এসএসসিতে পাস ও জিপিএতে এগিয়ে ঢাকা বোর্ড

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার সর্বোচ্চ। এই বোর্ডে পাসের হার ৭১ দশমিক ৬৩ শতাংশ। পাসের হার সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ বোর্ডে। এই বোর্ডে ৫৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে।
আর সবচেয়ে বেশি ৩৩ হাজার ২৫৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে ঢাকা বোর্ডে। আর সবচেয়ে কম জিপিএ-৫ পেয়েছে বরিশাল বোর্ডে ২ হাজার ৭৭৮জন।
আজ সোমবার সকালে প্রকাশিত ফল থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৬২ দশমিক ২৫ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ১ লাখ ১৬ হাজার ৮৭৬ শিক্ষার্থী।
শুধু নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে (এসএসসি) পাসের হার ৬৪ দশমিক ০৫ শতাংশ, মাদ্রাসা বোর্ডে (দাখিল) ৫৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে (ভকেশনাল) পাসের হার ৫৮ দশমিক ২০ শতাংশ।
এ বছর মোট ১৮ লাখ ২৯ হাজার ৪৮৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। গত বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৬৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ এবং এক লাখ ৩৯ হাজার ৩২ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল।
২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পাবনা ক্যাডেট কলেজের ৫২ জন পরীক্ষার্থী সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের সবাই জিপিএ-৫ পেয়েছে, যার মধ্যে ৫০ জন গোল্ডেন জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার শতভাগ।৩৩ মিনিট আগে
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