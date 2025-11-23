Ajker Patrika
শিক্ষা

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিজানুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেলেন ড. মো. মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেলেন ড. মো. মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এনইউবি) উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান।

আজ রোববার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ) সুলতান আহমেদের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০-এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমানকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হলো। এই পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ চার বছর। তবে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর যেকোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

নতুন ভিসি নর্দান ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাউপাচার্য
ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

৬৪ জেলার পণ্য-সংস্কৃতি নিয়ে ডিআইইইউ ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যের হাট

৬৪ জেলার পণ্য-সংস্কৃতি নিয়ে ডিআইইইউ ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যের হাট

সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন

সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন

আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

শিক্ষা

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

  • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা।
  • রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে ক্লাস বন্ধ, পরীক্ষা স্থগিত।
  • শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ছে, বলেছেন বিশেষজ্ঞরা।
রাহুল শর্মা, ঢাকা 
দুই দিনে চার দফা ভূমিকম্পের পর ঝুঁকি এড়াতে কয়েকটি হল খালি করার নির্দেশ দিয়েছে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। এই নির্দেশের পর জরুরি ভিত্তিতে হল ছাড়েন শিক্ষার্থীরা। গতকাল লতিফ ছাত্রাবাসে। ছবি: মেহেদী হাসান
দুই দিনে চার দফা ভূমিকম্পের পর ঝুঁকি এড়াতে কয়েকটি হল খালি করার নির্দেশ দিয়েছে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। এই নির্দেশের পর জরুরি ভিত্তিতে হল ছাড়েন শিক্ষার্থীরা। গতকাল লতিফ ছাত্রাবাসে। ছবি: মেহেদী হাসান

পরপর চার দফা ভূমিকম্প ও মৃদু কম্পনের প্রভাবে দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে বড় ধরনের ‘অস্থিরতা’ দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছুটি ঘোষণা করেছে। ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে রাজধানীর একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। শ্রেণি কার্যক্রম চালু থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্প শুধু স্থাপনার ক্ষতি বা পাঠদান ব্যাহতই করে না, এটি শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য, উপস্থিতি, শেখার পরিবেশ এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার গতিকেও দীর্ঘ মেয়াদে প্রভাবিত করে।

ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভূমিকম্পের মতো অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ শিশুদের ওপর গভীর মানসিক চাপ ফেলে। শিশুরা এমন ঘটনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না। অনেক সময় তারা ঘটনার পরও সারাক্ষণ ভয় পায়, ঘুমাতে পারে না, বারবার মনে হয় মাটি দুলছে বা ভবন কাঁপছে।’

দেশে গত শুক্র ও শনিবার মোট চার দফা ভূমিকম্প হয়েছে। এর মধ্যে শনিবার সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে মৃদু মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়, যেটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীতে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩। ওই দিন সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে সেকেন্ডের ব্যবধানে রাজধানীর বাড্ডা ও নরসিংদীর উৎপত্তিস্থল থেকে আরও দুটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে প্রথমটির মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৭ এবং দ্বিতীয়টির ৪ দশমিক ৩। এর আগে শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ৫.৭ মাত্রার ওই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে দেশ। ওই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার অদূরে নরসিংদীর মাধবদীতে।

পরপর চারবারের ভূমিকম্পে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের ছুটি ঘোষণা করে আবাসিক হল দ্রুত খালি করতে নির্দেশ দেয়। গতকাল রোববার সকাল থেকেই শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে দেখা যায়। এদিকে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীনসহ বিভিন্ন আবাসিক হলের পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু হয়েছে তিন সদস্যের প্রকৌশল দল।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ও চার দিনের ছুটি ঘোষণা করে। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ চারটি হল খালি করার পাশাপাশি ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে। এ ছাড়া পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল কলেজসহ একাধিক প্রতিষ্ঠানে গতকাল রোববারের বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজধানীর আরও কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর থেকে থেকে জানা যায়, রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের শতাধিক স্কুল-কলেজের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর বহু ভবনে নতুন ফাটল দেখা গেছে, কিছু জায়গায় দেয়াল ও সিঁড়ির অংশ ভেঙেও পড়েছে।

জানতে চাইলে মাউশি মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক বি এম আব্দুল হান্নান বলেন, ‘ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে আমাদের মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে।’

