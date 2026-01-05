Ajker Patrika
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক থেকে দুদিনে উত্তোলন ১০৭ কোটি টাকা, শীর্ষে এক্সিম ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ ব্যাংককে একীভূত করে গঠিত সম্মিলিত ইসলামি ব্যাংকের লেনদেন শুরুর প্রথম দুই দিনে আমানতকারীরা ১০৭ কোটি টাকার বেশি উত্তোলন করেছেন। সবচেয়ে বেশি আমানত তুলেছেন এক্সিম ব্যাংকের গ্রাহকেরা।

আজ সোমবার বিকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য দেন।

তিনি বলেন, মোট ১৩ হাজার ৩১৪ জন গ্রাহক ১০৭ কোটি ৭৭ লাখ টাকা তুলেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৬ কোটি টাকা তুলেছেন বিলুপ্ত এক্সিম ব্যাংকের গ্রাহকেরা। দুই দিনে মোট জমা হয়েছে ৪৪ কোটি টাকা।

বিষয়:

অর্থনীতির খবরআমানতব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনের দুই বগি বিচ্ছিন্ন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনের দুই বগি বিচ্ছিন্ন

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

নির্বাচন–গণভোট একই দিনে: বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

‘মোস্তাফিজের মতো আইপিএলের লোগো থেকেও মাশরাফিকে ভারত সরিয়ে ফেলবে’

‘মোস্তাফিজের মতো আইপিএলের লোগো থেকেও মাশরাফিকে ভারত সরিয়ে ফেলবে’

আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

সম্পর্কিত

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক থেকে দুদিনে উত্তোলন ১০৭ কোটি টাকা, শীর্ষে এক্সিম ব্যাংক

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক থেকে দুদিনে উত্তোলন ১০৭ কোটি টাকা, শীর্ষে এক্সিম ব্যাংক

ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৪৯ শতাংশ

ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৪৯ শতাংশ

পুঁজিবাজারে বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানি: সরকারি চুক্তির অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে বিনিয়োগ ঝুঁকি

পুঁজিবাজারে বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানি: সরকারি চুক্তির অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে বিনিয়োগ ঝুঁকি

ইপিবির প্রতিবেদন: বহুমাত্রিক চাপে ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় কমল ১৪%

ইপিবির প্রতিবেদন: বহুমাত্রিক চাপে ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় কমল ১৪%