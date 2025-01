আইইএলটিএস লিসনিং (পর্ব-৩.৩)

৩। কোয়ানটিফায়ার

বাক্যের অন্তর্গত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যখন তার বিশেষ্য পদের পরিমাপ বা পরিমাণ বোঝায় তখন তাকে কোয়ানটিফায়ার বলে। যেমন- I saw few people in the program. Jack has many friends here. Lisa has much knowledge about this topic.

৪। লিসেনিংয়ে মডিফায়ার, কোয়ালিফায়ার ও কোয়ানটিফায়ার

লিসেনিংয়ের কোনায় কোনায় (এমনকি প্রতিটি প্রশ্নে) মডিফায়ার, কোয়ালিফায়ার ও কোয়ানটিফায়ারের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই বিষয়টি না জানলে পরীক্ষায় ভালো করার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। জানলে-বুঝলে বিষয়টি অত্যন্ত সহজ। আর অনুশীলন করলে পরীক্ষাতেও ভালো করা সম্ভব।

[পর্ব-৩.৪ আগামী সংখ্যায়]

