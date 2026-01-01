ভালো কাটুক নতুন বছর

বিনোদন ডেস্ক
মানুষ যেন নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে
রুনা খান, অভিনেত্রী
সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। সবাই নতুন বছরে সুখে থাকুক, দেশে শান্তি ফিরে আসুক। খুব করে চাই, দেশের অবস্থা যেন স্বাভাবিক হয়। আমরা সাধারণ মানুষ যেন নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারি। ব্যক্তিজীবনে খুব শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করি। এটা সম্ভব হয়েছে আমার পরিবার এবং আশপাশের মানুষদের জন্য। পরিবার, স্বামী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব ও কাছের মানুষেরা যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে।
অভিনয়শিল্পী হিসেবে নতুন বছরে প্রত্যাশা থাকবে, যেন ভালো কাজের সুযোগ পাই। অভিনেত্রী হিসেবে আমাকে সমৃদ্ধ করবে—এমন কাজ করতে চাই। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনটা আরও সমৃদ্ধ, আরও কর্মমুখর হয়ে উঠুক।
২০২৬ সালটা আমার জন্যখুব এক্সাইটিং
আজমেরী হক বাঁধন, অভিনেত্রী
নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে নতুন বছর শুরু হবে। গত বছরটা বেশ ভালো গেছে। বেশ কিছু ভালো কাজে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি। আশা করছি নতুন বছরে সেগুলো সবাই দেখতে পারবেন। অপেক্ষায় আছি কাজগুলো নিয়ে দর্শকদের সামনে আসার।
নতুন বছরে কয়েকটি কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা চলছে। সব মিলিয়ে কাজের দিক থেকে ২০২৬ সালটা আমার জন্য খুব এক্সাইটিং হতে যাচ্ছে। গত বছর দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো ছিল না। এ বছর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আশা করছি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পর একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলে পরিস্থিতি ভালো হবে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুবাতাস বইবে। নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল।
নতুন বছরটা আরও সুখময় হয়ে উঠবে
আব্দুন নূর সজল, অভিনেতা
২০২৫ সাল খুব ভালোভাবে কেটেছে। আমি আসলে পরিবারকেন্দ্রিক। বাসার মানুষজন, আশপাশের সবাই সুস্থ ও সুন্দর আছেন। এটা দেখতে পেরে খুশি।
কাজের জায়গা নিয়ে বললে, গত বছর দারুণ কেটেছে। দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছি। নতুন কিছু কাজ করেছি, যে কাজগুলো আমার খুব পছন্দের। আশা করছি, নতুন বছরে সেই কাজ নিয়ে দর্শকের সামনে আসতে পারব।
আমি চাই ২০২৬ সালটা আরও ভালো কাটুক। সবার জন্য আরও সুসময় বয়ে আনুক। আমার বিশ্বাস, সামনে আমাদের জন্য অনেক ভালো সময় আসছে। নতুন বছরটা আরও সুখময় হয়ে উঠবে। সব ক্ষেত্রে। শুধু মিডিয়া অঙ্গনের কথা বলব না, সব অঙ্গনে। প্রত্যাশা থাকবে, সবাই যেন সুস্থ থাকেন।
প্রয়োজন আর মানের কথা ভেবে কাজ করে যেতে চাই
কনা, সংগীতশিল্পী
২০২৬ সাল নিয়ে অনেক আশা। আমার চাওয়া, যেন ভালো থাকতে পারি, শান্তিতে থাকতে পারি। অনেক পজিটিভ যেন থাকতে পারি, সেটা কাজে হোক কিংবা ব্যক্তিজীবনে। খুব ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করব। চেষ্ট করব আরও ভালো মানুষ হয়ে ওঠার।
