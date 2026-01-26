‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

বিশ্বকাপ বয়কট নিয়ে সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটার
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় যত এগিয়ে আসছে, নাটকীয় ঘটনা ঘটছে ততই বেশি। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে আইসিসি বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। তাতে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী।
আইসিসি পরশু বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে বিশ্বকাপের নতুন সূচি ঘোষণা করেছে। একই দিন লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলন করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশের প্রতি আইসিসি অবিচার করেছে। এমনকি সরকারের নির্দেশ পেলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বর্জনও করতে পারে পাকিস্তান।
বর্জনের আলোচনার মধ্যে পিসিবি গতকাল সালমান আলী আগাকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপের দল দিয়েছে। আইসিসির এই ইভেন্টে পাকিস্তানের সব ম্যাচ যেহেতু শ্রীলঙ্কায়, তাতে সালমান-বাবর আজমদের বিশ্বকাপ বয়কটের কোনো মানে দেখেন না বাসিত। এক ইউটিউব অনুষ্ঠানে বাসিত বলেন, ‘মহসিন নাকভি সংবাদ সম্মেলনে যা বলেছেন, তা বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো। তিনি বলেছেন যে বিশ্বকাপে খেলতে সরকারের অনুমতি নেবেন। আইসিসির জন্য কাজটা তখন সহজ হবে না। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বর্জন করা উচিত নয়। কারণ, আমাদের কোনো ম্যাচ ভারতে খেলতে হচ্ছে না। তবে আমাদের সরকার যদি বাংলাদেশের পাশে আমাদের দাঁড়াতে বলে, তখন কী হবে?’
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে মাঠের পারফরম্যান্সের চেয়ে অন্যান্য ঘটনায় বেশি আলোচিত হয়েছে। তবু ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে রাখা হয়েছে এক গ্রুপে। মাঠের পারফরম্যান্সে যদিও নেই সেই উত্তাপ, তারপরও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ থেকে আইসিসি বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে থাকে। পাকিস্তান বিশ্বকাপ না খেললে সম্প্রচারকদের অবস্থা বাজে হবে বলে মনে করেন বাসিত। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বলেন, ‘যদি পাকিস্তান বিশ্বকাপ না খেলে, তাহলে সম্প্রচারকেরা রাস্তায় গিয়ে পড়বে। পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করলে তাদের জায়গায় কে খেলবে? ভারত যদি বিকল্প দলের বিপক্ষে খেলে, তখন সেটা কি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের মতোই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে?’
সালমান আলী আগাকে অধিনায়ক করে গতকাল বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণার সময় সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন নির্বাচক আকিব জাভেদ, সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হেসনসহ আরও অনেকেই। অনিশ্চয়তার মধ্যেও দল ঘোষণা নিয়ে আকিব জাভেদ বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত এটা সরকারের ওপরই নির্ভর করছে। আমরা তাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।’
পাকিস্তান কোনো আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলতে পারবে না, পিএসএলে খেলতে বিদেশি ক্রিকেটাররা অনাপত্তিপত্র পাবেন না, এশিয়া কাপও খেলতে পারবে না পাকিস্তান—২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পাকিস্তান বর্জন করলে সূত্রের বরাতে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে আইসিসি এমন শাস্তি দেবে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের জিও সুপার জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থাকা দলে থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে গতরাতে বৈঠকে বসার কথা পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভির। বিশ্বকাপ বয়কটে পিসিবির সঙ্গে একমত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা।
