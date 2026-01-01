বিলুপ্ত ৫ ব্যাংকের আমানতকারীদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান, টাকা তুলতে পারায় স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে গড়ে তোলা সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক নতুন বছরের প্রথম দিনে লেনদেন চালু করেছে। আজ বৃহস্পতিবার ব্যাংকটির বিভিন্ন শাখা থেকে চাহিদামতো সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা উত্তোলন করতে পেরেছেন বিলুপ্ত পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীরা। এর ফলে স্বস্তি প্রকাশ করছেন দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকা এসব আমানতকারীরা।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, লেনদেন চালুর প্রথম দিনেই একীভূত ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় টাকা তোলার জন্য গ্রাহকদের দীর্ঘ সারি ও জটলা সৃষ্টি হয়। ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, স্বাভাবিক লেনদেন শুরু হয়েছে। সাধারণ গ্রাহকেরা টাকা জমা দেওয়ার পাশাপাশি আমানত বিমার আওতায় ২ লাখ টাকা পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারছেন।
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের রাজধানীর ধানমন্ডি শাখায় টাকা তুলতে আসা গ্রাহক ফাহিমা ইসলাম বলেন, ‘দীর্ঘ অপেক্ষার পর টাকা তুলতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এই টাকাটা আমার জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। হতাশা নিয়ে দিন গেছে এত দিন। আশা করি, কারও টাকা খোয়া যাবে না।’
এদিকে বিলুপ্ত পাঁচ ব্যাংকের অনেক শাখায় এরই মধ্যে সাইনবোর্ড পাল্টে নতুন গঠিত হওয়া সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের নামে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। একীভূত হওয়া ব্যাংকগুলো হলো এক্সিম ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক।
জানা গেছে, আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় স্কিম চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। যেসব সাধারণ গ্রাহকের হিসাবে আমানত ২ লাখ টাকা পর্যন্ত আছে, তাঁদের অর্থ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে। ‘আমানত সুরক্ষা আইন’-এর আওতায় এই অর্থ যেকোনো সময় একবারে পুরোটা তোলা যাবে। আর যাঁদের হিসাবে ২ লাখ টাকার বেশি রয়েছে, তাঁরা প্রতি তিন মাস অন্তর সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা করে দুই বছর পর্যন্ত তুলতে পারবেন। তবে ৬০ বছরের বেশি বয়সী গ্রাহক অথবা ক্যানসার ও কিডনি ডায়ালাইসিসের মতো গুরুতর রোগে আক্রান্ত আমানতকারীদের জন্য স্কিমে মানবিক বিবেচনায় বিশেষ সুবিধা রাখা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের চিকিৎসার প্রয়োজনে নির্ধারিত সীমা বা সীমার বাইরে গিয়েও আমানতের অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।
গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপনে জানায়, ব্যাংকগুলোর গ্রাহকদের টাকা পুরোপুরি নিরাপদ থাকবে। এ ছাড়া গ্রাহক ২ লাখ টাকা পর্যন্ত আমানত উত্তোলন করতে পারবেন। যাঁরা এখনই আমানত তুলবেন না, তাঁরা বাজারভিত্তিক মুনাফা পাবেন এবং প্রয়োজনে আমানতের বিপরীতে বিনিয়োগ নিতে পারবেন। এ ছাড়া গ্রাহক আমানতের টাকা তুলতে পারবেন।
জানা গেছে, পাঁচটি ব্যাংকে কর্মরত যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা মামলা নেই, তাঁরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে যুক্ত হবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনে চাকরির শর্তাবলি নতুন করে নির্ধারণ করতে পারবে। তবে কেউ যদি লিখিতভাবে চাকরি না করার ইচ্ছা জানান, তাহলে তিনি ইস্তফা দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কয়েকটি প্রভাবশালী গ্রুপ জালিয়াতির মাধ্যমে ডজনখানেক ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা লুটপাট করে। এসব অনিয়ম ও ঋণ কেলেঙ্কারির চাপেই ব্যাংকগুলো ধীরে ধীরে গভীর সংকটে পড়ে। এর মধ্যে গভীর সংকটে পড়ে শরিয়াভিত্তিক এই ইসলামী ব্যাংকগুলো। এসব ব্যাংকে সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম ও জালিয়াতির কারণে আর্থিক ক্ষতি দেখা দেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এক বছরের বেশি সময় ধরে এসব ব্যাংকে তারল্য সহায়তা দিলেও কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয়নি।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ-২০২৫ অনুযায়ী, গত ৫ নভেম্বর এসব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। পরে পাঁচটি ব্যাংক একীভূত করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন করা হয়। পাঁচ ব্যাংকে বর্তমানে ৭৫ লাখ আমানতকারীর প্রায় ১ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকা জমা রয়েছে।
বিপরীতে বিনিয়োগ রয়েছে ১ লাখ ৯৩ হাজার কোটি টাকা, যার বড় অংশ ইতিমধ্যে খেলাপি হয়ে পড়েছে। সারা দেশে এসব ব্যাংকের ৭৬০টি শাখা, ৬৯৮টি উপশাখা, ৫১১টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এবং ৯৭৫টি এটিএম বুথ রয়েছে। একীভূত হওয়ার পর একই এলাকার একাধিক শাখা মিলে একটি বা দুটি করা হবে।
