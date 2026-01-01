দুই পরিবারের বৈরিতার গল্প নিয়ে ধারাবাহিক ‘বিশ্বাস বনাম সরদার’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বছরের প্রথম দিন মাছরাঙা টেলিভিশনে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘বিশ্বাস বনাম সরদার’। গ্রামের দুই পরিবারের বৈরিতার গল্পে ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন সকাল আহমেদ। রচনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ, প্রাণ রায়, জয়রাজ, ফারজানা ছবি, শাহনাজ খুশি, দিব্য জ্যোতি, সৌম্য জ্যোতি, লাবণ্য লিজা, তাবাসসুম মিথিলা, জাবেদ গাজী, মাসুম বাশার, শিরিন আলম প্রমুখ। সপ্তাহের প্রতি রবি থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে প্রচারিত হবে ধারাবাহিকটি।
বিশ্বাস বনাম সরদার নাটকের গল্পে দেখা যাবে, উত্তরবঙ্গের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে বিশ্বাস এবং সরদার পদবির দুই পরিবারের পাশাপাশি বাস। প্রভাবশালী পরিবার দুটি নিকট প্রতিবেশী হলেও তাদের মধ্যে নেই প্রতিবেশীসুলভ কোনো আচরণ। বরং বছরের পর বছর ধরে দুই পরিবারের মধ্যে চলে আসছে চরম বৈরিতা। এক বাড়ির যেকোনো প্রকার ক্ষতির কারণ অন্য পরিবারের জন্য আনন্দের অনুষঙ্গ। শুধু তা-ই নয়, উভয় পরিবারের সদস্যদের সব সময় চেষ্টা থাকে যেকোনো দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। দুই পরিবারের দ্বন্দ্বটা এমন একটা অসুস্থ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করতেও তারা পিছপা হয় না। তাদের প্রতিযোগিতা গ্রামের মানুষ উপভোগ করে। এই দুই পরিবারের দ্বন্দ্বকে পুঁজি করে কিছু মানুষ সুবিধাও নেয়। দুই পরিবারের প্রতিযোগিতা নানা রকম কৌতুকপূর্ণ ঘটনার জন্ম দেয়। আবার কখনো বেদনাদায়ক ঘটনাও ঘটে।
পরিচালক সকাল আহমেদ বলেন, ‘আমাদের গ্রামীণ সমাজের চিরচেনা একটি রূপ উঠে আসবে এই নাটকে। দুটি পরিবারের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজের নানা অসংগতি যেমন তুলে ধরা হবে, তেমনি মানবিক ও সুন্দর বার্তাও থাকবে। আশা করি, দর্শকেরা নাটকটি উপভোগ করবেন।’
