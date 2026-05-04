Ajker Patrika
শিক্ষা

পড়াশোনায় এআইয়ের কার্যকর ব্যবহার

মো. নাজমুল হাসান
পড়াশোনায় এআইয়ের কার্যকর ব্যবহার
প্রতীকী ছবি

বর্তমান সময়ে যেকোনো কিছু শেখা ও জানার অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, এআইকে শুধু উত্তর পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং শেখার সহকারী হিসেবে ব্যবহার করলে শেখা আরও দ্রুত, গভীর ও কার্যকর হয়। এআই শুধু তথ্য দেয় না, বরং তথ্যকে গুছিয়ে উপস্থাপন করে, ব্যাখ্যা করে এবং বিষয়টি বুঝতেও সাহায্য করে। তাই পড়াশোনায় এআই সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য নিচে কিছু কার্যকর কৌশল তুলে ধরা হলো—

সঠিকভাবে প্রশ্ন করুন

এআই থেকে ভালো উত্তর পেতে অবশ্যই নির্দিষ্ট ও পরিষ্কার প্রশ্ন করতে হবে। কী জানতে চান, কীভাবে উত্তর চান এবং উদাহরণ প্রয়োজন কি না—এসব বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন। প্রেক্ষাপট দিলে উত্তর আরও নির্ভুল হয়। যেমন আপনি কোন শ্রেণিতে পড়েন, কত বড় উত্তর চান বা কোন স্তরের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এসব জানালে এআই আরও কার্যকরভাবে সাহায্য করতে পারে। প্রথমবারে সন্তোষজনক উত্তর না পেলে প্রশ্নটি পুনর্গঠন করে আবার জিজ্ঞেস করা এবং তথ্য যাচাই করা উচিত।

একই বিষয় বিভিন্নভাবে শিখুন

একই বিষয় শুধু একভাবে না পড়ে বিভিন্নভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। এআইকে সহজ ভাষায়, গল্প আকারে বা বাস্তব উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিতে বলুন। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত বা উভয় ধরনের ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে। এতে ধারণা আরও পরিষ্কার হয় এবং শেখা সহজ ও কার্যকর হয়।

নোট, টেবিল তৈরি করুন

গবেষণায় দেখা গেছে, গঠনমূলক ও চিত্রভিত্তিক তথ্য মস্তিষ্ক দ্রুত গ্রহণ করে এবং দীর্ঘ সময় মনে রাখতে পারে। তাই এআই ব্যবহার করে সারাংশ, টেবিল, পয়েন্ট বা ফ্লোচার্ট আকারে নোট তৈরি করা যেতে পারে। এতে কঠিন পড়াও সহজে বোঝা ও মনে রাখা যায়।

নিজেকে যাচাই করুন

এআই দিয়ে অনুশীলন, কুইজ তৈরি বা সমস্যা সমাধান করে নিজের প্রস্তুতি যাচাই করা যায়। ভুল উত্তর দিলে এআইকে জিজ্ঞেস করা যায়, কোথায় ভুল হয়েছে বা কীভাবে উন্নতি করা যায়।

শেখার সঙ্গী হিসেবে এআই

এআইকে শুধু তথ্যের উৎস হিসেবে না দেখে শেখার ও চিন্তার সঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। কোনো বিষয় না বুঝলে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা চাইতে পারেন, নতুন ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এতে সৃজনশীল চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শেখা আরও গভীর হয়।

নতুন দক্ষতা অর্জন

এআই ব্যবহার করে নতুন ভাষা শেখা বা বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপ করা যায়। এআইকে বলা যেতে পারে বেসিক থেকে শেখাতে বা প্রতিদিন অল্প অল্প করে অনুশীলন করাতে। এতে ধীরে ধীরে দক্ষতা অর্জন সহজ হয়।

সবশেষে বলা যায়, এআই শতভাগ নির্ভুল নয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবশ্যই যাচাই করা প্রয়োজন।

বিষয়:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাছাপা সংস্করণএআইশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

সম্পর্কিত

পড়াশোনায় এআইয়ের কার্যকর ব্যবহার

পড়াশোনায় এআইয়ের কার্যকর ব্যবহার

এআইইউবিতে এআই সুপারকম্পিউটিং ল্যাব উদ্বোধন

এআইইউবিতে এআই সুপারকম্পিউটিং ল্যাব উদ্বোধন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জবিতে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু, র‍্যাগিংয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ ঘোষণা উপাচার্যের

জবিতে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু, র‍্যাগিংয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ ঘোষণা উপাচার্যের