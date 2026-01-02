Ajker Patrika
জাতীয়

জাপার ৩, জামায়াতের ১ জনের প্রার্থিতা বাতিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ, পনির উদ্দিন আহমেদ, মঞ্জুম আলী ও এ এন এম রফিকুল আলম সেলিম।
মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ, পনির উদ্দিন আহমেদ, মঞ্জুম আলী ও এ এন এম রফিকুল আলম সেলিম।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন সংসদীয় আসনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এসব মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তারা। তাতে যশোর-২ আসনে জামায়াত ইসলামী মনোনীত একজন প্রার্থী এবং নরসিংদী-২, রংপুর-১ ও কুড়িগ্রাম-২ আসনে জাতীয় পার্টি (জাপা) মনোনীত প্রার্থী তিনজনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

যশোর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোরের দুটি সংসদীয় আসনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হয়েছে। এতে যশোর-২ আসনে জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ডা. মোসলেহ উদ্দিন ফরিদসহ সাত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। একই সঙ্গে চার প্রার্থীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে। তাঁদের মনোনয়নপত্রের তথ্য হালনাগাদের জন্য সময় দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এ সিদ্ধান্ত দেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশেক হাসান।

জানা গেছে, যশোর-১ (শার্শা) আসনে সাত প্রার্থীর মধ্যে তিনজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। দলীয় মনোনয়নপত্র জমা না দেওয়ায় বিএনপির বিদ্রোহী মফিকুল হাসান তৃপ্তি, ভোটারের স্বাক্ষরে ত্রুটি থাকায় শার্শা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির ও আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহজাহান আলী গোলদারের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

অন্যদিকে যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে ১০ প্রার্থীর মধ্যে মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে চারজনের। ব্যাংক ঋণ (ক্রেডিট কার্ড) সংক্রান্ত জটিলতায় জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ডা. মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ, দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারায় বিএনপির নেতা মোহাম্মদ ইসহাক ও জহুরুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী মেহেদী হাসানের মনোনয়নপত্রে ১ শতাংশ ভোটারের তথ্যে ত্রুটি থাকায় বাতিল করা হয়েছে।

নরসিংদী

নরসিংদী জেলার ৫টি সংসদীয় আসনের ৪৬ জন প্রার্থীর মনোনয়ন যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে যাচাই-বাছাইয়ে ৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। ওই যাচাই-বাছাই কার্যক্রমে নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনের ৩ ও নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনের ১ জন প্রার্থীর মনোনয়ন ফরম বাতিল হয়।

জানা গেছে, নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে মনোনয়ন ফরমে তথ্যগত অসংগতি ও দলীয় অঙ্গীকারনামা প্রদান না করার কারণে জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী এ এন এম রফিকুল আলম সেলিম, ঋণখেলাপি হওয়ার কারণে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মহসিন ও মনোনয়ন ফরমে নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী পূরণ না করার কারণে ইনসানিয়াত বিল্পব মনোনীত প্রার্থী মো. ইব্রাহীমের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়।

এ ছাড়া নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনে প্রার্থীর পক্ষে সমর্থনকারীর স্বাক্ষর জালিয়াতির অভিযোগের কারণে বাংলাদেশ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী কাজী শরিফুল ইসলামের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়। এ বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, যাচাই-বাছাইয়ে যাঁদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে তাঁরা আপিল করতে পারবেন।

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম-২ আসনের জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য পনির উদ্দিন আহমেদের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা। একই আসনের বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) প্রার্থী আতিকুর রহমানের মনোনয়নপত্রও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানা গেছে, জাপা প্রার্থী ও সাবেক এমপি পনির উদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি একটি মামলা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি মামলার তথ্য হলফনামায় উল্লেখ করেননি। এ কারণে রিটার্নিং কর্মকর্তা তাঁর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী আতিকুর রহমান তাঁর হলফনামায় বেশ কিছু তথ্য উল্লেখ করেননি। এ জন্য তাঁর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়। তবে উভয় প্রার্থী রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পাবেন। ৫ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল করা যাবে।

রংপুর

রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ও রংপুর আংশিক) আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের প্রথম দিনে আটটি বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায় জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। গতকাল যাচাই-বাছাই শেষে এ তথ্য জানান রংপুরের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এনামুল আহসান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রিটার্নিং কর্মকর্তা এনামুল আহসান জানান, নির্বাচনী আইন ও বিধি অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাতিল হলে প্রার্থীর আপিল করার সুযোগ রয়েছে। পরবর্তী সময়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পথও খোলা আছে।

বিষয়:

মনোনয়ননির্বাচনছাপা সংস্করণজাতীয় পার্টিজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনইআইআর চালু করায় বিটিআরসি ভবনে মোবাইল ব্যবসায়ীদের হামলা-ভাঙচুর

ভোলা-২: আম-ছালা দুটোই খোয়ালেন নারী প্রার্থী তাছলিমা

কাজী নজরুলের ‘বিদায় বেলায়’ কবিতায় দাদিকে স্মরণ জাইমা রহমানের

ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের মুখে মোবাইল ফোনের শুল্ক ও কর কমাল সরকার

পটুয়াখালী-৩ আসনে নুর-হাসান মামুনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

সম্পর্কিত

নির্বাচন ও গণভোট: কেন্দ্র বাড়ছে না, ভোটকক্ষ ও গোপন কক্ষ বাড়ছে

নির্বাচন ও গণভোট: কেন্দ্র বাড়ছে না, ভোটকক্ষ ও গোপন কক্ষ বাড়ছে

জাপার ৩, জামায়াতের ১ জনের প্রার্থিতা বাতিল

জাপার ৩, জামায়াতের ১ জনের প্রার্থিতা বাতিল

বড় নেতার সম্পদ কম

বড় নেতার সম্পদ কম

সামাজিক মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার: মানতে হবে এআই ব্যবহারসহ ৭টি বিধি

সামাজিক মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার: মানতে হবে এআই ব্যবহারসহ ৭টি বিধি