‘হক’সহ মুক্তির তালিকায় একগুচ্ছ সিনেমা-সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
বিনোদন ডেস্ক
রান্না বাটি (বাংলা সিনেমা)
হক (হিন্দি সিনেমা)
ইকো (মালয়ালম সিনেমা)
এলবিডব্লু-লাভ বিয়ন্ড উইকেট
ফলো মাই ভয়েস (স্প্যানিশ সিনেমা)
রান্না বাটি (বাংলা সিনেমা)
হক (হিন্দি সিনেমা)
ইকো (মালয়ালম সিনেমা)
এলবিডব্লু-লাভ বিয়ন্ড উইকেট
ফলো মাই ভয়েস (স্প্যানিশ সিনেমা)
দুই বাংলার প্রেক্ষাগৃহে ২০২৫ সালজুড়ে নিয়মিত সিনেমা মুক্তি পেয়েছে জয়া আহসানের। ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, ‘ফেরেশতে’, ‘জয়া আর শারমিন’, ‘ডিয়ার মা’ দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন জয়া।১৩ মিনিট আগে
সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। সবাই নতুন বছরে সুখে থাকুক, দেশে শান্তি ফিরে আসুক। খুব করে চাই, দেশের অবস্থা যেন স্বাভাবিক হয়। আমরা সাধারণ মানুষ যেন নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারি। ব্যক্তিজীবনে খুব শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করি। এটা সম্ভব হয়েছে আমার পরিবার এবং আশপাশের মানুষদের জন্য।১ দিন আগে
ছেলের অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় আছেন সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ। সেখান থেকেই নিয়মিত গান করছেন তিনি। নিজের গানের পাশাপাশি অন্য শিল্পীর জন্য গান লিখছেন, সুর করছেন। এবার তিনি সুর করলেন মৌমিতা বড়ুয়ার একটি গানের। শিরোনাম ‘তোমায় রেখেছিলাম এগিয়ে’।১ দিন আগে
আজ বছরের প্রথম দিন মাছরাঙা টেলিভিশনে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘বিশ্বাস বনাম সরদার’। গ্রামের দুই পরিবারের বৈরিতার গল্পে ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন সকাল আহমেদ। রচনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ, প্রাণ রায়, জয়রাজ, ফারজানা ছবি...১ দিন আগে