কিশোর অপরাধ: ছোটরা অপরাধে, পেছনে বড়রা

ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ডাকাতি, মাদক, অস্ত্র, সাইবার অপরাধসহ ২৩ ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে দেশের কিশোর গ্যাং সদস্যরা। একসময় মহানগর ও নগরকেন্দ্রিক থাকলেও বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়েছে কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা।
পুলিশের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, দেশের আটটি মহানগর এবং ৬৪ জেলায় কিশোর অপরাধীদের বিভিন্ন গ্যাং ও সদস্য রয়েছে। তারা দলবদ্ধভাবে অপরাধ করে। এসব গ্যাংয়ের পেছনে স্থানীয় বড় সন্ত্রাসী এবং রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ের অভিযোগ রয়েছে।
চট্টগ্রাম নগরের খুলশীতে ‘ফাইভ স্টার’ ও ‘সেভেন স্টার’ নামে দুটি কিশোর গ্যাংয়ের বিরোধের জেরে হৃদয় নামের এক কিশোর খুন হয়েছে গত মঙ্গলবার রাতে। নিহত হৃদয় তাঁর বাবার সঙ্গে ওই এলাকায় ভ্যানগাড়িতে করে সবজি বিক্রি করত। এ ঘটনায় ছয় কিশোরসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তারা ‘সেভেন স্টার’ গ্রুপের সদস্য। নিহত হৃদয় ছিল ‘ফাইভ স্টার’ গ্রুপের সদস্য।
খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রহিম বলেন, দুই গ্রুপের মধ্যে সিনিয়র-জুনিয়র নিয়ে বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। তবে পুলিশ কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ‘সেভেন স্টার’ গ্রুপটি পরিচালনার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক দলের বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াকিল হোসেন বগা ও তাঁর ছোট ভাই রকিবুল ইসলাম পিচ্চির নাম এসেছে। অন্যদিকে স্থানীয় বিজয়, কামরান ও শান্তের নেতৃত্বে ‘ফাইভ স্টার’ গ্রুপ পরিচালিত হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। কিশোরদের নেতৃত্ব দেওয়া ওয়াকিল হোসেন বগাকে গত জুনে সরকারি জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে গোলাগুলির ঘটনায় স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, বগার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, মাদক, বিস্ফোরকসহ বিভিন্ন অভিযোগে ১৭টি মামলা রয়েছে।
গত ১৮ সেপ্টেম্বর কুমিল্লায় স্কুলশিক্ষার্থী ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিমকে হত্যা করে লাশ গুমের ঘটনায় কিশোর গ্যাংয়ের অপরাধ নতুন করে জোর আলোচনায় আসে। এ ঘটনায় অপ্রতিমের বাবা কে এম ফিরোজ শাহরিয়ার হত্যা মামলা করেন। মামলায় দুই কিশোরসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার কিশোরেরা হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দিও দিয়েছে।
অপ্রতিম হত্যাকাণ্ডের পর সারা দেশে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য এবং তাদের অপরাধের তথ্য সংগ্রহ শুরু করে পুলিশ সদর দপ্তর। এরপর কিশোর অপরাধীদের ধরন পর্যালোচনা করে পুলিশ। ২০২০ থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের আটটি পুলিশ রেঞ্জ, আটটি মহানগর ও রেলওয়ে পুলিশের আওতাধীন এলাকার ৪২৪টি মামলার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব মামলায় ৩০৭টি কিশোর গ্যাংয়ের ২ হাজার ৬২৫ সদস্যের অপরাধ পর্যালোচনা করে ২৩ ধরনের অপরাধের তথ্য পেয়েছে পুলিশ।
অপরাধগুলোর মধ্যে রয়েছে মারামারি, চাঁদাবাজি, চুরি, চুরির চেষ্টা, ডাকাতি, ডাকাতির চেষ্টা, হত্যাচেষ্টা, হত্যা, ছিনতাই, বিস্ফোরক, পর্নোগ্রাফি, অস্ত্র, সাইবার অপরাধ, অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা, মাদক ও যৌন হয়রানি। এ ছাড়া ডিএমপি অধ্যাদেশ, দ্রুত বিচার আইন এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলাতেও কিশোরদের আসামি করা হয়েছে।
গত ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ এলাকার চাঁদ উদ্যান হাউজিংয়ে একটি জমি দখল করতে যায় কিশোর গ্যাং সদস্যরা। এই ঘটনার নেপথ্যে মোস্তাকুর রহমান খোকন চৌধুরী নামের এক ব্যক্তির নাম এসেছে। তাঁর নামে মামলাও হয়েছে। জানা গেছে, তিনি স্থানীয় বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আঁতাত করে কিশোর গ্যাং সদস্যদের দিয়ে এই হামলা চালান।
গবেষণা সংস্থা এশিয়ান সোশিও-লিগ্যাল সেন্টার ফর এম্পিরিক্যাল অ্যান্ড ডকট্রিনাল রিসার্চ (অ্যাসেন্ড) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক কে এম জাহিদুল ইসলাম বলেন, কিশোরদের কারা এই গ্যাং কালচারে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ‘গডফাদাররা’ ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়; তাই তাদের কীভাবে আইনের আওতায় আনা যায়, তা খুঁজে বের করা জরুরি।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক কিশোর অপরাধীদের হামলা, খুন, মারামারি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বাড়ায় পুলিশ এবং এসআরবি সারা দেশে অভিযান জোরদার করেছে। পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে, ২১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১০ দিনে সারা দেশে ৩ হাজার ৮৪৪ জন কিশোর গ্যাং সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম রেঞ্জের আওতাধীন কুমিল্লাসহ ১১টি জেলা থেকে দেড় হাজারের বেশি সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুরের ছয় থানা এলাকা থেকে ৯৯ কিশোর গ্যাং সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। লক্ষ্মীপুর সদর থানার ওসি ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, উঠতি বয়সী কিশোরেরা যাতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে না জড়ায়, সে লক্ষ্যে নিয়মিত অভিযান চলছে। আটক কিশোরদের তথ্য যাচাই-বাছাই করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পুলিশ জানিয়েছে, কিশোর গ্যাংয়ের অপতৎপরতা ঠেকাতে নিয়মিত অভিযান চালানোর পাশাপাশি অভিভাবক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমও চালানো হবে।
নোয়াখালী জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আহমেদ পেয়ার বলেন, কিশোর গ্যাংয়ের অপতৎপরতা প্রতিরোধ এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
কিশোর অপরাধীদের বিষয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার, আটক এবং অভিযানের পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টি করতে পুলিশ কাজ করছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তরের জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখার সহকারী মহাপরিদর্শক এইচ এম শাহাদাত হোসাইন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মু. রেজাউল করিম সোহাগ বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু-কিশোর। তাদের একটি অংশ সহজেই অপরাধের শিকার কিংবা অপরাধীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে। অভিভাবকদের পর্যাপ্ত নজরদারির ঘাটতি এবং মাদকের সহজলভ্যতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।
কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা কমাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিষয়টিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন রেজাউল করিম।
[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও চট্টগ্রাম প্রতিনিধি]
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