এদিকে রাজধানীর একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ভূমিকম্পের আতঙ্কের কারণে বেশির ভাগ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম। আবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বার্ষিক পরীক্ষা বাতিল করেছে। জানা যায়, রাজধানীর এজি চার্চ ও বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ একাধিক শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করেছে। এর মধ্যে এজি চার্চ স্কুল লোয়ার শিশু, আপার শিশু এবং ক্লাস ওয়ানের পরীক্ষা বাতিল করেছে। আর একইভাবে বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্লে থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

রাজধানীতে যেসব স্কুল-কলেজ খোলা আছে, সেখানেও গতকাল রোববার শিক্ষার্থী উপস্থিতি ছিল কম। জানতে চাইলে প্রভাতী উচ্চ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক নাহিদ ইসলাম বলেন, আজ (রোববার) অন্যান্য দিনের তুলনায় শিক্ষার্থী উপস্থিতি ছিল কম। আতঙ্কের কারণে হয়তো অভিভাবকেরা শিশুদের স্কুলে পাঠাননি।

একই সুরে কথা বলেছেন ইস্পাহানি বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শরমিন শম্পা। তিনি বলেন, সবার মধ্যেই একধরনের আতঙ্ক কাজ করছে। স্বাভাবিক কারণেই আজ (রোববার) উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম।

এদিকে ভূমিকম্পের মতো ‘অনিশ্চিত পরিস্থিতি’তে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। গতকাল দুপুরে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাতুলি ইউনিয়নের বাগবাড়ি চৌবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত প্লেগ্রাউন্ড উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

গণশিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ভূমিকম্প যেকোনো সময় হতে পারে। তাই আতঙ্ক নয়, বরং সতর্কতা ও প্রস্তুতিই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়গুলোকে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক নির্দেশনা ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে।

ভূমিকম্পের আতঙ্কের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করা কোনো সমাধান নয় বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক তাহমিনা আক্তার। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, কর্তৃপক্ষের উচিত শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর জোর দেওয়া। কারণ, এতে ভীতি দূর হবে। একই সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো দ্রুত সংস্কার করা উচিত।’

সার্বিক বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মো. মজিবর রহমান বলেন, শিগগির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাপা সংস্করণভূমিকম্পজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিজানুর রহমান

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিজানুর রহমান

৬৪ জেলার পণ্য-সংস্কৃতি নিয়ে ডিআইইইউ ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যের হাট

৬৪ জেলার পণ্য-সংস্কৃতি নিয়ে ডিআইইইউ ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যের হাট

সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন

সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন

আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

ক্যাম্পাস

৬৪ জেলার পণ্য-সংস্কৃতি নিয়ে ডিআইইইউ ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যের হাট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৯
বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ঐতিহ্য, পণ্য, সংস্কৃতি ও খাদ্যের বৈচিত্র্য এক মঞ্চে প্রদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ঐতিহ্য, পণ্য, সংস্কৃতি ও খাদ্যের বৈচিত্র্য এক মঞ্চে প্রদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে চতুর্থবারের মতো আয়োজিত হয়েছে ঐতিহ্যের হাট। বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ঐতিহ্য, পণ্য, সংস্কৃতি ও খাদ্যের বৈচিত্র্য এক মঞ্চে প্রদর্শনের লক্ষ্যে ড্যাফোডিলের ডিপার্টমেন্ট অব ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ এবং ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়।

স্বাধীনতা সম্মেলন কেন্দ্রে দিনব্যাপী এ আয়োজনের থিম নির্ধারণ করা হয় ‘Branding Bangladesh’। এর লক্ষ্য ছিল দেশের ঐতিহ্যকে আধুনিক প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ঐতিহ্য, পণ্য, সংস্কৃতি ও খাদ্যের বৈচিত্র্য এক মঞ্চে প্রদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ঐতিহ্য, পণ্য, সংস্কৃতি ও খাদ্যের বৈচিত্র্য এক মঞ্চে প্রদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন—ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ড. মো. সবুর খান; উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. আর. কবির; উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল; ট্রেজারার ড. হামিদুল হক খান; এসএমই স্ট্র্যাটেজি, ইনোভেশন ও নিউ বিজনেস বিভাগের প্রধান জাকিরুল ইসলাম; উইমেন এন্ট্রেপ্রেনিউরস সেলের প্রধান খাদিজা মারিয়ম; ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপের ডিন অধ্যাপক ড. রকিবুল কবির; ডিপার্টমেন্ট অব ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপের প্রধান মো. কামরুজ্জামান দিদার এবং ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির এসএমই ব্যাংকিং বিভাগের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সৈয়দ আবদুল মোমেন ও গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কে. এম. হাসান রিপন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিলেন উদ্যোক্তা, শিল্পখাতের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অংশগ্রহণকারীরা।

