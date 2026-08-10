Ajker Patrika
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শিক্ষা

এসএসসিতে মাইলস্টোন কলেজে পাসের হার ৯৯.৬৭, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬১৩

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এসএসসিতে মাইলস্টোন কলেজে পাসের হার ৯৯.৬৭, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬১৩
এসএসসি পরীক্ষার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মাইলস্টোন কলেজের শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে সাফল্য দেখিয়েছে রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত মাইলস্টোন কলেজ। এ বছর কলেজটির বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সন থেকে মোট ১ হাজার ৪৯৩ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে ১ হাজার ৪৮৮ জন। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬১৩ জন।

আজ সোমবার মাইলস্টোন কলেজ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ হাজার ২৬৫ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে ১ হাজার ২৬২ জন। এ বিভাগে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯৩ জন।

অন্যদিকে, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২২৮ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে ২২৬ জন। এ বিভাগে পাসের হার ৯৯ দশমিক ১২ শতাংশ।

ফল প্রকাশের পর উত্তরার দিয়াবাড়িতে অবস্থিত মাইলস্টোন কলেজ প্রাঙ্গণে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়। কৃতী শিক্ষার্থীরা শিক্ষক, অভিভাবক ও সহপাঠীদের সঙ্গে সাফল্য উদ্‌যাপন করে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রম, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অধ্যবসায় এবং অভিভাবকদের সহযোগিতার ফলে এ সাফল্য এসেছে।

মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিয়াউল আলম বলেন, ‘সুনির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ, সময়োপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি, নিয়মিত ক্লাস এবং বছরজুড়ে অ্যাকাডেমিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার কারণেই মাইলস্টোন কলেজ আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করতে পারে।’

বিষয়:

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