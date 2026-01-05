Ajker Patrika
জাতীয়

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৪৮
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে করার তফসিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট দায়ের করা হয়েছে। আজ সোমবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ এই রিট দায়ের করেন। রিটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

রিটে গত ১১ ডিসেম্বর একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিলের বিজ্ঞপ্তির কার্যকারিতা স্থগিত চাওয়া হয়েছে।

রিটে গত ১১ ডিসেম্বর ঘোষিত তফসিল কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, এই মর্মে রুল জারির আর্জি জানানো হয়েছে।

আর রুল জারি হলে তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে নিষেধাজ্ঞা দিতে আবেদন করা হয়েছে।

বিষয়:

নির্বাচনআইনজীবীভোটজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
