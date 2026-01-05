সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক থেকে দুদিনে উত্তোলন ১০৭ কোটি টাকা, শীর্ষে এক্সিম ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ ব্যাংককে একীভূত করে গঠিত সম্মিলিত ইসলামি ব্যাংকের লেনদেন শুরুর প্রথম দুই দিনে আমানতকারীরা ১০৭ কোটি টাকার বেশি উত্তোলন করেছেন। সবচেয়ে বেশি আমানত তুলেছেন এক্সিম ব্যাংকের গ্রাহকেরা।
আজ সোমবার বিকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য দেন।
তিনি বলেন, মোট ১৩ হাজার ৩১৪ জন গ্রাহক ১০৭ কোটি ৭৭ লাখ টাকা তুলেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৬ কোটি টাকা তুলেছেন বিলুপ্ত এক্সিম ব্যাংকের গ্রাহকেরা। দুই দিনে মোট জমা হয়েছে ৪৪ কোটি টাকা।
