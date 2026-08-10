Ajker Patrika
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শিক্ষা

পাবনা ক্যাডেট কলেজে শতভাগ জিপিএ-৫

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা ক্যাডেট কলেজে শতভাগ জিপিএ-৫

বরাবরের মতোই ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছে পাবনা ক্যাডেট কলেজ। এ বছর প্রতিষ্ঠানটির ৫২ জন ক্যাডেট পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রত্যেকেই জিপিএ-৫ পেয়েছে। ফলে কলেজটির পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার দুটিই শতভাগ।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, পাবনা ক্যাডেট কলেজের ৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫০ জন গোল্ডেন জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। বাকি দুজন জিপিএ-৫ পেয়েছে। ফলাফল প্রকাশের পর প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

পাবনা ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল মেহেদী হাসান বলেন, ‘এ সাফল্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। নিয়মিত পাঠদান, কঠোর শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা এবং শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানের কারণে ক্যাডেটরা ভালো ফলাফল করতে পেরেছে। এই অর্জনে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।’

কর্নেল মেহেদী হাসান আরও বলেন, ‘শুধু ভালো ফলাফল নয়, শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে আমরা কাজ করে যাব।’

বিষয়:

পাবনাএসএসসি পরীক্ষাপরীক্ষার্থীশিক্ষা
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