কাজের ব্যাপারে বলি, আমি কখনোই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করি না। নির্দিষ্টসংখ্যক গান গাইতে হবে, এমন ভাবনা কখনো ভাবি না। দেখা গেল, আমি ১০টা গানের প্ল্যান করেছি, কিন্তু ঠিক করা আছে ২০টি গান। তাই সংখ্যা নিয়ে না ভেবে প্রয়োজন আর মানের কথা ভাবতে হবে। সেভাবেই কাজ করে যেতে চাই। গত বছর দর্শকের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। দর্শকদের ভালোবাসা ধরে রাখার চেষ্টা করব।
আরও ভালো কাজ করতে চাই
জোভান, অভিনেতা
নতুন বছরে আরও ভালো কাজ করতে চাই। এমন সব কাজে যুক্ত হতে চাই, যেন মানুষের মনে নিজের জায়গাটা ধরে রাখতে পারি। আমার কিছু পরিকল্পনা আছে। বছরজুড়ে এমন কিছু কাজ করতে চাই, যেগুলো মানুষের মনে দাগ কাটবে। সেই পরিকল্পনায় এগোনোর চেষ্টা করব। কাজ দিয়ে দর্শকদের ভালোবাসা ধরে রাখতে চাই।
এবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। ব্যস্ততায় পরিবারকে সময় দেওয়া হয়ে ওঠে না। নতুন বছরে নিশ্চয় পরিবারকে প্রপারলি সময় দিতে পারব।
নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন নিয়ে জাগবে দেশ। সেই সুন্দর স্বপ্নগুলো যেন পূরণ হয় আমাদের। সবাই ভালো থাকুন, এমনটাই প্রত্যাশা।
মানুষ যেন নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে
রুনা খান, অভিনেত্রী
সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। সবাই নতুন বছরে সুখে থাকুক, দেশে শান্তি ফিরে আসুক। খুব করে চাই, দেশের অবস্থা যেন স্বাভাবিক হয়। আমরা সাধারণ মানুষ যেন নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারি। ব্যক্তিজীবনে খুব শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করি। এটা সম্ভব হয়েছে আমার পরিবার এবং আশপাশের মানুষদের জন্য। পরিবার, স্বামী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব ও কাছের মানুষেরা যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে।
অভিনয়শিল্পী হিসেবে নতুন বছরে প্রত্যাশা থাকবে, যেন ভালো কাজের সুযোগ পাই। অভিনেত্রী হিসেবে আমাকে সমৃদ্ধ করবে—এমন কাজ করতে চাই। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনটা আরও সমৃদ্ধ, আরও কর্মমুখর হয়ে উঠুক।
২০২৬ সালটা আমার জন্যখুব এক্সাইটিং
আজমেরী হক বাঁধন, অভিনেত্রী
নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে নতুন বছর শুরু হবে। গত বছরটা বেশ ভালো গেছে। বেশ কিছু ভালো কাজে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি। আশা করছি নতুন বছরে সেগুলো সবাই দেখতে পারবেন। অপেক্ষায় আছি কাজগুলো নিয়ে দর্শকদের সামনে আসার।
নতুন বছরে কয়েকটি কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা চলছে। সব মিলিয়ে কাজের দিক থেকে ২০২৬ সালটা আমার জন্য খুব এক্সাইটিং হতে যাচ্ছে। গত বছর দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো ছিল না। এ বছর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আশা করছি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পর একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলে পরিস্থিতি ভালো হবে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুবাতাস বইবে। নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল।
নতুন বছরটা আরও সুখময় হয়ে উঠবে
আব্দুন নূর সজল, অভিনেতা
২০২৫ সাল খুব ভালোভাবে কেটেছে। আমি আসলে পরিবারকেন্দ্রিক। বাসার মানুষজন, আশপাশের সবাই সুস্থ ও সুন্দর আছেন। এটা দেখতে পেরে খুশি।
