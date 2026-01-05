তেল উৎপাদন অপরিবর্তিত রাখছে ওপেক প্লাস

Ajker Patrika
সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেপ্তারের মতো নাটকীয় ঘটনার মধ্যেও তেল উৎপাদনে কোনো পরিবর্তন আনছে না ওপেক প্লাস জোট। গতকাল রোববারের বৈঠকে উৎপাদনে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সম্ভাবনাই বেশি বলে জানিয়েছেন জোটের একাধিক প্রতিনিধি। খবর রয়টার্সের

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক অপরিশোধিত তেল উৎপাদনকারী ওপেক প্লাসের আট সদস্য দেশের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন একসময়ে, যখন অতিরিক্ত সরবরাহের আশঙ্কায় ২০২৫ সালে তেলের দাম ১৮ শতাংশের বেশি কমেছে। ২০২০ সালের পর এটিই তেলের সবচেয়ে বড় বার্ষিক দরপতন।

সৌদি আরব, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাজাখস্তান, কুয়েত, ইরাক, আলজেরিয়া ও ওমান—এই আট দেশ গত বছরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে দৈনিক প্রায় ২৯ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছিল, যা বৈশ্বিক তেল চাহিদার প্রায় ৩ শতাংশের সমান।

তবে গত নভেম্বরে তারা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। গতকালের বৈঠকেও এ সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন আসছে না বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এরই মধ্যে সৌদি আরব ও ইউএইর মধ্যে উত্তেজনা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। গত মাসে ইয়েমেনের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ইউএইসমর্থিত একটি গোষ্ঠী সৌদিসমর্থিত সরকারের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা দখল করে নেয়। এতে কয়েক দশকের মধ্যে সাবেক ঘনিষ্ঠ মিত্র দুই দেশের সম্পর্ক সবচেয়ে বড় সংকটে পড়েছে।

যদিও অতীতে ইরান-ইরাক যুদ্ধের মতো গভীর রাজনৈতিক বিভাজন সত্ত্বেও ওপেক বাজার ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঐক্য ধরে রাখতে পেরেছে, বর্তমানে সংগঠনটি একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে। ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় রাশিয়ার তেল রপ্তানি চাপে রয়েছে, অন্যদিকে ইরানে চলছে বিক্ষোভ ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকি।

এ পরিস্থিতির মধ্যেই গত শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, নতুন প্রশাসনে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেবে। তবে কীভাবে এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেননি।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল মজুত থাকা সত্ত্বেও ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন বছরের পর বছর ধসে পড়েছে। দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাই এর মূল কারণ।

ভেনেজুয়েলাগ্রেপ্তারযুক্তরাষ্ট্রছাপা সংস্করণতেলসৌদি আরবআরব আমিরাত