ডিআইইউর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ উইক-এর অংশ হিসেবে আয়োজিত ইভেন্টটি তরুণদের উদ্যোক্তা মনোভাব, নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও স্বকীয়তাকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ বছর GEN Bangladesh সারাদেশে ১০০ টিরও বেশি উদ্যোক্তা কেন্দ্রিক ইভেন্ট আয়োজন করছে, যা লক্ষাধিক শিক্ষার্থীকে উদ্যোক্তা ইকোসিস্টেমে যুক্ত করবে।

এ আয়োজনে প্রদর্শিত হয়েছে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ পণ্য, স্থানীয় খাবার, কারুশিল্প, ফোক সংস্কৃতি এবং ডিআইইউ শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ব্র্যান্ডিং উপস্থাপনা। তরুণ উদ্যোক্তারা তাঁদের উদ্ভাবনী পণ্য ও ব্যবসায়িক ধারণা তুলে ধরেন, যা দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২০২২ সালে যাত্রা শুরু করার পর থেকে ‘ঐতিহ্যের হাট’ কপিরাইটপ্রাপ্ত হয়ে ডিআইইউ-এর অন্যতম সফল বার্ষিক ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রচলিত ঐতিহ্য ও আধুনিক ব্র্যান্ডিংয়ের সুন্দর মিশেলে ‘ঐতিহ্যের হাট’ প্রতি বছরই নতুন তরুণ উদ্যোক্তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠছে। দেশের প্রতিটি জেলার অনন্য ঐতিহ্য তুলে ধরার এই উদ্যোগ এখন তরুণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিংয়ের একটি শক্তিশালী মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ড. মো. সবুর খান এই আয়োজনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘ঐতিহ্যের হাট তরুণ প্রজন্মকে দেশের শেকড়ের সাথে সংযুক্ত করে এবং উদ্যোক্তা ক্ষমতায়নের নতুন দ্বার উন্মোচন করে। এটি শুধুমাত্র একটি প্রদর্শনী নয় এটি বাংলাদেশের উদ্যোক্তা আন্দোলনের অংশ।’

ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির এসএমই ব্যাংকিং বিভাগের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সৈয়দ আবদুল মোমেন বলেন, ‘ব্র্যাক ব্যাংক দীর্ঘদিন ধরে এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কাজ করছে। ঐতিহ্যের হাট স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনাকে তুলে ধরার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।’

অধ্যাপক ড. এম. আর. কবির বলেন, ‘৬৪ জেলার বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যকে তরুণদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই আয়োজন বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এটি জাতীয় পর্যায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।’

অধ্যাপক মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল বলেন, ‘ঐতিহ্যের হাট আমাদের সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও উদ্যোক্তা সম্ভাবনাকে একত্রে তুলে ধরার অসাধারণ উদ্যোগ। নতুন প্রজন্মের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবেই এটি প্রতিষ্ঠা পাবে।’

আয়োজকদের প্রত্যাশা, এই ব্র্যান্ড ইভেন্ট আগামী বছরগুলোতে আরও বৃহৎ পরিসরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে।

ব্র্যাক ব্যাংকক্যাম্পাসকরপোরেটড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিউদ্যোক্তা
ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিজানুর রহমান

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিজানুর রহমান

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন

সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন

আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

সাক্ষাৎকার

সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন

আলিফ খন্দকার।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ইন্টিগ্রেটেড এনার্জিতে (এআই) স্নাতকোত্তর এবং ল্যাব রিসার্সার হিসেবে পড়াশোনা করছেন আলিফ খন্দকার। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এই প্রাক্তন শিক্ষার্থী বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার জিওনজু শহরে বসবাস করছেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আজকের পত্রিকার শিক্ষা ও ক্যারিয়ার বিভাগের ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক খান

আব্দুর রাজ্জাক খান
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ১১

দক্ষিণ কোরিয়ায় বৃত্তি কীভাবে পেলেন?

কোরিয়ায় বৃত্তি মূলত আইইএলটিএস স্কোরের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। নিয়মিত অধ্যয়ন, সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস আমাকে বৃত্তি পাওয়ার পথে সাহায্য করেছে। বর্তমানে আমি ল্যাব রিসার্চার হিসেবে প্রফেসরের ফান্ড পাচ্ছি এবং টিউশন ফিতেও ছাড় পেয়েছি।

ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি (এআই) কেন বেছে নিলেন?

ছোটবেলা থেকে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন আমাকে আকর্ষণ করেছে। সব সময় ভাবতাম, কীভাবে বিজ্ঞান ব্যবহার করে মানুষের জীবন আরও সহজ ও উন্নত করা যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এই সুযোগ দিয়েছে। এ ছাড়া আমার স্কুলজীবন থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করেছি, তাই তত্ত্ব ও বাস্তবের সমন্বয় আমার কাছে স্বাভাবিক ছিল। বর্তমানে আমি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নিয়ে গবেষণা করছি।

আপনি কোন বৃত্তি নিয়ে পড়ছেন? এই বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া কেমন?

স্নাতক পর্যায়ে আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম। এটি আমার আইইএলটিএস ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে স্নাতকোত্তরে প্রফেসরের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করছি। কোরিয়ায় বৃত্তির জন্য বিভিন্ন সুযোগ আছে। যেমন জিকেএস, কেজিএসপি, ব্রেইন কোরিয়া। সাধারণ প্রক্রিয়া হলো অনলাইন আবেদন, যেখানে শিক্ষাগত ফলাফল, সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য (এসওপি) জমা দিতে হয়। এরপর নির্বাচিত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বৃত্তি দেওয়া হয়। বৃত্তি দুই ধরনের হয়—একটি শুধু টিউশন ফি মওকুফ, আর অন্যটি টিউশন ফি মওকুফসহ স্টাইপেন্ড।

আবেদন করার সময় কী কী নথি বা প্রস্তুতি দরকার হয়?

স্নাতক পর্যায়ের আবেদন করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রয়োজন। যেমন এসএসসি ও এইচএসসি সনদপত্র ও মার্কশিট, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধনের কপি, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, ব্যাংক সলভেন্সি ও স্টেটমেন্ট, স্পনসরশিপ বা এনওসি। অনলাইন আবেদন করার সময় সঠিক তথ্য দিয়ে ফরম পূরণ করতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ভালোভাবে গবেষণা করা জরুরি। আমি নিজের ফলাফল, যোগ্যতা ও আগ্রহের জায়গাগুলো পর্যালোচনা করে আবেদন করেছি, যাতে সিদ্ধান্তটা হয় সচেতন ও আত্মবিশ্বাসীভাবে।

ইংরেজি বা কোরিয়ান ভাষার দক্ষতা কতটা জরুরি?

ভাষাগত দক্ষতা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্লাস, লেকচার ও গবেষণা কার্যক্রম ইংরেজি বা কোরিয়ান ভাষায় হয়। ইংরেজি জানা থাকলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয় এবং একাডেমিক রিসোর্স বোঝা যায়। কোরিয়ান ভাষা জানা থাকলে স্থানীয় শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ, ক্যাম্পাস লাইফে মানিয়ে নেওয়া এবং পার্টটাইম কাজ বা ইন্টার্নশিপের সুযোগও বাড়ে। তাই দুই ভাষার মৌলিক জ্ঞান থাকা পুরো শিক্ষাজীবনকে সমৃদ্ধ করে।

জিওনবুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার পরিবেশ কেমন?

বিশ্ববিদ্যালয়টি সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ, বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী। এখানে হোস্টেল, স্টাডি লাউঞ্জ, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, ছাত্রসেবা কেন্দ্রসহ সব সুবিধা রয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ‘ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জ’ আছে, যেখানে পড়াশোনা, আলাপ ও বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যায়। ভাষা কোর্স, ওয়ার্কশপ এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও আছে। বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত, যেমন ‘ফিজিক্যাল এআই’। ফলে শিক্ষার্থীকে রিসার্চ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারির সঙ্গে যুক্ত করে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ কোরিয়ান ভাষার মৌলিক জ্ঞান আগে থেকে শেখা, হোস্টেলের তথ্য জানা এবং নিজের বিষয় ও সুযোগ সম্পর্কে আগেই যাচাই করা।

ক্লাস, গবেষণা এবং ল্যাব-সুবিধা বাংলাদেশের তুলনায় কতটা আধুনিক?

