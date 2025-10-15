চাকসু: আব্দুর রশিদ ছাত্রাবাস কেন্দ্রে ভিপি পদে ছাত্রদল এগিয়ে

চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিল্পী আব্দুর রশিদ ছাত্রাবাস কেন্দ্রে চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা সম্পন্ন হয়েছে। এ কেন্দ্রে মোট ১২৪টি ভোট পড়েছে। আজ বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী এ তথ্য জানান।
সভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ইব্রাহিম রনি (শিবির) ও সাজ্জাদ হৃদয় (ছাত্রদল)। এর মধ্যে সাজ্জাদ হৃদয় পেয়েছেন ৩৪ ভোট, আর ইব্রাহিম রনি পেয়েছেন ২৭ ভোট।
সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে সাঈদ বিন হাবিব (শিবির) পেয়েছেন ২৮ ভোট এবং শাফায়েত হোসেন (ছাত্রদল) পেয়েছেন ১৪ ভোট। সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মুন্না (শিবির) পেয়েছেন ১১ ভোট এবং তৌফিক (ছাত্রদল) পেয়েছেন ৩৮ ভোট।
