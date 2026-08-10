সমালোচনার মুখে ‘৭১ থেকে ২৪ বড়’ চিত্রকর্ম সরাল রাবি প্রশাসন

সমালোচনার মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) জুলাই গণ-অভ্যুত্থান–২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে বিতর্কিত ‘৭১ থেকে ২৪ বড়’ চিত্রকর্মটি সরিয়েছে প্রশাসন। আজ সোমবার দুপুরে চিত্রকর্মটি সরানো হয় বলে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক এস এম কামরুজ্জামান।
জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক বলেন, ‘আজ সকালেই ছবিটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ছবিগুলো আগে থেকে পর্যালোচনা করা হয়নি বলেই এ ধরনের জটিলতা তৈরি হয়। প্রশাসন কোনো বিতর্কিত বিষয়কে কখনোই প্রশ্রয় দেবে না।’
এর আগে গতকাল রোববার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়া ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: রং তুলিতে মুক্ত স্বদেশ’ শীর্ষক তিন দিনব্যাপী প্রদর্শনীর ওই চিত্রকর্ম ঘিরে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা শুরু হয়।
চিত্রকর্মটিতে দেখা যায়, একটি হাতের মুষ্টি দাঁড়িপাল্লা ধরে আছে। পাল্লার একপাশে লাল রঙে ’৭১ এবং অপর পাশে কালচে রঙে ’২৪ লেখা। ’২৪ লেখা পাল্লাটি খানিকটা বেশি ঝুঁকে আছে। যেন ’৭১-এর তুলনায় ’২৪ ভারী বোঝানো হয়েছে।
তিন দিনব্যাপী ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: রংতুলিতে মুক্ত স্বদেশ’ শীর্ষক প্রদর্শনীটি মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের আয়োজিত এই আর্ট ক্যাম্পে আঁকা বিভিন্ন মাধ্যমে সৃষ্ট ৮০টি শিল্পকর্ম এতে স্থান পেয়েছে।
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