।১ দিন আগে
আজ বছরের প্রথম দিন মাছরাঙা টেলিভিশনে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘বিশ্বাস বনাম সরদার’। গ্রামের দুই পরিবারের বৈরিতার গল্পে ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন সকাল আহমেদ। রচনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ, প্রাণ রায়, জয়রাজ, ফারজানা ছবি...১ দিন আগে