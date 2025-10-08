Ajker Patrika
চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা

চবি প্রতিনিধি 
সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে আট দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল। আট দফার মধ্যে আরও ৬৯টি সাবপয়েন্ট রাখা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে এই ইশতেহার ঘোষণা করেন প্যানেলটির সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন হৃদয়।

ইশতেহার ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির, সহসভাপতি জিয়াউদ্দিন বাসেতসহ কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অন্য নেতারা।

ছাত্রদল ঘোষিত আট দফা ইশতেহার হলো—শিক্ষা ও গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিক ও শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলা; মানসম্মত খাদ্য ও আবাসনের অধিকার নিশ্চিত করা; শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা; নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস ও নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা; পরিবহনব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা; সাহিত্য সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম সমৃদ্ধকরণ এবং ক্যারিয়ার গঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা আমাদের ইশতেহার জানার জন্য অনেক আগ্রহী ছিল। ইশতেহার তৈরির আগে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়েছি, তাদের চাহিদাগুলো বোঝার চেষ্টা করেছি। সে আলোকেই আমাদের আট দফা ও ৬৯টি সাবদফা দিয়ে ইশতেহার তৈরি করেছি। আমরা নির্বাচিত হলে ইশতেহার বাস্তবায়নে সর্বাত্মকভাবে কাজ করব।’

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বলেন, ‘ছাত্রদল সুস্থ ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। আমরা ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়ম লক্ষ করেছি। চবি প্রশাসনও দায়িত্বের শুরু থেকে একটি গোষ্ঠীর অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে বলে অভিযোগ আছে। তবে আশা করব, নির্বাচন সুস্থ করতে তারা কাজ করবে। কমিশনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে, এই অভিযোগের মাত্রা যদি বৃদ্ধি পায়, নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা থাকবে কি না, তারা সিদ্ধান্ত নেবে।’

উল্লেখ্য, ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে চাকসু নির্বাচনের ভোট। এ দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পাঁচটি ভবনে ১৫টি হলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সিসি ক্যামেরার আওতাধীন থাকবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
