Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরিতে ‘কসমোলজিক্যাল কনক্লেভ’

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরিতে ‘কসমোলজিক্যাল কনক্লেভ’
কসমোলজিক্যাল কনক্লেভে অংশ নিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিজ্ঞানচর্চাকে আরও গতিশীল ও গবেষণামুখী করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন ‘কসমোলজিক্যাল কনক্লেভ’। গত ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের অংশগ্রহণে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এবং টেলিস্কোপবিষয়ক বিশেষ কর্মশালা। এতে স্কুল ও কলেজ শাখার প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তারা মহাবিশ্বের সৃষ্টি, বিবর্তন এবং আধুনিক মহাকাশ গবেষণার নানা দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মাশহুরুল আমিন। সভাপতিত্ব করেন বালক শাখা ইংরেজি ভার্সনের উপাধ্যক্ষ মো. খালেদ মোশাররফ। এ ছাড়া বিজ্ঞান ক্লাবের মডারেটর জাকির হোসেনসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে বিজ্ঞান ক্লাবের সভাপতি শেখ জিহাদ হাসান বলেন, মহাবিশ্বকে জানার মধ্য দিয়ে মানবজাতি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস হোসেন আদিয়ানও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বিস্তারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান অতিথি ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সময়ের দাবি। বিশেষ অতিথি মাশহুরুল আমিন মহাকাশ গবেষণার সাম্প্রতিক অগ্রগতি তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তোলেন।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে মো. খালেদ মোশাররফ এ ধরনের আয়োজন নিয়মিতভাবে আয়োজনের আহ্বান জানান এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পুরো আয়োজনে ছিল কুইজ, অলিম্পিয়াড, প্রেজেন্টেশন, প্রজেক্ট প্রদর্শনী, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। এসব পর্ব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং তাদের বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আয়োজকেরা জানান, দুই ঘণ্টাব্যাপী বিশেষ কর্মশালায় শিক্ষার্থীরা টেলিস্কোপের ব্যবহারিক ধারণা এবং মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণের মৌলিক কৌশল সম্পর্কে হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জন করে। ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজন আরও বিস্তৃত পরিসরে করার পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়।

সব মিলিয়ে ‘কসমোলজিক্যাল কনক্লেভ’ ছিল তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান ও মহাকাশচর্চার এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম, যা তাদের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার আগ্রহকে আরও উজ্জীবিত করেছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীশিক্ষকক্যাম্পাসছাপা সংস্করণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

ঢাকায় ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর উদ্যোগ ভারতের: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন

ঢাকায় ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর উদ্যোগ ভারতের: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরিতে ‘কসমোলজিক্যাল কনক্লেভ’

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরিতে ‘কসমোলজিক্যাল কনক্লেভ’

হার্ভার্ডে ফেলোশিপ জয়

হার্ভার্ডে ফেলোশিপ জয়

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

তৃতীয় বর্ষে পাঠকবন্ধু

তৃতীয় বর্ষে পাঠকবন্ধু