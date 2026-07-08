Ajker Patrika
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ক্যারিয়ার

কর্মজীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল কাশেম
কর্মজীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি
প্রতীকী ছবি

সময়ের সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে চাকরির বাজার ও কর্মক্ষেত্রের চাহিদা। আজকের করপোরেট ও প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বে শুধু ভালো একাডেমিক ফল বা সিভিতে থাকা কয়েকটি টেকনিক্যাল দক্ষতাই সাফল্যের নিশ্চয়তা নয়। মেধা একজনকে সাক্ষাৎকার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য, সম্মান ও অগ্রগতি নির্ভর করে ব্যক্তিত্ব, কর্মনিষ্ঠা এবং পেশাদার আচরণের ওপর।

তরুণদের ক্যারিয়ার গঠনের পথে কিছু মৌলিক গুণাবলি রয়েছে, যা একজন সাধারণ কর্মীকেও প্রতিষ্ঠানের কাছে অনন্য ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে শিষ্টাচারের গুরুত্ব

শিষ্টাচার এমন একটি নীরব ভাষা, যা কোনো খরচ ছাড়াই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সহকর্মী, ঊর্ধ্বতন কিংবা অধস্তন—সবার সঙ্গে ভদ্র, আন্তরিক ও সম্মানজনক আচরণ একটি সুস্থ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলে। একটি আন্তরিক ‘শুভ সকাল’ কিংবা কাজ শেষে একটি ছোট্ট ‘ধন্যবাদ’ও পারস্পরিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে এবং কর্মক্ষেত্রের মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করে।

মনে রাখতে হবে, একজন কর্মীর আচরণই নির্ধারণ করে সহকর্মীদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। উচ্চতর ডিগ্রি থাকলেও যদি আচরণে বিনয়, সৌজন্য ও পেশাদারত্বের অভাব থাকে, তবে সেই মেধার যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হয় না।

প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন থাকে। অনেকে এসব নিয়মকে স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখেন, অথচ বাস্তবে এগুলো একটি প্রতিষ্ঠানের সুশৃঙ্খল পরিচালনার ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক কর্মীকে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। দায়িত্বশীলতা শুধু নিজের নির্ধারিত কাজ শেষ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নিজের দায়িত্ব বলে মনে করাই প্রকৃত দায়িত্ববোধের পরিচয়। নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা, সততা এবং দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা একজন কর্মীকে নির্ভরযোগ্য ও পেশাদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল কাশেম। ছবি: সংগৃহীত
অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল কাশেম। ছবি: সংগৃহীত

কাজের প্রতি একাগ্রতা

বর্তমান সময়ে ‘স্মার্ট ওয়ার্ক’-এর কথা বেশি শোনা যায়। তবে স্মার্টভাবে কাজ করার পূর্বশর্তই হলো একাগ্রতা। একাগ্র মনোযোগ একটি সাধারণ কাজকেও অসাধারণ করে তুলতে পারে। কাজে ফাঁকি দেওয়া বা দায় এড়িয়ে চলার প্রবণতা হয়তো সাময়িক স্বস্তি দেয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা ক্যারিয়ারের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। অন্যদিকে, কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও নিবেদন মানুষকে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস জোগায়। আর প্রতিটি নতুন চ্যালেঞ্জই দক্ষতাকে আরও পরিপক্ব করে তোলে। বড় কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাগ্রতার বিকল্প নেই।

সুশাসন ও সময় ব্যবস্থাপনা

একটি ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ কর্মপরিবেশ হঠাৎ করে তৈরি হয় না। এর জন্য প্রয়োজন সুশাসন, শৃঙ্খলা এবং কার্যকর সময় ব্যবস্থাপনা। সময়নিষ্ঠা একজন পেশাদারের অন্যতম বড় পরিচয়। সময়মতো কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব সম্পন্ন করা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কর্মজীবনের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে কাজের গুণগত মান বজায় রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করার চেয়ে পরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত সময়ে মানসম্মত কাজ সম্পন্ন করাই প্রকৃত দক্ষতার পরিচয়। সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন একটি প্রতিষ্ঠানে সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও ইতিবাচক কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলে।

তরুণদের প্রতি আহ্বান

ক্যারিয়ারের শুরুটা অনেকের কাছে কঠিন ও অনিশ্চয়তায় ভরা মনে হতে পারে। কিন্তু শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ, একাগ্রতা এবং সময় সচেতনতার মতো গুণগুলো যদি প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করা যায়, তবে যেকোনো কর্মক্ষেত্রেই নিজেকে অপরিহার্য করে তোলা সম্ভব।

মেধা অনেকাংশে জন্মগত হতে পারে, কিন্তু শিষ্টাচার, কর্মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও সময় ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণই চর্চার বিষয়। তাই আজ থেকেই নিজের ভেতরে এসব গুণের চর্চা শুরু করুন।

মনে রাখতে হবে, প্রতিষ্ঠানের উন্নতি এবং ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারের সাফল্য একে অপরের পরিপূরক। আপনি যখন সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করবেন, তখন সাফল্যও একসময় আপনার হাত ধরেই আসবে।

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