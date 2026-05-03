মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরিতে ‘কসমোলজিক্যাল কনক্লেভ’

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিজ্ঞানচর্চাকে আরও গতিশীল ও গবেষণামুখী করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন ‘কসমোলজিক্যাল কনক্লেভ’। গত ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের অংশগ্রহণে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এবং টেলিস্কোপবিষয়ক বিশেষ কর্মশালা। এতে স্কুল ও কলেজ শাখার প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তারা মহাবিশ্বের সৃষ্টি, বিবর্তন এবং আধুনিক মহাকাশ গবেষণার নানা দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মাশহুরুল আমিন। সভাপতিত্ব করেন বালক শাখা ইংরেজি ভার্সনের উপাধ্যক্ষ মো. খালেদ মোশাররফ। এ ছাড়া বিজ্ঞান ক্লাবের মডারেটর জাকির হোসেনসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে বিজ্ঞান ক্লাবের সভাপতি শেখ জিহাদ হাসান বলেন, মহাবিশ্বকে জানার মধ্য দিয়ে মানবজাতি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস হোসেন আদিয়ানও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বিস্তারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
প্রধান অতিথি ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সময়ের দাবি। বিশেষ অতিথি মাশহুরুল আমিন মহাকাশ গবেষণার সাম্প্রতিক অগ্রগতি তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তোলেন।
সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে মো. খালেদ মোশাররফ এ ধরনের আয়োজন নিয়মিতভাবে আয়োজনের আহ্বান জানান এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
পুরো আয়োজনে ছিল কুইজ, অলিম্পিয়াড, প্রেজেন্টেশন, প্রজেক্ট প্রদর্শনী, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। এসব পর্ব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং তাদের বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
আয়োজকেরা জানান, দুই ঘণ্টাব্যাপী বিশেষ কর্মশালায় শিক্ষার্থীরা টেলিস্কোপের ব্যবহারিক ধারণা এবং মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণের মৌলিক কৌশল সম্পর্কে হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জন করে। ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজন আরও বিস্তৃত পরিসরে করার পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়।
সব মিলিয়ে ‘কসমোলজিক্যাল কনক্লেভ’ ছিল তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান ও মহাকাশচর্চার এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম, যা তাদের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার আগ্রহকে আরও উজ্জীবিত করেছে।
সম্প্রতি আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাপাপোর্ট পাবলিক পলিসি ফেলোশিপে নির্বাচিত হয়েছি। এই পথটা আমার জন্য আসলে একদিনে তৈরি হয়নি; বরং ধীরে ধীরে এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। আমার বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরে।১৮ মিনিট আগে
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ আমার জীবনের এক গভীর আবেগময় ও গর্বের মুহূর্ত। একজন শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি সব সময় বিশ্বাস করেছি, একটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি দেওয়ার জায়গা নয়, এটি মানুষ গড়ার কারখানা। আমি যখন এই দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন মনে হয়েছে, এটি শুধু১ ঘণ্টা আগে
তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল পাঠকবন্ধু। গতকাল দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সংগঠনটির বিভিন্ন শাখায় দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসবের মধ্যে ছিল কেক কাটা, বৃক্ষরোপণ, পাঠচক্র, কর্মশালা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ।২ ঘণ্টা আগে
চীনের সাংহাইভিত্তিক ইস্ট চায়না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা দল ‘এআই প্লাস পলিমারস ভি৩.০’ নামে একটি নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক গবেষণা প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। এই গবেষণা প্ল্যাটফর্ম চালু করার মধ্য দিয়ে পলিমার উপাদান গবেষণায় প্রচলিত...২ ঘণ্টা আগে