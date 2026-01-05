বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ করতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ আইপিএল যেন বাংলাদেশে সম্প্রচার না করা হয়, সেই নির্দেশনা এসেছে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে। আইপিএল নিলাম থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার কারণেই মূলত এমন সিদ্ধান্ত।
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ২০২৬ আইপিএলে মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার বিষয়টি সবার নজরে এসেছে। এমন অবস্থায় পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত আইপিএলের সম্প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
