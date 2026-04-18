Ajker Patrika
বিশ্ববাণিজ্য

ইরান যুদ্ধের ৫০ দিনে তেলের বাজারে ৫০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিশ্বের মোট জ্বালানির ২০ শতাংশ হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ শুরুর পর জলপথটি বন্ধ হয়ে গেছে। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

ইরান যুদ্ধের প্রথম ৫০ দিনে বিশ্ববাজারে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেলের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫০ বিলিয়ন (৫ হাজার কোটি) মার্কিন ডলার। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বিশ্লেষণ বলছে, আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এই জ্বালানি সংকটের ধাক্কা বিশ্ব অর্থনীতিকে আগামী কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছর পর্যন্ত পোহাতে হতে পারে।

জাহাজ চলাচল বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান কেপলারের তথ্য অনুযায়ী, গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববাজার থেকে ৫০ কোটি (৫০০ মিলিয়ন) ব্যালেরের বেশি অপরিশোধিত তেল ও ঘনীভূত জ্বালানি উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। উড ম্যাকেঞ্জির প্রধান বিশ্লেষক ইয়ান মোয়াট এই ক্ষতির গভীরতা বোঝাতে কিছু তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন। এই পরিমাণ তেল দিয়ে ১০ সপ্তাহ পুরো বিশ্বের বিমান চলাচল চালানো সম্ভব হতো, ১১ দিন পুরো বিশ্বের সব ধরনের সড়ক যোগাযোগ সচল রাখা যেত ও টানা ৫ দিন পুরো বিশ্ব অর্থনীতির মোট জ্বালানি চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল।

রয়টার্সের হিসাবমতে, এই পরিমাণ তেল যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক মাসের অথবা পুরো ইউরোপের এক মাসের বেশি সময়ের মোট চাহিদার সমান। এমনকি এটি মার্কিন সামরিক বাহিনীর টানা ছয় বছরের জ্বালানি খরচেরও সমান।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ জোহানেস রাউবালের মতে, যুদ্ধের শুরু থেকে তেলের গড় দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার থাকায় এই ৫০ বিলিয়ন ডলারের লোকসান হয়েছে। এই পরিমাণ অর্থ লাটভিয়া বা এস্তোনিয়ার মতো দেশের মোট জিডিপির সমান অথবা জার্মানির বার্ষিক জিডিপির ১ শতাংশের সমান।

যুদ্ধের ফলে উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর উৎপাদন প্রতিদিন প্রায় ৮০ লাখ ব্যারেল হ্রাস পেয়েছে। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েতসহ এই অঞ্চলের দেশগুলোর জেট ফুয়েল রপ্তানি ফেব্রুয়ারি মাসে যেখানে ১৯ দশমিক ৬ মিলিয়ন ব্যারেল ছিল, মার্চ ও এপ্রিল মিলে তা মাত্র ৪ দশমিক ১ মিলিয়ন ব্যারেলে নেমে এসেছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করার ঘোষণা দিলেও জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহ স্বাভাবিক হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কুয়েত ও ইরাকের ভারী তেলের খনিগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে অন্তত ৪ থেকে ৫ মাস সময় লাগতে পারে।

সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, কাতারের রাস লাফান এলএনজি কমপ্লেক্সসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শোধনাগার ও অবকাঠামোর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা পুরোপুরি মেরামত করে আগের অবস্থায় ফিরতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যজ্বালানিসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রতেলইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালি
