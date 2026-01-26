বৈশ্বিক সোনার বাজারে আগুন, রেকর্ড গড়ে দাম ছাড়াল ৫০০০ ডলার

ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে স্বর্ণের দিকে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকে পড়ার ফলে সোমবার এই মূল্যবান ধাতুর দাম প্রতি আউন্স ৫ হাজত ডলার ছাড়িয়ে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
ব্রিটিশ মান সময় সোমবার রাত ১ টা ৫৯ মিনিটে ১৫৯ নাগাদ স্পট গোল্ড বা তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি হবে যেসব সোনা, সেটির দাম ১ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৫ হাজার ৭১ ডলার ৯৬ সেন্টে দাঁড়িয়েছে। এর আগে এটি ৫ হাজত ৮৫ ডলার ৫০ সেন্টস্পর্শ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ফেব্রুয়ারি মাসের গোল্ড ফিউচার অর্থাৎ যেসব সোনার ক্রয়বিক্রয় এখনই হবে, কিন্তু সরবরাহ করা হবে ভবিষ্যতের কোনো সময়, সেগুলোর দাম ১ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেড়ে আউন্স প্রতি ৫ হাজার ৬৮ ডলার ৭০ সেন্টে পৌঁছেছে।
স্বর্ণের এই মূল্যবৃদ্ধির ধারা ২০২৫ সালেও অব্যাহত ছিল এবং সে বছর দাম ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এর পেছনে প্রধান কারণগুলো ছিল নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে স্বর্ণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, যুক্তরাষ্ট্রের শিথিল মুদ্রানীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ব্যাপক স্বর্ণ ক্রয় (যার মধ্যে চীন গত ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা ১৪ মাস স্বর্ণ ক্রয় করে গেছে) এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডগুলোতে (ইটিএফ) রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ। চলতি বছরেই স্বর্ণের দাম এখন পর্যন্ত ১৭%-এর বেশি বেড়েছে।
বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ক্যাপিটাল ডট কমের সিনিয়র মার্কেট অ্যানালিস্ট কাইল রোডা বলেন, স্বর্ণের এই মূল্যবৃদ্ধির সর্বশেষ কারণ হলো ‘যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন এবং দেশটির সম্পদের ওপর বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকট, যা গত সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের কারণে তৈরি হয়েছে।’
গত বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য লিভারেজ হিসেবে ইউরোপীয় মিত্রদের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি থেকে আকস্মিকভাবে পিছু হটেন। তবে সপ্তাহান্তে তিনি বলেন, কানাডা যদি চীনের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য চুক্তি করে, তবে তিনি দেশটির ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন।
এছাড়া ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁকে তাঁর বোর্ড অব পিস বা শান্তি পরিষদে যোগ দিতে বাধ্য করার জন্য তিনি ফরাসি ওয়াইন এবং শ্যাম্পেনের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। কিছু পর্যবেক্ষক আশঙ্কা করছেন, এই বোর্ড বৈশ্বিক দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রধান প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জাতিসংঘের ভূমিকাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে, যদিও ট্রাম্প দাবি করেছেন যে এটি জাতিসংঘের সাথেই কাজ করবে।
রোডা আরও যোগ করেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসন প্রচলিত কার্যপদ্ধতিতে এক স্থায়ী ফাটল তৈরি করেছে এবং সে কারণেই এখন সবাই একমাত্র বিকল্প হিসেবে স্বর্ণের দিকে ছুটছে।’
এদিকে জাপানি মুদ্রা ইয়েনের মান বেড়ে যাওয়ায় সোমবার ভোরে ডলারের দর কমেছে। ইয়েনের মান নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় এবং এ সপ্তাহে ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের আগে বিনিয়োগকারীরা ডলারের অবস্থান কমিয়ে আনছেন। ডলার দুর্বল হলে অন্যান্য মুদ্রার ক্রেতাদের জন্য স্বর্ণ কেনা আরও সাশ্রয়ী হয়ে ওঠে।
মেটালস ফোকাসের পরিচালক ফিলিপ নিউম্যান বলেন, ‘আমরা স্বর্ণের দাম আরও বাড়বে বলে আশা করছি। আমাদের বর্তমান পূর্বাভাস অনুযায়ী, এ বছরের শেষের দিকে দাম আউন্স প্রতি ৫ হাজার ৫০০ ডলারে গিয়ে সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছাতে পারে।’
তিনি আরও বলেন, ‘বিনিয়োগকারীরা মুনাফা তুলে নেওয়ায় মাঝে মাঝে দাম কিছুটা কমতে পারে, তবে প্রতিটি সংশোধনীই ক্ষণস্থায়ী হবে এবং শক্তিশালী ক্রয়ের আগ্রহের মুখে পড়বে।’
অন্যান্য ধাতুর মধ্যে স্পট সিলভার বা রুপার দাম ৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ১০৭ দশমিক ৬৫ ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা আগে ১০৮ দশমিক ৬০ ডলারের রেকর্ড স্পর্শ করেছিল। স্পট প্ল্যাটিনামের দাম ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ বেড়ে ২ হাজার ৮৫৭ দশমিক ৪১ ডলার এবং স্পট প্যালাডিয়ামের দাম বেড়ে ২ হাজার ৭৪ ডলারে পৌঁছেছে।গত শুক্রবার রুপার দাম প্রথমবারের মতো ১০০ ডলারের সীমা অতিক্রম করে। খুচরা বিনিয়োগকারীদের প্রবাহ এবং বাজারে ধাতুর দীর্ঘমেয়াদী সংকটের কারণে গত বছর রুপার দাম ১৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।
