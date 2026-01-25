Ajker Patrika
শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ
শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

শীত মৌসুমের শুরুতেই তীব্র শীতের প্রকোপ থেকে অসহায় ও নিম্ন আয়ের মানুষদের সুরক্ষা দিতে শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ (এসসিবি) দেশব্যাপী শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

এসসিবির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও কর্মকর্তাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৯ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে এতিমখানা, মাদ্রাসা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান ও নিম্ন আয়ের শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র পৌঁছে দেওয়া হয়।

ঢাকার উল্লেখযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বাড্ডা, জিগাতলা, উত্তরখান, বাউনিয়া, টঙ্গী, আশুলিয়া, হেমায়েতপুর, জুরাইন কবরস্থান প্রাঙ্গণ ও ডেমরার মদিনাতুল উলুম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এতিমখানা মাদ্রাসা।

এ ছাড়া চট্টগ্রামে রাউজানের জগৎপুর আশ্রম ও ঝাউতলা কদম মোবারক এতিমখানা, নারায়ণগঞ্জের মদনপুর, বরিশালের বাকেরগঞ্জ, গৌরনদী ও নলছিটি, খুলনার ডুমুরিয়া ও শিরোমণি, রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফেনীর শিবপুর ও মহিপাল, চুয়াডাঙ্গার নতিপোতা সাত শহিদিয়া কওমি মাদ্রাসা, নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলা, কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, কটিয়াদী ও পাকুন্দিয়া, কুমিল্লার মুরাদনগর, গোপালগঞ্জের গোপীনাথপুর, মাগুরার শ্রীপুরের মদনপুর এতিমখানা, গাজীপুর, নাটোরসহ বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

