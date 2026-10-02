অনুষদে প্রথম হয়েও প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ ইবি শিক্ষার্থীর

সিজিপিএ ৩.৯০ পেয়ে বিভাগ ও অনুষদে প্রথম হয়েও সেশনজটের কারণে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ফার্মেসি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল মামুন। তাঁর শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব হওয়ায় স্বর্ণপদকের জন্য প্রণীত তালিকায় নাম ওঠেনি বলে অভিযোগ তার। এ অবস্থায় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় প্রতিকার চেয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন তিনি।
জানা গেছে, ইউজিসির প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অনুষদে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনকারীদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদকের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। আবদুল্লাহ আল মামুন ফার্মেসি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ৩.৯০ সিজিপিএ পেয়ে বিভাগ ও অনুষদে প্রথম হন। তবে সেশনজট ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে তার ফলাফল ২০২৬ সালে এপ্রিলে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি স্বর্ণপদকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি।
আবেদনে আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, অনার্স পরীক্ষায় ৩.৯০ সিজিপিএ পেয়ে তিনি বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তবে ফার্মেসি বিভাগের সেশনজট ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে তার শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০২৫ সালের নভেম্বরে পরীক্ষা শুরু হয়ে ২০২৬ সালের এপ্রিলে শেষ হয় এবং পরে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ফলাফল নির্ধারিত সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় সেসব বিভাগের সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদকের জন্য বিবেচিত হয়েছেন। কিন্তু ফার্মেসি বিভাগের ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় তিনি একই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।
আবেদনে তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিভাগীয় সেশনজট বা প্রশাসনিক জটিলতার দায় শিক্ষার্থীদের ওপর বর্তানো উচিত নয়। এসব কারণে একজন শিক্ষার্থী যেন তাঁর মেধা ও ফলাফলের ভিত্তিতে প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত না হন, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিকার চান তিনি।
আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. বাবলী সাবিনা আজহার ও ফার্মেসি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মাসুদ রানার সঙ্গে কথা বলেছেন। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ন্যায়সংগত সমাধানের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন তিনি।
তবে শিক্ষার্থীর আবেদনের বিষয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. বাবলী সাবিনা আজহার। তিনি বলেন, ‘এখানে সেশনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের মধ্যে যারা সংশ্লিষ্ট বছরে সালভিত্তিক প্রথম হয়েছেন, তাদেরই নির্বাচিত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ আল মামুন ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের হলেও তার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে। এ কারণে তিনি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হননি।’
এ বিষয়ে ফার্মেসি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মাসুদ রানার সঙ্গে দুই দিন ধরে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মামুন আল রশীদ বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি একটি চিঠি পেয়েছি। তবে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করেছি মাত্র দুই দিন হলো। তাই বিষয়টি সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলব।’
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (ডিআইইউ) শেষ হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘জেএমসি মিডিয়া বাজ’-এর সপ্তম আসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা, মিডিয়া ও যোগাযোগ (জেএমসি) বিভাগের আয়োজনে এবং ইয়ামাহার পৃষ্ঠপোষকতায় ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটিতে অনুষ্ঠিত হয় এ আয়োজন।১৪ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) প্রক্টর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন। তাঁর পদত্যাগের পর নতুন প্রক্টর হিসেবে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পেয়েছেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল হালিম...১৭ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৭’-এ বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থান অর্জন করেছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)।১৯ ঘণ্টা আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষকসহ ১১ জনকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্যসচিব ও রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)...২০ ঘণ্টা আগে