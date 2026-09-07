ওরিয়নের গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিদেশযাত্রা ঠেকাতে উচ্চ আদালতে দুদক

ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিমকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিয়ে নিম্ন আদালতের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিভিশন আবেদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ সোমবার দুদকের প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে কমিশনের জনসংযোগ বিভাগের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
এর আগে গতকাল রোববার ওবায়দুল করিমের এক আবেদনের শুনানি শেষে আদালত তাঁকে তিন মাসের জন্য বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেন। এরপরই ওই আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দুদক।
আকতারুল ইসলাম বলেন, নিম্ন আদালতের আদেশের আইনি বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এবং আদেশটি স্থগিতের জন্য দ্রুত উচ্চ আদালতে রিভিশন পিটিশন দায়ের করবে দুদক।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, ওবায়দুল করিমের বিরুদ্ধে দুদকের একাধিক অনুসন্ধান চলছে ও মামলা রয়েছে। অভিযোগের মধ্যে অবৈধ সম্পদ অর্জন, অর্থের অনিয়ম এবং আর্থিক লেনদেনে অসংগতির বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ অবস্থায় তাঁকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার আদেশকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে কমিশন।
দুদকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, চলমান আইনি কার্যক্রমের মধ্যে আসামি বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিদেশ গমনের সুযোগ তৈরি হলে তদন্ত ও পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। এ কারণেই নিম্ন আদালতের আদেশটি উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।
এখন উচ্চ আদালতে দুদকের রিভিশন আবেদনের ওপর শুনানি হলে ওবায়দুল করিমের বিদেশযাত্রার অনুমতির বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত হবে।
ফিশিং লিংকের মাধ্যমে সফটওয়্যার আপডেটের প্রলোভন দেখিয়ে মোবাইল ফোনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর ব্যাংক হিসাব থেকে প্রায় ৯ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে প্রতারক চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।৪ দিন আগে
একটি জুয়ার ওয়েবসাইট বন্ধ হয়, কিছুদিন পর একই ধরনের আরেকটি সাইট হাজির। একটি অ্যাপ সরিয়ে দেওয়া হলে নতুন নামে আবার চালু হয় কার্যক্রম। এভাবে প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৩৫টি জুয়ার সাইট খোলা হয়। প্রযুক্তির এই ফাঁক গলে দেশে ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে অনলাইন জুয়া।২৩ দিন আগে
রাজধানীর মিরপুর-১৩ এলাকার শেরে বাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেটের সামনে গতকাল শুক্রবার দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে যুবদলের এক কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক পথচারীও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাজারবাগ বাজারে পানির পাম্পসংলগ্ন একটি মুদি দোকানের সামনে বিএনপি কর্মী মো. পলাশকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে....২৫ জুলাই ২০২৬
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী, পরিকল্পনাকারী ও সহযোগীতার অভিযোগে ১ হাজার ৯৫৮ জন, অবৈধ অস্ত্রধারী ৩৩১ জন, চোরাকারবারি ও মাদক ব্যবসায়ী ১৩ হাজার ২০ জন, ছিনতাইকারী ও দস্যুতা মামলার আসামি ২ হাজার ২১১ জন এবং চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী ৮০৮ জন রয়েছেন...১০ জুন ২০২৬