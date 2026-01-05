Ajker Patrika
অর্থনীতি

ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৪৯ শতাংশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সদ্যবিদায়ী বছরের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট গড় মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৪৯ শতাংশে উঠেছে। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করেছে।

আগের মাস অর্থাৎ ২০২৫ সালের নভেম্বরে জাতীয় পর্যায়ে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.২৯ শতাংশ। আর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এই হার ছিল ১০.৮৯ শতাংশ।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বরে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ৭.৭১ শতাংশ ও ৯.১৩ শতাংশ, যা নভেম্বরে ছিল যথাক্রমে ৭.৩৬ ও ৯.০৮ শতাংশ।

আর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল যথাক্রমে ১২.৯২ ও ৯.২৬ শতাংশ।

বিষয়:

অর্থনীতির খবর