কাজের জায়গা নিয়ে বললে, গত বছর দারুণ কেটেছে। দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছি। নতুন কিছু কাজ করেছি, যে কাজগুলো আমার খুব পছন্দের। আশা করছি, নতুন বছরে সেই কাজ নিয়ে দর্শকের সামনে আসতে পারব।
আমি চাই ২০২৬ সালটা আরও ভালো কাটুক। সবার জন্য আরও সুসময় বয়ে আনুক। আমার বিশ্বাস, সামনে আমাদের জন্য অনেক ভালো সময় আসছে। নতুন বছরটা আরও সুখময় হয়ে উঠবে। সব ক্ষেত্রে। শুধু মিডিয়া অঙ্গনের কথা বলব না, সব অঙ্গনে। প্রত্যাশা থাকবে, সবাই যেন সুস্থ থাকেন।
প্রয়োজন আর মানের কথা ভেবে কাজ করে যেতে চাই
কনা, সংগীতশিল্পী
২০২৬ সাল নিয়ে অনেক আশা। আমার চাওয়া, যেন ভালো থাকতে পারি, শান্তিতে থাকতে পারি। অনেক পজিটিভ যেন থাকতে পারি, সেটা কাজে হোক কিংবা ব্যক্তিজীবনে। খুব ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করব। চেষ্ট করব আরও ভালো মানুষ হয়ে ওঠার।
কাজের ব্যাপারে বলি, আমি কখনোই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করি না। নির্দিষ্টসংখ্যক গান গাইতে হবে, এমন ভাবনা কখনো ভাবি না। দেখা গেল, আমি ১০টা গানের প্ল্যান করেছি, কিন্তু ঠিক করা আছে ২০টি গান। তাই সংখ্যা নিয়ে না ভেবে প্রয়োজন আর মানের কথা ভাবতে হবে। সেভাবেই কাজ করে যেতে চাই। গত বছর দর্শকের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। দর্শকদের ভালোবাসা ধরে রাখার চেষ্টা করব।
আরও ভালো কাজ করতে চাই
জোভান, অভিনেতা
নতুন বছরে আরও ভালো কাজ করতে চাই। এমন সব কাজে যুক্ত হতে চাই, যেন মানুষের মনে নিজের জায়গাটা ধরে রাখতে পারি। আমার কিছু পরিকল্পনা আছে। বছরজুড়ে এমন কিছু কাজ করতে চাই, যেগুলো মানুষের মনে দাগ কাটবে। সেই পরিকল্পনায় এগোনোর চেষ্টা করব। কাজ দিয়ে দর্শকদের ভালোবাসা ধরে রাখতে চাই।
এবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। ব্যস্ততায় পরিবারকে সময় দেওয়া হয়ে ওঠে না। নতুন বছরে নিশ্চয় পরিবারকে প্রপারলি সময় দিতে পারব।
নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন নিয়ে জাগবে দেশ। সেই সুন্দর স্বপ্নগুলো যেন পূরণ হয় আমাদের। সবাই ভালো থাকুন, এমনটাই প্রত্যাশা।
ছেলের অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় আছেন সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ। সেখান থেকেই নিয়মিত গান করছেন তিনি। নিজের গানের পাশাপাশি অন্য শিল্পীর জন্য গান লিখছেন, সুর করছেন। এবার তিনি সুর করলেন মৌমিতা বড়ুয়ার একটি গানের। শিরোনাম ‘তোমায় রেখেছিলাম এগিয়ে’।৩ ঘণ্টা আগে
আজ বছরের প্রথম দিন মাছরাঙা টেলিভিশনে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘বিশ্বাস বনাম সরদার’। গ্রামের দুই পরিবারের বৈরিতার গল্পে ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন সকাল আহমেদ। রচনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ, প্রাণ রায়, জয়রাজ, ফারজানা ছবি...৩ ঘণ্টা আগে
হলিউডের জন্য ২০২৬ সালটি হতে চলেছে একটি সমৃদ্ধ বছর। হরর, অ্যানিমেশন, সুপারহিরো, অ্যাকশন, ঐতিহাসিক—নানা জনরার সিনেমা মুক্তি পাবে হলিউডে। যারা ভৌতিক গল্পের ভক্ত, তাদের জন্য যেমন রয়েছে ‘স্ক্রিম ৭’, ‘রেডি অর নট ২’, ‘টোয়েন্টি এইট ইয়ারস লেটার: দ্য বোন টেম্পল’-এর মতো সিনেমা, তেমনি রোমান্টিক গল্পের...৩ ঘণ্টা আগে
বছরজুড়েই বিভিন্ন অঙ্গনের শিল্পীদের প্রয়াণ শোকাহত করেছে সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষকে। ২০২৫ সালে প্রয়াত শিল্পীদের খবর এই প্রতিবেদনে।১৯ ঘণ্টা আগে