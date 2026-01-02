Ajker Patrika
সিনেমা

ফেব্রুয়ারিতে জয়া আহসানের ‘ওসিডি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
জয়া আহসান ছবি: ইনস্টাগ্রাম
জয়া আহসান ছবি: ইনস্টাগ্রাম

দুই বাংলার প্রেক্ষাগৃহে ২০২৫ সালজুড়ে নিয়মিত সিনেমা মুক্তি পেয়েছে জয়া আহসানের। ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, ‘ফেরেশতে’, ‘জয়া আর শারমিন’, ‘ডিয়ার মা’ দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন জয়া। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘ওসিডি’।

একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা নষ্ট করে দিতে পারে যেকোনো শিশুর ভবিষ্যৎ। সেটা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার বোঝা তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয় সারা জীবন। তেমনই এক অতীত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে ওসিডি। বানিয়েছেন সৌকর্য ঘোষাল। নির্মাতা জানান, এটি মূলত সাইকোলজিক্যাল ড্রামা।

ওসিডিতে একজন চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে জয়া আহসানকে। তাঁর চরিত্রের নাম শ্বেতা, যার জীবনে রয়েছে অতীতের ধূসর ছায়া, যা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। শ্বেতার সেই অতীত সম্পর্কে তার এক রোগী হঠাৎ জেনে যাওয়ায় শ্বেতা তাকে হত্যা করে। এভাবেই তার আশপাশে থাকা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রতিটি মানুষকেই শেষ করে দিতে চায় সে।

২০২১ সালে ওসিডির শুটিং শুরু হয়। পরের বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়। এর পর আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পালা।

গতকাল সিনেমার পোস্টার ও মুক্তির তারিখ শেয়ার করে ক্যাপশনে জয়া লেখেন, ‘মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।’ নির্মাতা সৌকর্য ঘোষাল বলেন, ‘এই সিনেমাকে আমার প্রতিবাদের ভাষা বলা যেতে পারে। চারদিকে এত বাচ্চাকে দেখেছি বিভিন্ন ঘটনার শিকার হতে, তা বলার নয়। এমনও বহু শিশুকে দেখেছি যারা হেনস্তার শিকার হয়েও শুধু ভয়ে ও পরিবারকে পাশে না পেয়ে চুপ করে থাকে। ফলে অভিযুক্তরা পার পেয়ে যায়। শিশুরা চিরটাকাল এই স্মৃতি নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়ায়, যার উপশম হয় না কখনো।’

এটি সৌকর্য ঘোষালের পরিচালনায় জয়ার দ্বিতীয় সিনেমা। এর আগে একই পরিচালকের ‘ভূতপরী’তে অভিনয় করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শনের পর গত বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ভূতপরী।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজয়া আহসানসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভোলা-২: আম-ছালা দুটোই খোয়ালেন নারী প্রার্থী তাছলিমা

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড পেতে শুধু বিয়েই যথেষ্ট নয়

বিলুপ্ত ৫ ব্যাংকের আমানতকারীদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান, টাকা তুলতে পারায় স্বস্তি

বিএনপির সঙ্গে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা জামায়াতের, তারেক রহমানকে জানালেন আমির

পিটিয়ে হত্যা করা আইনজীবী নাঈম উবারে গাড়ি চালাতেন—জানালেন সহকর্মীরা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

সম্পর্কিত

‘হক’সহ মুক্তির তালিকায় একগুচ্ছ সিনেমা-সিরিজ

‘হক’সহ মুক্তির তালিকায় একগুচ্ছ সিনেমা-সিরিজ

ফেব্রুয়ারিতে জয়া আহসানের ‘ওসিডি’

ফেব্রুয়ারিতে জয়া আহসানের ‘ওসিডি’

ভালো কাটুক নতুন বছর

ভালো কাটুক নতুন বছর

কুমার বিশ্বজিতের সুরে মৌমিতার নতুন গান

কুমার বিশ্বজিতের সুরে মৌমিতার নতুন গান