এখানে ক্লাসের পরিবেশ অনেক বেশি ইন্টার-অ্যাকটিভ। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত প্রশ্ন করে, আলোচনা ও দলগত প্রকল্পে যুক্ত হয়। গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও আন্তর্জাতিক মানের স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করার সুযোগ বেশি। ল্যাবেও ব্যবহারমুখী শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। সংক্ষেপে, পড়াশোনা এখানে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয়যুক্ত, আন্তর্জাতিক মানের অভিজ্ঞতা দেয়, যা বাংলাদেশের সাধারণ ক্লাসরুম বা ল্যাবের চেয়ে আলাদা।

কোরিয়ান শিক্ষাব্যবস্থার কোন দিকটি আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে?

কোরিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োগমুখী, প্রযুক্তিনির্ভর এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। এখানে শিক্ষার্থীদের প্রকল্প, ল্যাব এবং গবেষণার মাধ্যমে বাস্তব সমস্যার সমাধান শেখানো হয়। এ ছাড়া ক্লাসে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের মতামতকে গুরুত্ব দেন, নিয়মিত আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে জ্ঞান গভীর হয়। এই সমন্বিত পদ্ধতি শিক্ষাকে শুধু শেখার জন্য নয়, চিন্তাশীল ও সৃজনশীল হতে সাহায্য করে।

পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ বা ইন্টার্নশিপের সুযোগ কেমন?

এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ ও ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রয়োগমুখী ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্ক ও রিসার্চ প্রজেক্টে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেয়। অনেক কোম্পানি ক্লাসের সময়সূচির সঙ্গে মিল রেখে পার্টটাইম কাজ বা ইন্টার্নশিপের প্রোগ্রাম চালু রেখেছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় নিজেও বিভিন্ন ইন্টার্নশিপ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে, যা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বাড়ায়।

কোরিয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যারিয়ার গড়ার কী কী সম্ভাবনা রয়েছে?

কোরিয়া উচ্চ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী শিল্পে অগ্রণী, যেমন অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিকস। শিক্ষার্থীরা রিসার্চ, ইন্ডাস্ট্রি-ভিত্তিক প্রকল্প, ইন্টার্নশিপ, কো-অপ প্রোগ্রাম এবং স্টার্টআপে অংশ নিতে পারে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কোম্পানির সঙ্গে কাজের সুযোগ থাকায় বিদেশি শিক্ষার্থীরাও গ্লোবাল করপোরেট বা রিসার্চ পজিশনে সহজে প্রবেশ করতে পারে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় পড়াশোনা শেষে স্থায়ী কাজ করার সুযোগ কেমন?

স্থায়ী কাজের সুযোগ আছে, তবে কিছু শর্ত ও প্রক্রিয়া মেনে চলতে হয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা সাধারণত ইন্টার্নশিপ বা কো-অপের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, এরপর যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজের ভিসা (E-7 বা D-10) পেতে পারে। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং, তথ্যপ্রযুক্তি, রোবোটিকস ও উচ্চপ্রযুক্তি শিল্পে দক্ষ শিক্ষার্থীদের চাহিদা বেশি। ভাষা দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কাজ করার সক্ষমতা অবশ্যই প্রয়োজন।

খাবার বা জীবনধারায় কোন দিকগুলো সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন?

কিমচি, মাছ এবং স্থানীয় স্ট্রিটফুড আমি বেশি উপভোগ করি। এগুলো শুধু সুস্বাদু নয়, কোরিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অনুভূতি দেয়। এ ছাড়া শৃঙ্খলাবদ্ধ সময়সূচি, শিক্ষার প্রতি মনোযোগ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ কোরিয়ায় জীবনধারাকে আনন্দময় ও প্রেরণাদায়ক করে তোলে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় উচ্চশিক্ষা নিতে চাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে?

আগে ঠিক করুন কোন বিষয়ে পড়তে চান এবং সেই বিষয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো। ইংরেজি বা কোরিয়ান ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে পড়াশোনা ও সামাজিক জীবন সহজ হয়। আবেদনের নথি সময়মতো প্রস্তুত রাখুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মনোযোগ, অধ্যবসায় এবং সময় ব্যবস্থাপনা।

বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত?

বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান শক্তিশালী করুন। ভালো মার্কশিট এবং প্রকল্পের অভিজ্ঞতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আবেদনপত্রে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করুন। নেতৃত্বের গুণাবলি, সামাজিক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত গল্প থাকলে বৃত্তি প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। ধারাবাহিক প্রস্তুতি, আত্মবিশ্বাস এবং সময়মতো নথি প্রস্তুত রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যতে নিজের ক্যারিয়ার ও জীবনের লক্ষ্য কী?

ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করা। দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করা। পাশাপাশি নিজের পেশাগত দক্ষতা ও উদ্ভাবনকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সমন্বয় করে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানে অবদান রাখা। সংক্ষেপে, লক্ষ্য হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবন ব্যবহার করে অর্থবহ ও প্রভাবশালী ক্যারিয়ার গড়া।

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীস্নাতকোত্তরক্যাম্পাসএআইসাক্ষাৎকারশিক্ষাউচ্চশিক্ষা
ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিজানুর রহমান

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিজানুর রহমান

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

৬৪ জেলার পণ্য-সংস্কৃতি নিয়ে ডিআইইইউ ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যের হাট

৬৪ জেলার পণ্য-সংস্কৃতি নিয়ে ডিআইইইউ ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যের হাট

আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

ক্যাম্পাস

আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

আবদুল্লাহ আল মামুন
পিইএস আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট স্কলারশিপ-২০২৫’ গ্রহণ করেন ইব্রাহীম খলিল
পিইএস আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট স্কলারশিপ-২০২৫’ গ্রহণ করেন ইব্রাহীম খলিল

জ্বালানি ও শক্তি খাতের তরুণ প্রকৌশলীদের জন্য বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ‘আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটি (পিইএস) আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট স্কলারশিপ-২০২৫’ পেয়েছেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) প্রাক্তন শিক্ষার্থী ইব্রাহীম খলিল। বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো এ বৃত্তি অর্জন করলেন তিনি।

ইব্রাহীম খলিল পাবিপ্রবির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত।

বিশ্বের বৃহত্তম প্রযুক্তিগত পেশাজীবী সংগঠন আইইইই মানবকল্যাণে প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করছে। এর অধীনে পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটি (পিইএস) স্মার্ট গ্রিড, বিদ্যুৎ ও টেকসই শক্তি খাতে উদ্ভাবন ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবছর সারা বিশ্ব থেকে মাত্র চার থেকে পাঁচজন শিক্ষার্থী এ মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তি পান। এর আর্থিক মূল্য ১০ হাজার মার্কিন ডলার। এ বছর পুরো বিশ্বের পাঁচজন শিক্ষার্থী এ বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন বাংলাদেশের মো. ইব্রাহীম খলিল, মেক্সিকোর অ্যাড্রিয়ান ফ্লোরেস লুনা, যুক্তরাজ্যের বেঞ্জামিন ফ্রিটজ, চীনের বো সান এবং পানামার মোনিকা কিজানো। সম্প্রতি পিইএসের সাধারণ সভায় তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

শিক্ষাজীবনে আইইইইয়ের সঙ্গে যুক্ত ইব্রাহীম খলিল প্রতিষ্ঠানটির স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের চেয়ার ও জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ৯ বছর ধরে তিনি স্বেচ্ছাসেবক ও অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি টেনেসি টেক স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের চেয়ারপারসন।

বৃত্তি পাওয়া উপলক্ষে ইব্রাহীম খলিল বলেন, ‘এই অর্জন আমার ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এতে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। এটি আমাকে আরও দায়িত্বশীল ও লক্ষ্যভিত্তিক হতে উদ্বুদ্ধ করছে। আমার শিক্ষক, মেন্টর, সহকর্মী ও পরিবারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ—তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব হতো না।’

ক্যাম্পাসছাপা সংস্করণপ্রকৌশলীশিক্ষা
ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিজানুর রহমান

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিজানুর রহমান

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

৬৪ জেলার পণ্য-সংস্কৃতি নিয়ে ডিআইইইউ ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যের হাট

৬৪ জেলার পণ্য-সংস্কৃতি নিয়ে ডিআইইইউ ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যের হাট

সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন

সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন