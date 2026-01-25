শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

শীত মৌসুমের শুরুতেই তীব্র শীতের প্রকোপ থেকে অসহায় ও নিম্ন আয়ের মানুষদের সুরক্ষা দিতে শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ (এসসিবি) দেশব্যাপী শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।
এসসিবির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও কর্মকর্তাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৯ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে এতিমখানা, মাদ্রাসা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান ও নিম্ন আয়ের শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র পৌঁছে দেওয়া হয়।
ঢাকার উল্লেখযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বাড্ডা, জিগাতলা, উত্তরখান, বাউনিয়া, টঙ্গী, আশুলিয়া, হেমায়েতপুর, জুরাইন কবরস্থান প্রাঙ্গণ ও ডেমরার মদিনাতুল উলুম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এতিমখানা মাদ্রাসা।
এ ছাড়া চট্টগ্রামে রাউজানের জগৎপুর আশ্রম ও ঝাউতলা কদম মোবারক এতিমখানা, নারায়ণগঞ্জের মদনপুর, বরিশালের বাকেরগঞ্জ, গৌরনদী ও নলছিটি, খুলনার ডুমুরিয়া ও শিরোমণি, রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফেনীর শিবপুর ও মহিপাল, চুয়াডাঙ্গার নতিপোতা সাত শহিদিয়া কওমি মাদ্রাসা, নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলা, কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, কটিয়াদী ও পাকুন্দিয়া, কুমিল্লার মুরাদনগর, গোপালগঞ্জের গোপীনাথপুর, মাগুরার শ্রীপুরের মদনপুর এতিমখানা, গাজীপুর, নাটোরসহ বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়।
খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাসিক ভাতা ৫ হাজার টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতা অপরিবর্তিত থাকবে। এ ছাড়া আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী স১ ঘণ্টা আগে
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসির ২০২৬ সালের ব্যবস্থাপক সম্মেলন ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিগত বছরের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি চলতি বছরে ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৌশল নির্ধারণ করা হয়।৪ ঘণ্টা আগে
স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি থেকে উত্তরণের পর শুল্কের উচ্চ হার রাখা যাবে না। সেই বাস্তবতা মাথায় রেখে ক্রমান্বয়ে শুল্কহার কমানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।৬ ঘণ্টা আগে
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৪৫ হাজার ১৯১ কোটি ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ের ২৫টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ১০ হাজার ৮৮১ কোটি ৪০ লাখ টাকা, বৈদেশিক ঋণ ৩২ হাজার ১৮ কোটি ৯ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ২ হাজার ২৯১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা।৮ ঘণ্টা আগে