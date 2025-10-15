Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

চাকসু: আব্দুর রশিদ ছাত্রাবাস কেন্দ্রে ভিপি পদে ছাত্রদল এগিয়ে

চবি প্রতিনিধি 
ভোটকেন্দ্রে অপেক্ষারত শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোটকেন্দ্রে অপেক্ষারত শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিল্পী আব্দুর রশিদ ছাত্রাবাস কেন্দ্রে চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা সম্পন্ন হয়েছে। এ কেন্দ্রে মোট ১২৪টি ভোট পড়েছে। আজ বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী এ তথ্য জানান।

সভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ইব্রাহিম রনি (শিবির) ও সাজ্জাদ হৃদয় (ছাত্রদল)। এর মধ্যে সাজ্জাদ হৃদয় পেয়েছেন ৩৪ ভোট, আর ইব্রাহিম রনি পেয়েছেন ২৭ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে সাঈদ বিন হাবিব (শিবির) পেয়েছেন ২৮ ভোট এবং শাফায়েত হোসেন (ছাত্রদল) পেয়েছেন ১৪ ভোট। সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মুন্না (শিবির) পেয়েছেন ১১ ভোট এবং তৌফিক (ছাত্রদল) পেয়েছেন ৩৮ ভোট।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগচবিভোটজেলার খবরশিক্ষাচাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি, ১৪ বিলিয়ন ডলারের কয়েন জব্দ

আসামি গ্রেপ্তারে র‍্যাবকে ভুল তথ্য, বগুড়া ডিবির ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পায়ে নূপুর দেখে মেয়ের লাশ শনাক্ত করলেন বাবা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

কর্ণাটকে সরকারি জায়গায় আরএসএসের সভায় নিষেধাজ্ঞা

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সম্পর্কিত

চাকসু নির্বাচনে ভোট পড়ল ৬৫ শতাংশ

চাকসু নির্বাচনে ভোট পড়ল ৬৫ শতাংশ

চাকসু: আব্দুর রশিদ ছাত্রাবাস কেন্দ্রে ভিপি পদে ছাত্রদল এগিয়ে

চাকসু: আব্দুর রশিদ ছাত্রাবাস কেন্দ্রে ভিপি পদে ছাত্রদল এগিয়ে

চাকসু নির্বাচন: ভোট শেষে কোন প্যানেল কী বলছে

চাকসু নির্বাচন: ভোট শেষে কোন প্যানেল কী বলছে

চাকসু নির্বাচন: ভোট গণনা চলছে, দুই অনুষদে শিবির-ছাত্রদল উত্তেজনা

চাকসু নির্বাচন: ভোট গণনা চলছে, দুই অনুষদে শিবির-ছাত্রদল উত্তেজনা