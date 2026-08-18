প্রেমিককে ছাত্রীদের ‘আপত্তিকর’ ছবি পাঠানো ইবির সেই ছাত্রী স্থায়ী বহিষ্কার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) জুলাই-৩৬ হলের শিক্ষার্থী তুবাউল জান্নাত ঐশীকে সহপাঠী ও রুমমেটদের ব্যক্তিগত ছবি প্রেমিকের কাছে পাঠানোর অভিযোগে স্থায়ী বহিষ্কার করেছে হল প্রশাসন।
আজ মঙ্গলবার তদন্ত কমিটির সুপারিশে হল প্রশাসনের এক সভায় তাঁকে স্থায়ী বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে সহপাঠী ও রুমমেটদের ছবি আর কোথাও ছড়ানো হবে না মর্মে ঐশী ও তাঁর মা-বাবার মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।
জানা গেছে, গত ৬ আগস্ট রাতে তুবাউল জান্নাত ঐশীর বিরুদ্ধে জুলাই-৩৬ হলে সহপাঠী ও রুমমেটদের ‘আপত্তিকর’ ছবি তুলে লন্ডনপ্রবাসী প্রেমিকের কাছে পাঠানোর অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনা প্রকাশ্যে এলে হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরদিন জরুরি সভা ডেকে ঐশীকে হল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করে হল প্রশাসন। একই সঙ্গে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়।
জুলাই-৩৬ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ কে এম শামসুল হক সিদ্দিকী বলেন, ‘তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তুবাউল জান্নাত ঐশীকে হল থেকে স্থায়ী বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ছবি আর ছড়ানো হবে না মর্মে তাঁর ও মা-বাবার কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। এর ব্যত্যয় হলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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